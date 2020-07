HOT: Demi Lovato đính hôn với bạn trai chỉ sau 4 tháng hẹn hò, khoe nhẫn kim cương khủng trên mạng xã hội

Cách đây chỉ ít giờ đồng hồ, Demi Lovato khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi chia sẻ tin vui cô và bạn trai Max Ehrich đã đính hôn. Điều đáng nói, cặp đôi xác định về chung một nhà chỉ sau chưa đầy 4 tháng trang People công bố tin Demi và Max hẹn hò.

Trên Instagram, Demi khoe chùm ảnh hạnh phúc bên bạn trai, không quên khoe nhẫn kim cương cỡ khủng sáng lấp lánh trên tay: "Ngày em còn nhỏ, bố luôn gọi em là 'người bạn đồng hành bé nhỏ' - điều ấy nghe có vẻ lạ kỳ nhưng vô cùng có nghĩa với em. Ngày hôm nay, từ ấy còn có ý nghĩa hơn nữa bởi giờ đây em đã là bạn đồng hành của một ai đó. Max à, em biết em sẽ yêu anh ngay từ lần đầu gặp anh. Em chưa bao giờ cảm thấy được ai đó yêu thương một cách vô điều kiện (trừ bố mẹ em). Anh chưa bao giờ ép em phải là một ai đó thật khác biệt, anh khiến em muốn mình trở thành một phiên bản tốt đẹp nhất của bản thân".

Demi Lovato vui mừng và hạnh phúc chia sẻ thông tin với người bạn trai Max Ehrich

"Em cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được kết hôn với anh. Em yêu anh hơn tất thảy những gì có thể diễn tả được và vô cùng háo hức bắt đầu cuộc sống mới, gia đình mới với anh. Em yêu anh mãi mãi, người bạn đồng hành của em. Tương lai của chúng ta bắt đầu từ đây", Demi nói.



Trên tay cô là nhẫn kim cương siêu khủng sáng lấp lánh

Trong khi đó, bạn trai - nay là chồng sắp cưới của Demi cũng dạt dào tình cảm với bài đăng trên tài khoản Instagram cá nhân: "Em là bản tình ca, là bộ phim, là bài thơ, là người bạn đời, là tất cả những gì anh từng ao ước. Chẳng có lời lẽ nào có thể diễn tả được tình yêu vô vàn của anh dành cho em. Anh chẳng thể chờ đợi thêm 1 giây phút nào khi không có sự hiện diện diệu kỳ của em với tư cách người vợ. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Em là người mang trọn vẹn vẻ đẹp từ bên trong lẫn bên ngoài. Anh yêu em rất nhiều Demi à".

Trang People cho biết thêm, tình cảm của Demi và Max ngày càng phát triển và trở nên đậm sâu đặc biệt là khi cả hai dành thời gian bên nhau trong lúc giãn cách xã hội vì COVID-19. Nguồn tin cho biết thêm, Max đã muốn nhanh chóng cưới Demi nhưng anh phải đợi đến khi chiếc nhẫn đính hôn được thiết kế và hoàn thành xong. Còn nhớ, vào hồi tháng 5, trong MV "Stuck With U" của Justin Bieber và Ariana Grande, cặp đôi lần đầu xuất hiện một cách tình tứ, chính thức xác nhận hẹn hò cho dù trước đó vào hồi tháng 3, trang People đã tiết lộ tin tức tình cảm của 2 người.

Max Ehrich sinh năm 1991, là một diễn viên, ca sĩ và vũ công người Mỹ. Tên tuổi của anh gắn liền với vai diễn "Fenmore Baldwin" trong "The Young and the Restless". Max sở hữu ngoại hình điển trai và lãng tử. Trên MXH, Max thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ với giọng ca "Let It Go".

Nguồn: People, IG