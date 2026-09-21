Đây là món ăn độc đáo cho bữa cơm mùa thu: Chỉ cần xào sơ rồi om nhỏ lửa món ăn sẽ ngọt, mềm siêu ngon

Khi mùa thu đến, có một số loại thực phẩm đáng để ăn nhiều hơn. Ví dụ, hạt dẻ - chúng tươi, ngọt và bổ dưỡng, khiến chúng trở thành loại trái cây đầu tiên của mùa thu. Chúng cũng được mệnh danh là "vua của các loại trái cây khô".

Hạt dẻ rang có thể ăn trực tiếp, nhưng chúng cũng rất tuyệt vời để chế biến các món ăn, ví dụ như món gà kho hạt dẻ và sườn heo hấp hạt dẻ. Hôm nay, chúng ta sẽ thử một phương pháp khác: Xào hạt dẻ với nấm hương tươi và khô rồi om nhỏ lửa. Kết quả là một món ăn ngọt, mềm và ngon miệng với kết cấu và hương vị đậm đà. Món này rất ngon và ăn kèm với cơm rất hợp, vì vậy chắc chắn đáng để thử.

Nguyên liệu làm món hạt dẻ om nấm hương

Hạt dẻ (tùy lượng), nấm hương tươi, nấm hương khô (tùy lượng), ớt chuông xanh và đỏ (tùy lượng), nước tương, dầu hào, nước tương đen, muối, lượng dầu ăn vừa đủ, một chút bột tiêu và một ít bột bắp pha loãng.

Cách làm món hạt dẻ om nấm hương

Bước 1: Chuẩn bị một ít hạt dẻ, bóc vỏ, hoặc bạn có thể mua hạt dẻ đã bóc vỏ sẵn, cách này đơn giản và tiện lợi hơn. Để đảm bảo hạt dẻ chín nhanh khi nấu sau, nên hấp sơ qua cho đến khi chín khoảng 60-70%. Tiếp theo, chuẩn bị một ít nấm hương khô, ngâm trong nước lạnh, vắt bớt nước và để riêng. Chuẩn bị thêm một ít nấm hương tươi, rửa sạch và cắt nhỏ. Chuẩn bị thêm nửa quả ớt chuông xanh và nửa quả ớt chuông đỏ, bỏ hạt rồi cắt miếng nhỏ. Bóc bỏ vỏ tỏi và băm nhỏ. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm một ít ớt khô hoặc ớt hiểm đỏ.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng nồi, cho một ít dầu ăn vào và đun nóng. Cho tỏi băm vào xào thơm. Sau đó cho hai loại nấm hương và hạt dẻ vào chảo, tăng lửa và xào nhanh để các nguyên liệu dậy mùi thơm tươi ngon. Tiếp đó, cho một ít nước tương và nước dầu hào vào rồi đảo đều. Cho một lượng nước sôi vừa đủ vào nồi; dùng nước đã ngâm nấm hương khô sẽ tốt hơn. Nêm nếm với một chút muối, bột tiêu, một ít nước tương đen và bột nêm vị gà. Khuấy đều, đậy nắp và đun nhỏ lửa khoảng 5 phút để hạt dẻ chín mềm, nhưng không được quá nát.

Bước 5: Cho phần ớt chuông xanh và đỏ còn lại vào. Xào nhanh trên lửa lớn để dậy mùi thơm. Sau đó, đổ một ít bột bắp pha nước vào chảo để làm đặc phần nước sốt còn lại và phủ đều các nguyên liệu. Tắt bếp và lấy món ăn ra bát thưởng thức cùng cơm nóng.

Thành phẩm món hạt dẻ om nấm hương

Món ăn có sự kết hợp màu sắc hoàn hảo và hương vị tuyệt vời, kết hợp giữa vị ngọt dịu của hạt dẻ với kết cấu mềm mịn của nấm hương. Đặc biệt, nấm hương khô giòn và mọng nước với hương vị bùng nổ đầy hấp dẫn. Món ăn này rất ngon và ăn kèm với cơm rất hợp; chắc chắn đáng để thử vào mùa thu.

Chúc bạn có bữa ăn ngon miệng với món hạt dẻ hầm nấm hương!