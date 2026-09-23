Tết Trung thu đang đến gần, dù giàu hay nghèo hãy nhớ chuẩn bị 5 món ăn bổ dưỡng, mang ý nghĩa tốt lành

Tết Trung thu chỉ còn cách vài ngày nữa, là đến, ngay từ bây giờ bạn hãy lên kế hoạch cho bữa ăn sum họp gia đình mùa Trung thu năm nay. Bất kể ngân sách của gia đình thế nào, 5 món ăn ngon lại mang ý nghĩa may mắn này nên xuất hiện trên bàn ăn của gia đình chúng ta. Mỗi món ăn đều mang ý nghĩa trọn vẹn và may mắn, công thức chế biến thì đơn giản và dễ làm. Ngay cả người mới bắt đầu học nấu nướng cũng có thể dễ dàng chuẩn bị một bữa ăn ngon bằng cách làm theo các bước hướng dẫn.

1. Cá vược hấp (tượng trưng cho sự sung túc)

Điểm nổi bật của món ăn này chính là ý nghĩa tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Nguyên liệu: 1 con cá vược (nhờ người bán cá ở chợ làm sạch giúp), hành lá, gừng, ớt, nước tương cá hấp, 1 muỗng canh dầu ăn.

Món này thực sự rất dễ làm. Chỉ cần nhờ người bán cá ở chợ làm sạch và sơ chế cá, sau đó về nhà khía vài đường chéo trên thân cá. Ngâm cá trong nước với hành lá và gừng khoảng hai mươi phút để khử mùi tanh. Hấp cá trên lửa lớn trong 8 phút tính từ thời khắc nước sôi. Tắt bếp và vớt cá ra ngay lập tức, bỏ nước đọng dưới đĩa đi. Cho thêm ớt chuông đỏ và hành lá thái nhỏ lên trên, rưới vài thìa nước tương cá hấp, rồi đổ dầu nóng lên - mùi thơm sẽ lan tỏa khắp không gian. Cá rất mềm nên xương dễ dàng tách ra khi dùng đũa. Món ăn nhẹ nhàng, thanh mát và không ngấy, rất dễ ăn cho cả người già và trẻ em. Một đĩa cá này trên bàn ăn Tết Trung Thu sẽ vừa tươi tắn vừa hấp dẫn.

2. Bí ngô hấp viên xôi (tượng trưng cho sự sum họp gia đình)

Điểm nổi bật của món ăn này chính là phần đế bí ngô trông giống như một chiếc cốc vàng nhỏ, và xôi nếp bao bọc những viên thịt viên tròn trịa. Dọn món này lên bàn là điềm lành báo hiệu một buổi sum họp gia đình ấm áp và hạnh phúc.

Nguyên liệu: Nửa bát gạo nếp, 150g thịt heo băm, 1 quả bí đỏ non, nửa củ cà rốt, 1 miếng củ sen nhỏ, 1 quả trứng gà, 1 muỗng canh bột bắp, nước tương nhạt, muối, bột nêm gà, dầu mè, vài quả kỷ tử.

Gạo nếp cần được ngâm kỹ trước cho đến khi dễ dàng bóp vỡ; điều này đảm bảo gạo trong suốt, mềm và không bị sống sau khi hấp. Trộn cà rốt và củ sen thái hạt lựu vào thịt băm, sau đó thêm trứng, nước tương, một chút muối, một chút dầu mè và tinh bột rồi khuấy đều cho đến khi hỗn hợp sệt lại để các viên thịt không bị vỡ. Vo tròn thành từng viên thịt sau đó lăn qua lớp gạo nếp để bao bọc toàn viên thịt, rồi đặt lên trên các miếng bí đỏ. Đặt món ăn lên xửng rồi hấp trong khoảng nửa tiếng tính từ lúc nước sôi. Sau đó tắt bếp và để yên thêm 2 phút, lấy ra, trang trí với hạt kỷ tử. Kết quả là món ăn vô cùng thơm ngon - bí đỏ ngọt và mềm, viên thịt mềm, và xôi nếp mềm dẻo trong suốt; mỗi miếng cắn đều mềm dẻo thơm ngon vô cùng. Với thịt, rau và ngũ cốc nguyên hạt, món ăn này dễ ăn cho người già, và trẻ em sẽ rất thích thú khi được thưởng thức. Một đĩa món này trên bàn ăn Tết Trung thu sẽ làm tăng thêm vẻ sống động và ấm áp.

3. Thịt lợn kho trứng cút (tượng trưng cho may mắn và giàu có)

Điểm nhấn của bàn ăn trong dịp Tết Trung thu không thể thiếu món thịt ba chỉ kho trứng cút. Thịt ba chỉ được kho mềm mà không bị ngấy, trứng cút ngấm đẫm hương thơm của thịt. Màu đỏ tươi và bóng bẩy của trứng cút ngay lập tức mang đến không khí lễ hội khi được bày lên bàn. Món ăn này tượng trưng cho may mắn và sự sum họp gia đình. Cả nhà đều yêu thích món ăn này.

