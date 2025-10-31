Huấn Hoa Hồng kiếm tiền từ đâu?

Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, SN 1984, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái, hiện sinh sống tại TP.HCM. Nhân vật này bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội vào khoảng năm 2015 khi đăng tải những video khoe tiền, vàng, tặng thẻ cào và thách thức giang hồ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bùi Xuân Huấn đã góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động đa ngành. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group được thành lập từ tháng 2/2022. Huấn Hoa Hồng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ doanh nghiệp là hơn 99,99 tỷ đồng, trụ sở đặt tại phường Dương Nội, TP Hà Nội. 3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) và Phạm Thị Ngọc Linh góp 39,9 tỷ đồng (40% vốn), cổ đông còn lại là Nguyễn Văn Tâm góp hơn 4,9 tỷ đồng, nắm giữ 5%.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bùi Xuân Huấn còn là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ 168 thành lập vào tháng 3/2018, có trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Ngành nghề chính là vệ sinh nhà cửa, vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông bao gồm Bùi Xuân Huấn góp 600 triệu đồng (30% vốn), Nguyễn Duy Nhất góp 1 tỷ đồng (50% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 400 triệu đồng (20% vốn). Đến tháng 4/2019, công ty tăng mạnh vốn lên 20 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn không được công bố.

Ngoài ra, Huấn Hoa Hồng cũng góp vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Doanh nghiệp thành lập tháng 7/2018, ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Vợ ông Huấn - bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997), hiện là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Chú thích ảnh

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Duy Nhất góp 4 tỷ đồng (50% vốn), Bùi Xuân Huấn góp 2,4 tỷ đồng (30% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 1,6 tỷ đồng (20% vốn). Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp này cũng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Theo Vietnamnet, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group do Huấn Hoa Hồng nắm giữ 55% cổ phần và trực tiếp làm Chủ tịch HĐQT cũng liên quan đến lĩnh vực xe cộ. Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp cho biết, công ty này có 10 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó có bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ trở xuống), đại lý ô tô và xe có động cơ khác, bán phụ tùng ô tô...

Thế nhưng, trong giới kinh doanh ô tô, các hoạt động mua bán ô tô chính thống của Huấn Hoa Hồng gần như "ẩn mình" khi không làm đại lý cho hãng nào, không có showroom, không xuất hiện trên các sàn giao dịch ô tô lớn.

Trái lại, ở tư cách cá nhân, Huấn Hoa Hồng lại liên tục xuất hiện cùng dàn xe sang đắt tiền: Range Rover Sport gần 6 tỷ, Porsche Panamera 7 tỷ, Mercedes-Maybach S450 5 tỷ, McLaren 720S hơn 15 tỷ và Rolls-Royce Wraith từng có giá khoảng 19 tỷ đồng và hai mô tô phân khối lớn Kawasaki Z1000 và Ducati Diavel có trị giá vài trăm triệu đồng.

Huấn "Hoa Hồng" thường xuyên xuất hiện với dàn xe sang, siêu xe có trị giá hàng tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Giai đoạn trước thời điểm áp dụng quy định đấu giá biển số ô tô (15/08/2023), Huấn Hoa Hồng thường khoe trên trang cá nhân thú chơi xe gắn biển số đẹp, ví dụ như xe Mercedes đời cũ biển 30F-888.88, Mazda CX-5 biển số ngũ quý 8, xe máy Honda SH biển ngũ quý 9...

Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn, SN 1984, quê Yên Bái) từng nổi lên trên mạng xã hội với các video khoe tiền, xe sang, khuyên răn giới trẻ về đạo lý và triết lý sống. Tuy nhiên, bên cạnh danh tiếng, anh cũng gắn liền với nhiều rắc rối pháp lý.

Tháng 9/2019, khi công an TP.HCM kiểm tra một tụ điểm ăn chơi tại quận Bình Thạnh, Huấn bị phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tháng 3/2020, anh tiếp tục bị Công an TP Lào Cai phát hiện sử dụng chất cấm tại khách sạn, kết quả kiểm tra nhanh vẫn dương tính. Sau hai lần vi phạm, Huấn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc tối đa 24 tháng.

Tháng 4/2020, anh đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook rằng “80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy”, dẫn đến Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội xử phạt 7,5 triệu đồng vì bôi nhọ, xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước. Cùng năm, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng phạt anh 7,5 triệu đồng do đăng video giả mạo logo VTV, lồng ghép hình ảnh trong chương trình “Chuyển động 24h” để kêu gọi quyên góp.

Ngoài ra, Huấn từng rao bán cuốn sách “Nhà xuất bản SG” giá 799.000 đồng, được quảng cáo là “bí kíp làm giàu”, nhưng Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định không cấp phép. Sau đó, anh phát hành MV “Muôn kiếp là anh em” trên YouTube, vừa khuyên bỏ cờ bạc nhưng lại lồng ghép quảng cáo game bài online như Go88, 789club, loại hình cờ bạc bị nghiêm cấm tại Việt Nam.