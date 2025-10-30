Loạt siêu xe bạc tỷ, biệt thự dát vàng

Huấn Hoa Hồng tên thật là Bùi Xuân Huấn, SN 1984, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái, hiện sinh sống tại TP.HCM. Nhân vật này bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội vào khoảng năm 2015 khi đăng tải những video khoe tiền, vàng, tặng thẻ cào và thách thức giang hồ trên mạng xã hội.

Trong nhiều video trước đây do Huấn đăng tải trên mạng, người này tỏ ra ngông nghênh, xem thường pháp luật. Các video từng ghi lại cảnh Huấn phóng xe trên đường không đội mũ bảo hiểm, thách thức lực lượng chức năng khi bị dừng xe kiểm tra, thậm chí còn ngang nhiên sử dụng ma túy tại nhà... Không những thế, Huấn Hoa Hồng còn khoe có mối quan hệ rộng rãi với nhiều "giang hồ mạng" thường xuyên chụp ảnh, livestream với những đối tượng này để đăng tải lên mạng xã hội.

Huấn Hoa Hồng thường xuyên khoe dàn siêu xe trên MXH

Không chỉ được biết đến là “giang hồ mạng”, Huấn Hoa Hồng còn thường xuyên thể hiện lối sống xa hoa, chịu chơi khi thường xuyên đăng tải những clip sở hữu siêu xe có giá trị hàng chục tỷ đồng như Range Rover Sport gần 6 tỷ đồng, Porsche Panamera 2019 khoảng 7 tỷ, Mercedes C300 AMG gần 2 tỷ, Mercedes Maybach S450 Luxury 2020 gần 5 tỷ, cùng nhiều xe mô tô phân khối lớn như Kawasaki Z1000 và Ducati Diavel.

Trên mạng xã hội, Huấn cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh sinh hoạt và livestream ngay trong căn biệt thự được cho là tọa lạc tại khu đô thị Dương Nội (Hà Đông) - cũng là địa chỉ trụ sở của Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group, doanh nghiệp do anh đứng tên đại diện pháp luật. Cùng với đó, Huấn Hoa Hồng hiện cũng sở hữu thêm căn nhà tại khu Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Nhà của Huấn Hoa Hồng (Ảnh: Thiên Định TV)

Theo những video từng được đăng tải, không gian sống tại căn nhà của Huấn Hoa Hồng ở Vinhomes Ocean Park được thiết kế vô cùng cầu kỳ. Từ ngoài sân đã có con trâu dát vàng lớn, bên trong là nội thất dát vàng từ tay vịn cầu thang đến các chi tiết trang trí. Ngoài ra, căn nhà còn bài trí “cụ cóc khổng lồ” trị giá 500 triệu đồng cạnh ban thờ và con bò dát vàng trước nhà có giá khoảng 2 tỷ đồng.

Căn nhà 5 tầng với diện tích sàn hơn 100 m² còn được trang bị thang máy để di chuyển giữa các tầng, với tổng giá trị lên tới khoảng 50 tỷ đồng. Ngoài ra, Huấn còn đặt riêng phòng thờ lớn trên tầng cao nhất, được bài trí sang trọng với nhiều đồ gỗ quý, đặc biệt là cặp lục bình mạ vàng 24k.

Sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh

Theo thông tin từ Thị trường tài chính (chuyên trang của báo Kinh tế và Đô thị), không chỉ dừng lại ở việc tạo dựng hình ảnh cá nhân, Huấn còn bước chân vào lĩnh vực kinh doanh trực tuyến. Anh thường xuyên livestream bán mỹ phẩm, nước hoa, thuốc tăng cường sinh lý và quảng cáo các sản phẩm mang logo Charme với giá rẻ bất ngờ. Những mặt hàng này được rao bán qua fanpage, TikTok, YouTube và website huanhoahong.info, song trang web này không công bố giấy phép kinh doanh thực phẩm chức năng theo quy định.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Bùi Xuân Huấn là người đại diện pháp luật, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn HL Group, thành lập từ tháng 2/2022 với vốn điều lệ gần 100 tỷ đồng, trong đó Huấn góp 55%. Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực mỹ phẩm, dụng cụ y tế, bất động sản và ô tô.

Ngoài ra, người này còn góp vốn và giữ vai trò đại diện tại Công ty Cổ phần Dịch vụ 168 và Nhà hàng Huấn Hoa Hồng, đồng thời là cổ đông tại Công ty Cổ phần Dịch vụ FB châu Á.

Đáng chú ý, tháng 5/2025, Huấn Hoa Hồng tiếp tục mở rộng lĩnh vực kinh doanh khi khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại huyện Hoài Đức cũ (Hà Nội). Đây được giới thiệu là khu vườn chuyên cung cấp các loại tùng Nhật Bản có giá trị cao, nhiều cây được định giá lên tới cả tỷ đồng. Pháp nhân đứng sau dự án là Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP, thành lập tháng 4/2024 với vốn điều lệ 9 tỷ đồng, trong đó Huấn góp 4 tỷ đồng, tương đương 44,445% cổ phần.