Nguyên liệu: 300g thịt ba chỉ, 15 quả trứng cút, một ít cải thìa, vài lát gừng, ớt đỏ, 1 hoa hồi, 2 lá nguyệt quế, đường phèn, 2 muỗng canh nước tương nhạt, 1 muỗng canh nước tương đậm, 1 muỗng canh nước sốt hàu, muối, bột nêm gà, nửa lon bia.

Cách làm cũng rất đơn giản. Đầu tiên rửa sạch thịt ba chỉ rồi thái thành các miếng dày. Chần sơ thịt ba chỉ rồi vớt ra để ráo. Cho một chút dầu ăn vào nồi, thêm đường phèn rồi xào đến khi có màu nâu đỏ đậm. Cho thịt ba chỉ vào và đảo nhanh đến khi mỗi miếng thịt được phủ đều lớp đường phèn đỏ tươi. Sau đó thêm hoa hồi và lá nguyệt quế vào, xào sơ. Tiếp đó thêm nước tương, nước tương đen cho vừa ăn. Đổ nửa lon bia và nước nóng vừa đủ ngập thịt. Đun nhỏ lửa trong 25 phút. Khi thịt gần mềm, cho trứng cút đã bóc vỏ vào, cuối cùng cho thêm vài lá cải thìa, đảo đều và đun lớn cho đến khi nước sốt sánh lại. Thịt tan chảy trong miệng, trứng cút mọng nước khi cắn vào, còn cải thìa thì thanh mát, giúp cân bằng vị béo ngậy. Với thịt, trứng và rau, món ăn này có sự cân bằng dinh dưỡng hoàn hảo. Món ăn này được dọn lên bàn ăn trong dịp Tết Trung thu, ngon đến nỗi cả người lớn lẫn trẻ em đều không thể ngừng ăn.

4. Thịt gà xé phay (mang ý nghĩa tốt lành và lễ hội)

Điểm nổi bật của món ăn này là mang lại sự may mắn, và việc tự tay làm món gà xé phay cho bữa ăn gia đình sẽ mang lại không khí vui tươi và náo nhiệt. Cả gia đình quây quần bên bàn ăn, cùng nhau thưởng thức món ăn ngon, trò chuyện và cười đùa, vừa mang lại may mắn vừa mang lại niềm vui.

Nguyên liệu: Đùi gà, hành lá thái nhỏ, tỏi băm, ớt băm, mè trắng rang

Sơ chế sạch đùi gà sau đó cho vào nồi nước cùng vài lát hừng, 2 cọng hành lá và 1 bông hoa dành dành. Đun nhỏ lửa cho đến khi chín mềm. Để nguội, sau đó xé nhỏ đùi gà theo thớ; thịt sẽ rất mềm. Cho thịt gà đã xé vào bát tô, để dùng sau. Phi thơm hành lá, sau đó đổ dầu hành nóng vào bát đựng tỏi băm, ớt và mè rang. Tiếng xèo xèo và mùi thơm sẽ lan tỏa khắp không gian. Trộn thêm nước tương, chút muối, dầu hào, giấm, đường để làm nước sốt. Sau đó rưới đều nước sốt đỏ bóng lên các miếng gà xé, rắc thêm rau mùi và trộn đều - sự kết hợp hoàn hảo giữa vị chua, cay và mặn. Thịt gà giàu protein và ít chất béo. Một đĩa gà xé phay trên bàn ăn Tết Trung thu sẽ rất tươi mát và ngon miệng; cả người lớn và trẻ em đều sẽ thích thú khi được thưởng thức.

5. Rau xà lách chần (tượng trưng cho sự giàu có và may mắn)

Món ăn cuối cùng trong gợi ý này là rau xà lách chần. Món ăn xanh mát này vừa nhẹ nhàng lại vừa mang ý nghĩa tốt lành. Sau một bữa ăn thịnh soạn với thịt và cá, một miếng xà lách chần sẽ làm dịu dạ dày và mang lại may mắn cho cuộc sống của bạn.

Nguyên liệu: Rau xà lách, tỏi, ớt.

Món này làm rất nhanh và dễ. Rửa sạch rau xà lách, băm nhỏ tỏi và ớt. Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi và ớt băm vào, thêm nước tương, giấm và một chút đường, thế là nước sốt đã sẵn sàng. Đun sôi nước, cho vài giọt dầu và một chút muối vào, sau đó chần rau xà lách trong mười giây rồi vớt ra ngay - rau phải giòn và không bị chín quá. Xếp rau xà lách ra đĩa và rưới nước sốt lên. Rau xà lách có màu xanh tươi bóng bẩy, mỗi miếng cắn đều giòn và mềm, với hương vị tỏi, hơi cay và chua ngọt vô cùng hấp dẫn. Rau xà lách có hàm lượng nước cao và ít calo; một đĩa rau xà lách sau bữa ăn no sẽ rất thanh mát và nhẹ nhàng. Món này rất thích hợp để bày trên bàn ăn Tết Trung Thu - màu xanh tươi của nó tượng trưng cho may mắn vào nhà.