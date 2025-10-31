Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Phạm Thị Ngọc Linh, thường được biết đến là vợ của hiện tượng mạng xã hội Huấn Hoa Hồng. Dù không vướng nhiều tai tiếng như chồng nhưng cô nàng cũng được nhiều người biết đến với danh hiệu hot girl chuyên kinh doanh các loại nước hoa, mỹ phẩm và các sản phẩm làm đẹp.

Theo một số bài viết, Linh khởi nghiệp từ năm 2015 chỉ với vài trăm nghìn đồng vốn ban đầu, rồi dần mở rộng quy mô nhờ khả năng bán hàng và tiếp thị trên mạng xã hội. Với ngoại hình nổi bật, phong cách thời trang thay đổi linh hoạt cùng khả năng giao tiếp tốt, Linh nhanh chóng tạo dựng thương hiệu cá nhân riêng biệt.

Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống, công việc và gia đình lên TikTok, Facebook - những nền tảng mà cô đang sở hữu hàng trăm nghìn người theo dõi. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, trang facebook cá nhân của Ngọc Linh sở hữu 234K lượt thích và 396K người theo dõi.

Từ khoảng năm 2022, cả Ngọc Linh cùng chồng là Huấn Hoa Hồng đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử. Các buổi livestream thu hút hàng nghìn lượt xem, được dàn dựng bài bản. Các sản phẩm được quảng cáo đa dạng, từ nước hoa, mỹ phẩm đến hàng sinh lý, trong đó nổi bật là các dòng nước hoa “giá rẻ bất ngờ” được quảng cáo rầm rộ mang thương hiệu riêng do Huấn "Hoa Hồng" giới thiệu là người sáng lập và điều hành. Đáng chú ý, nhiều mẫu nước hoa chiết có giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn, SN 1984, quê Yên Bái) từng nổi lên trên mạng xã hội với các video khoe tiền, xe sang, khuyên răn giới trẻ về đạo lý và triết lý sống. Tuy nhiên, bên cạnh danh tiếng, anh cũng gắn liền với nhiều rắc rối pháp lý. Tháng 9/2019, khi công an TP.HCM kiểm tra một tụ điểm ăn chơi tại quận Bình Thạnh, Huấn bị phát hiện dương tính với ma túy tổng hợp và bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tháng 3/2020, anh tiếp tục bị Công an TP Lào Cai phát hiện sử dụng chất cấm tại khách sạn, kết quả kiểm tra nhanh vẫn dương tính. Sau hai lần vi phạm, Huấn bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc tối đa 24 tháng. Tháng 4/2020, anh đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook rằng "80% cán bộ, công chức, thanh niên TP.HCM từng sử dụng ma túy", dẫn đến Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội xử phạt 7,5 triệu đồng vì bôi nhọ, xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước. Cùng năm, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng phạt anh 7,5 triệu đồng do đăng video giả mạo logo VTV, lồng ghép hình ảnh trong chương trình "Chuyển động 24h" để kêu gọi quyên góp. Ngoài ra, Huấn từng rao bán cuốn sách "Nhà xuất bản SG" giá 799.000 đồng, được quảng cáo là "bí kíp làm giàu", nhưng Cục Xuất bản, In và Phát hành khẳng định không cấp phép. Sau đó, anh phát hành MV "Muôn kiếp là anh em" trên YouTube, vừa khuyên bỏ cờ bạc nhưng lại lồng ghép quảng cáo game bài online như Go88, 789club, loại hình cờ bạc bị nghiêm cấm tại Việt Nam.

