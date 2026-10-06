Hơn 1,2 triệu viên sủi chứa chất bảo quản vượt ngưỡng 33 lần: Nguy cơ với sức khỏe ra sao?

Thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại có dấu hiệu giả mạo

Ngày 6/10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội cho biết, Đội QLTT số 17 vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Tp.Hà Nội và các lực lượng chức năng triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại.

Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm cho thấy, hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat trong các sản phẩm vượt ngưỡng cho phép từ 20 - 33 lần.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, xã Hồng Vân, Hà Nội, do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố.

Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Công ty, phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ; đồng thời tạm giữ, niêm phong hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng.

Kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Hơn 1,2 triệu viên sủi giả bị thu giữ. Ảnh: CACC

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Các sản phẩm còn được quảng cáo với những công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em.

Ngày 24/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự; áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chuyên gia lý giải mức độ nguy hiểm

Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam cho biết, natri benzoat (mã phụ gia E211) là chất bảo quản được phép sử dụng phổ biến trong thực phẩm. Tuy nhiên, nhà sản xuất phải dùng đúng loại sản phẩm, đúng hàm lượng và bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào.

Bác sĩ Hoàng phân tích, việc nói một chất bảo quản "vượt 33 lần" là đang so sánh hàm lượng thực tế với giới hạn áp dụng quy định. Không có phép tính nào cho phép chuyển đổi ngay con số đó thành "độc hơn 33 lần" hay "nguy cơ ung thư tăng 33 lần".

"Trong y học, muốn đánh giá chính xác tác động đối với sức khỏe còn phải biết người dùng đã uống bao nhiêu, trong bao lâu, cân nặng và tình trạng sức khỏe cụ thể ra sao", bác sĩ Hoàng nói.

Theo đó, giới hạn hàm lượng trong sản phẩm khác với mức tiêu thụ hằng ngày chấp nhận được (ADI). Một bên dùng để kiểm soát công thức sản xuất, bên kia phục vụ đánh giá lượng tiếp nhận lâu dài vào cơ thể. JECFA (Ủy ban Chuyên gia Hỗn hợp về Phụ gia Thực phẩm do Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc thành lập) từ năm 2021 ghi nhận ADI nhóm đối với axit benzoic và các chất liên quan ở mức 0-20 mg/kg thể trọng/ngày (tính theo lượng tương đương axit benzoic), thay thế cho mức cũ 0-5 mg/kg/ngày.

"Giả định một viên sủi nặng 4g, hàm lượng công bố tương ứng khoảng 167-271mg natri benzoat mỗi viên. Tuy nhiên, đây chỉ là con số minh họa, không phải liều thực tế đã xác nhận vì còn thiếu khối lượng thực tế từng viên và lịch sử sử dụng của người bệnh.

Tất nhiên, chỉ số ADI không phải là lý do để hợp thức hóa các sản phẩm vượt chuẩn. Hành vi vi phạm của doanh nghiệp vẫn cần được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, dù chưa đủ dữ liệu để kết luận từng người sử dụng đã bị ngộ độc hay chưa", bác sĩ Hoàng nói.

Theo bác sĩ, những người đang giữ sản phẩm sủi trên thì không nên tiếp tục sử dụng. Đồng thời, người tiêu dùng cần giữ bao bì, số lô, hóa đơn và lịch sử đơn hàng. Những người đã sử dụng nên đi khám, cung cấp cho bác sĩ đủ thông tin về số lượng đã uống, thời gian sử dụng và biểu hiện bất thường (nếu có), không nên tự chẩn đoán bị ngộ độc hoặc ung thư.

(t/h Vietnamnet, TTXVN)