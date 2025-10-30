Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn, SN 1984) nổi lên như một hiện tượng mạng "lắm tật". Người này thường làm nội dung khoe tiền bạc, sự giàu có, đánh vào tâm lý thích vật chất của người xem. Trên các nền tảng MXH của mình, Huấn Hoa Hồng cũng thường bày nhiều chiêu trò để câu view, thu hút tương tác. Trong đó, phải kể đến những bữa ăn mà người này thường đăng tải.

Để kéo view, Huấn Hoa Hồng hay làm nội dung khoe những “mâm” hải sản đắt tiền, xa xỉ. Thực đơn được Huấn cố tình “flex” nhiều nhất chính là cua hoàng đế, tôm hùm, cùng nhiều loại hải sản đắt tiền khác,... Tất cả được chế biến cầu kỳ, trình bày với hình thức bữa tiệc, tạo sự xa hoa, sang trọng.

Từ khoảng năm 2020, Huấn Hoa Hồng đã thường "flex" những bữa ăn với các món ăn đắt đỏ như cua hoàng đế

Các bữa ăn khoe lên mạng đều "ngập ngụa" hải sản

Dù ăn ở nhà hay ra hàng, vợ chồng Huấn Hoa Hồng đều "chiêu đãi" khách những món xa xỉ nhất

Chiêu trò tạo sự thu hút này được Huấn Hoa Hồng thực hiện liên tục trong 5 năm gần đây.

Cứ cách vài tuần lại thấy Huấn chia sẻ hình ảnh với những món hải sản này, đăng từ Facebook đến TikTok. Nếu để ý kỹ, mỗi video hay bài đăng của Huấn Hoa Hồng đều tuân theo một công thức quen thuộc: một mâm đồ ăn đắt đỏ, vài khách mời được giới thiệu là “bạn thân” hay “đối tác làm ăn”. Thêm vào đó là vài câu chia sẻ triết lý về tình bạn, cuộc sống hoặc cách sống.

Bên cạnh đó, Huấn Hoa Hồng còn thường xuyên mời những hiện tượng mạng gây sốc đến để cùng ăn và làm content “câu view”.

Huấn Hoa Hồng luôn thể hiện mình là người biết chăm lo, hết mình với gia đình, người thân. Mục đích của việc này phần nào giúp xây dựng hình ảnh một “doanh nhân” thành đạt, giàu có và hào sảng, chi tiền mạnh tay trên mạng xã hội.

Khoe ăn uống sang chảnh gần như là "công thức" tạo nội dung của Huấn Hoa Hồng

Luôn là cua hoàng đế, tôm hùm, bào ngư, cá hồi,... để thể hiện sự sang trọng, xa xỉ

Cách bày trí, chụp ảnh cũng tương tự

Nhiều "hiện tượng mạng" cũng được mời món ăn đắt tiền này để tạo "còn-ten" trên MXH

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự tò mò xen lẫn hoài nghi liệu đây là thói quen thật, hay chỉ là một kịch bản đã được tính toán để phục vụ cho hình ảnh mà Huấn Hoa Hồng đang tạo nên. Bởi, những mâm hải sản xuất hiện với tần suất dày đặc, gần như chẳng thấy một bữa cơm thường ngày nào khiến nhiều người tin rằng đây là một dạng “content cố định” chứ không phải thói quen sinh hoạt thật sự.

Dẫu vậy, một số ý kiến khác thì cho rằng dạng nội dung này đầy rẫy trên mạng, Huấn chỉ copy của người khác, nếu video hiện lên thì lướt qua chứ không dành nhiều sự quan tâm.