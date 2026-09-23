Hôm nay là ngày Thu phân, đừng quên thưởng thức 3 món ăn quý giá này

Thu phân là thời điểm đánh dấu mốc chính giữa mùa thu, đây cũng là giai đoạn thu hoạch lúa vụ mùa cùng nhiều loại nông sản theo mùa khác. Trong số đó có 3 loại thực phẩm theo mùa này không chỉ có tác dụng bồi bổ cơ thể theo mùa mà còn mang ý nghĩa tốt lành về một vụ thu hoạch bội thu và sự bình an cho cả gia đình. Các thực phẩm bổ sung này dùng để điều chỉnh chế độ ăn uống hàng ngày và không thể thay thế thuốc. Những người có hệ tiêu hóa yếu nên sử dụng chúng một cách điều độ.

1. Khoai môn - Vịt khoai môn quay giòn

Khoai môn thời điểm thu phân bắt bước vào giai đoạn thu hoạch rộ. Dân gian tin rằng đây là món ăn tượng trưng cho mùa màng bội thu. Theo quan niệm của Đông ý, khoai môn giúp tăng cường chức năng tỳ vị và bổ sung sinh lực. Thịt vịt bổ âm, giải tỏa những thiếu hụt, thanh lọc cơ thể khỏi tình trạng khô và nóng mùa thu mà không gây nóng trong người. Toàn bộ món ăn giòn tan bên ngoài và mềm mại bên trong, thịt vịt mềm ẩm mà không bị khô, còn khoai môn dẻo thơm, bổ dưỡng cho tỳ vị. Thu phân là thời điểm người ta dễ bị khô miệng, nóng trong người, cũng như suy nhược và mệt mỏi ở tỳ vị. Ăn món này có thể bổ dưỡng cho cơ thể mà không gây nóng trong người. Nó tượng trưng cho mùa thu bội thu và sự sum họp gia đình, kết hợp hương vị thơm ngon với lợi ích dinh dưỡng theo mùa.

Nguyên liệu: Nửa con vịt, 400g khoai môn, 3 lát gừng, 10ml rượu nấu ăn, một ít muối và lượng tinh bột vừa đủ.

Cách làm món thịt vịt khoai môn quay giòn

Làm sạch vịt kỹ lưỡng, lọc bỏ xương rồi cho vào nồi nước lạnh, thêm gừng thái lát và rượu nấu ăn để chần sơ, hớt bọt, vớt ra và để ráo nước. Gọt vỏ khoai môn, rửa sạch và cắt thành lát dày. Hấp trong nồi khoảng 25 phút cho đến khi khoai môn chín mềm hoàn toàn. Vớt ra và nghiền nhuyễn thành bột khoai môn mịn. Thêm một chút muối và trộn đều. Phết đều và dày hỗn hợp khoai môn lên bề mặt trong thịt vịt, sau đó phủ một lớp tinh bột mỏng lên trên. Làm nóng một ít dầu trong chảo ở lửa vừa nhỏ. Chiên phần da vịt xuống dưới cho đến khi vàng giòn. Lật mặt kia lên và chiên phần thịt vịt cho đến khi chín hẳn. Cắt thành từng miếng và dọn ra ăn.

2. Khoai lang - Bánh khoai lang mè

Khoai lang tượng trưng cho sự thịnh vượng và mùa màng bội thu, đồng thời có lợi cho lá lách và dạ dày, giúp nhu động ruột hoạt động tốt. Hạt mè đặc biệt là mè đen bổ dưỡng cho gan và thận, dưỡng ẩm cho da khô vào mùa thu, và nuôi dưỡng da và tóc. Bánh khoai lang và mè có vị ngọt, mềm và dẻo, là món ăn vặt rất ngon vo mùa thu đông. Mùa thu thường mang đến tình trạng khô da, táo bón và khô ráp nói chung; tiêu thụ vừa phải sẽ cung cấp dưỡng chất nhẹ nhàng. Món ăn này phù hợp cho mọi lứa tuổi, nhưng những người có dạ dày dầu hoặc đầy hơi nên tránh ăn quá nhiều.

Nguyên liệu: 350g khoai lang ruột vàng, 160g bột gạo nếp, một ít đường và lượng mè trắng vừa đủ.

Cách làm món bánh khoai lang mè

Gọt vỏ và cắt khoai lang thành từng miếng, hấp trong nồi trên lửa lớn khoảng 20 phút, sau đó vớt ra và nghiền nhuyễn thành hỗn hợp khoai lang mịn. Để khoai lang nghiền nguội bớt rồi thêm một ít đường trắng, sau đó từ từ cho bột gạo nếp vào, nhào thành một khối bột mịn, không dính. Chia bột thành các phần bằng nhau và vo thành những viên tròn nhỏ. Nhúng các viên bột vào nước, lăn qua một lớp mè trắng, rồi chiên từ từ trên lửa nhỏ ở nhiệt độ dầu khoảng 40% cho đến khi chúng nổi lên bề mặt và chuyển sang màu vàng nâu. Vớt ra và để ráo dầu.

3. Củ sen - Chè lê tuyết và củ sen

Củ sen tượng trưng cho sự hòa thuận và đoàn tụ gia đình, trong khi lê bồi bổ cơ thể, làm ẩm phổi và giảm khô rát. Thu phân mang đến sự khô hanh, dễ gây ra các triệu chứng như khô họng, nứt nẻ miệng và mũi, và cáu gắt. Món canh này dịu nhẹ, làm dịu, giảm khô rát mà không gây hại cho tỳ vị, bổ sung dịch cơ thể và làm giảm các triệu chứng khó chịu khác nhau do sự khô hanh của mùa thu gây ra. Món ăn có vị ngọt thanh, thích hợp cho cả gia đình, và tượng trưng cho sự bình an, sức khỏe và một mùa thu an lành.

Nguyên liệu: 300g củ sen, 1 quả lê, 3 quả táo đỏ, 1200ml nước và một ít đường phèn.

Cách nấu chè tuyết lê và củ sen

Gọt vỏ củ sen và cắt thành từng miếng, sau đó ngâm trong nước để tránh bị thâm; bỏ lõi lê và cắt thành từng miếng lớn, không cần gọt vỏ cũng được (hãy dùng một ít muối tinh chà xát khắp bề mặt cho thật sạch); rửa sạch táo đỏ và bỏ hạt. Đổ nước vào nồi đất, cho củ sen và táo đỏ vào, đun sôi trên lửa lớn, sau đó hạ nhỏ lửa và ninh trong 35 phút. Thêm các miếng lê vào và đun nhỏ lửa trong 15 phút. Cho một ít đường phèn vào đun đến khi tan, tắt bếp và để ngâm trong 5 phút, sau đó thưởng thức khi còn ấm.

Thu phân là thời điểm bước vào giai đoạn thu hoạch của 3 nguyên liệu: Khoai môn - củ sen - khoai lang, bạn có thể chế biến thành các món ăn chính, món phụ và món canh và ăn điều độ để mang lại hiệu quả sức khỏe tốt nhất nhé!