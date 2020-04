Demi Lovato thẳng mặt tuyên bố không còn chị em gì với Selena Gomez, cảm thấy khó hiểu vì hành động này của bạn cũ

Mới đây, Demi Lovato bất ngờ xuất hiện trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar số tháng 5/2020 và có những trải lòng xoay quanh những chuyện đã xảy 2 năm vắng bóng như bệnh trầm cảm cùng các mối quan hệ.

Mặc dù sắp trở lại và ra mắt album mới nhưng Demi cho biết: "Tôi rất ghét việc trở thành trung tâm thu hút sự chú ý khi tôi đang bận rộn với dự án âm nhạc mới của mình. Tuy nhiên, tôi thực sự đánh giá cao sự kiên nhẫn mà công chúng đã dành cho tôi trong một năm rưỡi qua".

Đặc biệt, đây cũng là lần hiếm hoi nữ ca sĩ trải lòng về mối quan hệ bạn bè trong quá khứ, Demi tiết lộ rằng cô không giữ liên lạc với các đồng nghiệp cũ như Jonas Brothers và Selena Gomez. Nữ ca sĩ 9X thừa nhận cô và tình cũ của Justin Bieber đã đứt liên lạc trong những năm gần đây và cô cảm thấy khó xử khi Selena Gomez đột nhiên hoan nghênh sự trở lại mình tại lễ trao giải Grammy hồi tháng 1 vừa qua.

Demi Lovato xuất hiện trên bìa tạp chí sau thời gian vắng bóng

Được biết, trong lần đầu tiên Demi quay lại sân khấu sau thời gian vắng bóng để cai nghiện ma túy, Selena Gomez đã hạnh phúc bày tỏ trên Instagram: "Tôi ước mình có đủ từ ngữ để diễn tả về khoảnh khắc tuyệt vời và tràn đầy cảm hứng này. Demi, tôi rất mừng cho cậu. Cảm ơn sự mạnh mẽ và can đảm của cậu".

Tuy nhiên, Demi Lovato không phản hồi lại dòng trạng thái của người đồng nghiệp cũ. Nói về hành động này, chủ nhân hit "Sorry not sorry" chia sẻ: "Khi bạn trưởng thành cùng ai đó, bạn sẽ luôn yêu mến họ. Nhưng giờ tôi không phải là bạn bè của cô ấy, bởi vậy dòng trạng thái trên Instagram đó khiến tôi cảm thấy hơi...".

Demi Lovato đã có những trải lòng về những mối quan hệ xung quanh và tiết lộ những dự định sắp tới

Cô cho biết đã không còn là bạn bè với Selena Gomez

Cũng trong lần này, Demi Lovato đã tiết lộ luôn mối quan hệ hiện tại với Miley Cyrus: "Tôi vẫn đang nói chuyện với Miley Cyrus, cô ấy thật tuyệt vời và tôi sẽ mãi yêu cô ấy cho đến hết đời", đồng thời cô còn nhấn mạnh Miley là người bạn cũ duy nhất mà đến nay cô vẫn giữ liên lạc.

Miley Cyrus là người bạn cũ duy nhất của Demi

Kể về những chuyện đã trải qua trong suốt 1 năm rưỡi hoàn toàn vắng bóng, Demi Lovato cho biết cô có tiền sử trầm cảm, sử dụng chất kích thích và lần đầu tiên vào trại cai nghiện khi cô 18 tuổi. Thậm chí, nữ ca sĩ phải nhiều lần nhờ đến bác sĩ tâm lý và bạn bè, người hâm mộ để vượt qua nghiện ngập, lấy lại hào quang ngôi sao từ những sai lầm. Trong một lần xuất hiện trên The Ellen DeGeneres Show, Lovato chia sẻ về những sai lầm trong quá khứ: "6 năm qua, tôi đã sống cuộc sống không phải của riêng mình. Tôi bị nhiều người kiểm soát và điều đó khiến tôi liên tục rơi vào tình trạng trầm cảm".

Demi cho biết cô đã trải qua 2 năm đầy sóng gió

Khi được hỏi về tương lai, nữ ca sĩ 27 tuổi cho biết: "Khi tôi nghĩ về cuộc sống của mình trong tương lai, tôi không bao giờ nói tôi đang tìm một người đàn ông mà tôi muốn cùng người ấy có hai hoặc ba đứa con. Tôi nghĩ rằng nếu có con với một người phụ nữ khác cũng rất vui. Vì vậy, tôi không biết tương lai của mình sẽ như thế nào và tôi cởi mở với bất cứ điều gì. Mọi người luôn hỏi tôi: "Mẫu người bạn yêu thích là như thế nào?" và tôi chỉ muốn nói: "Bạn biết lịch sử tình trường của tôi chưa? Tôi chẳng có hình mẫu nào cụ thể cả". Tôi từng muốn nói với họ rằng: "Tôi chỉ hẹn hò với những người hấp dẫn thôi", nhưng tôi không thể nói vậy". Được biết, hiện tại nữ ca sĩ đang hẹn hò với nam diễn viên Max Ehrich.

Demi Lovato và bạn trai Max Ehrich đi mua sắm tại Los Angeles hồi giữa tháng 3/2020

Những chia sẻ về cuộc sống của nữ ca sĩ sau thời gian vắng bóng khiến những người yêu thương cô vô cùng quan tâm

Nguồn: Harpersbazaar