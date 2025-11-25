Đừng bỏ qua loại rau này vào mùa đông: Nhà có người trung niên và cao tuổi càng nên nấu 3 món ăn ngon hoàn hảo

Nói đến nguyên liệu thực phẩm mùa đông, chắc chắn cải thảo (họ rau bắp cải) là một trong những loại rau được nhiều người yêu thích. Bạn có thể dễ dàng mua được loại rau này ở các chợ và siêu thị mỗi ngày. Chúng tươi ngon và giàu dinh dưỡng. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ 3 cách chế biến món ăn với rau cải thảo thơm ngon.

Dân gian vốn có câu: "Cá sinh nhiệt, thịt sinh đờm, bắp cải và đậu hũ dưỡng sinh". Cải thảo có vị ngọt thanh, thơm ngon đặc biệt vào mùa đông. Mùa đông, thời tiết lạnh khô, con người ít vận động, sức đề kháng giảm sút, dễ mắc cảm cúm. Cải thảo chứa nhiều khoáng chất và vitamin, có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể, đồng thời tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch.

1. Thịt bò hầm cải thảo

Thành phần nguyên liệu: 200g thịt thăn bò (hoặc thịt ba chỉ bò thường dùng ăn lẩu), nấm sồi trắng/nấm ngọc châm, 1/2 cây cải thảo, 1 nắm miến dong, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh đường, dầu mè, một chút hạt tiêu, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, 1 bát nước.

Cách làm món thịt bò hầm cải thảo

Bước 1: Thịt bò rửa sạch sau đó thái lát mỏng rồi thả vào nồi nước chần cho đến khi chuyển màu. Sau đó vớt thịt ra ngay và để ráo nước. Ngâm miếng rong trong nước ấm khoảng 20 phút, vớt ra, để ráo. Rửa sạch cải thảo và cắt thành các miếng lớn. Cắt bỏ chân nấm sồi trắng, rửa sạch và để ráo.

Bước 2: Tiếp theo chuẩn bị một chiếc bát, cho nước tương, dầu hào, đường, dầu mè, bột tiêu, tinh chất cốt gà vào. Sau đó thêm nước và khuấy đều để được hỗn hợp nước sốt. Đặt nồi lên bếp, đun nóng rồi đổ một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì phi thơm tỏi băm sau đó cho cải thảo và miến vào nồi.

Bước 3: Tiếp đó đổ nước sốt vào. Đậy nắp và đun sôi. Sau khi sôi, vặn nhỏ lửa và đun liu riu trong vài phút. Sau đó, cho thịt bò đã chần vào, đậy nắp rồi đun nhỏ lửa thêm vài phút nữa. Sau đó tắt bếp, rắc thêm hành lá thái nhỏ lên và thưởng thức.

Thành phẩm món thịt bò hầm cải thảo

Vậy là món thịt bò hầm cải thảo đã hoàn thành với thịt bò chín tới mềm, ngọt, không bị dai. Cải thảo vẫn giữ được độ giòn nhất định và thanh mát, cực ngon ngọt rất hấp dẫn. Món hầm đơn giản nhưng ngon ngọt này chắc chắn là lựa chọn bạn không nên bỏ qua cho bữa cơm gia đình trong những ngày đông lạnh giá.

2. Đậu phụ chiên kho cải thảo

Thành phần nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ bản to (400g), 2 dải thịt ba chỉ, 1/2 cây cải thảo, 1 cây hành lá, một nhánh gừng nhỏ, vài tép tỏi, 2 thìa canh nước tương, một chút muối, bột tiêu, 1 thìa canh tinh chất cốt gà.

Cách làm món đậu phụ chiên kho cải thảo

Bước 1: Rửa sạch và lột da thịt ba chỉ sau đó thái lát mỏng rồi tiếp tục thái dạng sợi. Băm nhỏ gừng và tỏi. Rửa sạch rau cải thảo và cắt thành các miếng vừa ăn. Đậu phụ cắt thành miếng vuông rồi đem chiên vàng. Để lại một chút dầu trong chảo, cho tỏi và gừng băm vào phi thơm. Sau đó trút thịt ba chỉ vào xào cho đến khi tiết bớt mỡ. Tiếp đó bạn cho đậu phụ đã chiên vào xào cùng trong khoảng vài giây.

Bước 2: Sau đó thêm lượng nước thích hợp vào, nêm nước tương, muối, bột tiêu, tinh chất cốt gà rồi đun sôi. Sau đó cho rau cải thảo vào, đậy nắp và đun nhỏ lửa trong vài phút. Khi các nguyên liệu chín, thấm gia vị, bạn thêm hành lá xắt nhỏ vào rồi lấy ra tô và thưởng thức cùng cơm nóng.

Thành phẩm món đậu phụ chiên kho cải thảo

Với cách làm đơn giản và nguyên liệu quen thuộc, đây là một món ăn đem lại hương vị đậm đà và ngon miệng. Đậu phụ mềm béo kết hợp với rau cải thảo ngọt thanh và nước sốt kho sền sệt tạo nên dư vị khó quên trong bữa cơm gia đình. Món ăn có màu vàng nâu bắt mắt, dậy mùi thơm đặc trưng của gia vị kho và rất thích hợp ăn cùng cơm trắng nóng.

3. Cơm chiên kim chi

Thành phần nguyên liệu: Một bát cơm nguội, một ít kim chi, 1 quả trứng gà, 1 cây lạp xưởng, một chút gia vị, một chút tinh chất cốt gà.

Cách làm cơm chiên kim chi

Bước 1: Lạp xưởng bạn thái nhỏ hình hạt lựu, để riêng. Kim chi nắm bỏ bớt nước rồi thái nhỏ, để riêng. Đập trứng vào bát sau đó đánh tan với chút muối và vài giọt giấm trắng. Tiếp theo đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn rồi cho hỗn hợp trứng vào, đảo nhanh tay cho chín rồi lấy ra, để riêng.

Bước 2: Dùng phần dầu còn lại, xào lạp xưởng đã thái hạt lựu cho đến khi mỡ chảy ra và lạp xưởng trở nên trong suốt. Sau đó, cho kim chi đã thái nhỏ vào và xào sơ đến khi thơm.

Bước 3: Tiếp theo, cho cơm và trứng vào, chiên trên lửa lớn cho đến khi hòa quyện và dậy mùi thơm. Nêm muối và thêm tinh chất cốt gà cho vừa ăn, đảo đều một lúc cho săn lại thì tắt bếp, lấy cơm ra đĩa là có thể thưởng thức.

Thành phẩm cơm chiên kim chi

Sự kết hợp giữa món cơm rang quen thuộc với kim chi - món ăn được làm từ cải thảo, không chỉ ngon miệng mà còn tận dụng được nguyên liệu rau củ có lợi cho sức khỏe trong bữa ăn. Món ăn có màu sắc đẹp mắt, nhìn thoáng qua tưởng cay nhưng thực tế lại vừa miệng, đậm đà và trở thành món khoái khẩu của nhiều người.

Cải thảo là một trong những nguyên liệu thực phẩm mùa đông được yêu thích nhất, dễ dàng tìm thấy ở các chợ hay siêu thị. Với hương vị tươi ngon và giá trị dinh dưỡng cao, cải thảo không chỉ là món ăn ngon mà còn rất bổ dưỡng. Hãy cùng khám phá 3 cách chế biến món ăn hấp dẫn từ cải thảo mà bạn có thể thực hiện ngay hôm nay. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những món ăn tuyệt vời này!