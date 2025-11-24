Mẹ tôi khiến cả nhà "mê mẩn" món ăn này: Bữa tối cứ nấu 1 nồi là các thành viên đua nhau ăn hết sạch

Khi trời lạnh, gia đình tôi thường thích ăn những món ấm nóng được giữ trong nồi đất nung. Mẹ tôi cũng rất hay thay đổi thực đơn cho gia đình bằng các món hầm, om với nhiều nguyên liệu khác nhau. Gần đây, mẹ tôi khiến cả nhà mê mẩn một món ăn thơm lừng. Mỗi lần đặt món ăn này lên bàn ăn là cả nhà đua nhau gắp không ngừng... Và đó là món tôm om miến sốt tỏi mà mẹ tôi học được từ cô bạn thân. Sau lần đầu tiên về nấu thử nghiệm cho cả nhà thưởng thức. Mọi người đã bất ngờ từ khi mùi thơm của tỏi bốc lên trong lúc mẹ nấu. Và rồi chỉ vài phút sau đó, một nồi nóng hồi tươi ngon được bày trên bàn ăn khiến cả nhà... không thể dừng đũa. Có 1 điều duy nhất phải chú ý là hãy chọn mua những nguyên liệu tươi ngon.

Tôm om miến sốt tỏi là món ăn nhanh gọn, dễ làm, ngay cả người chưa từng vào bếp chỉ nhìn thoáng qua là cũng có thể làm được. Bí quyết cho sự ngon miệng nằm ở nước sốt tỏi. Ai mà chẳng thích một món ăn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng cơ chứ? Vậy nên, nếu bạn cũng muốn gia đình mình thưởng thức được hương vị tuyệt hảo của món ăn ngon này thì nhất định đừng bỏ qua công thức món ăn ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu làm món tôm om miến sốt tỏi

500g tôm, 1-2 nắm miến (tùy thuộc khẩu phần ăn), 1 gói nấm kim châm, 1/2 củ hành tây, củ củ tỏi băm, 2 cây hành lá thái nhỏ, một chút đường, 2 thìa canh nước tương, lượng muối vừa phải, một chút tinh chất cốt gà, dầu ăn, nước.

Cách làm món tôm om miến sốt tỏi

Bước 1: Tôm rửa sạch sau đó bóc bỏ vỏ, rút chỉ sống lưng. Miến rửa sạch rồi cho vào tô nước ấm ngâm mềm. Sau đó vớt ra để ráo và cắt thành các đoạn có độ dài vừa phải. Nấm kim châm cắt bỏ gốc rồi rửa sạch. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ.

Bước 2: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Sau khi dầu nóng khoảng 80% thì thêm tỏi băm vào phi thơm. Tiếp theo bạn cho khoảng 2 thìa canh nước tương, chút muối và đường vào. Xào trên lửa nhỏ cho đến khi tỏi chín và chuyển màu vàng nâu, hương thơm lan tỏa.

Bước 3: Tiếp theo bạn chuẩn bị một chiếc nồi đất nung (hoặc nồi sứ) thêm hành tây thái miếng nhỏ vào. Bước này giúp món ăn tăng hương vị và cũng hạn chế làm cháy đáy nồi. Sau đó bạn rải đều nấm kim châm lên trên hành tây. Nếu không thích nấm kim châm, bạn có thể thay thế bằng rau cải thìa non hoặc rau cải thảo baby (lõi non của rau cải thảo) cũng được.

Bước 4: Kế tiếp, bạn cho miến đã ngâm vào. Xếp tôm đã đã sơ chế lên trên. Sau đó thêm vào nồi khoảng một bát nước để tránh bị cháy đáy. Tiếp theo bạn rưới đều nước sốt đã xào lên các nguyên liệu. Đậy nắp nồi và đun nhỏ lửa trong 8-10 phút. Tôm được coi là chín khi chúng chuyển sang màu đỏ và cuộn tròn lại. Sau đó, bạn rắc thêm hành lá thái nhỏ, và nếu bạn thích ăn cay, hãy thêm một ít ớt hiểm. Đun nóng một ít dầu ăn rồi nhanh chóng đổ lên trên.

Mẹo: Trước khi cho miến vào nồi, bạn có thể ướp miến với một chút nước tương trước khi cho vào nồi để giúp món ăn có hương vị đậm đà hơn.

Thành phẩm món tôm om miến sốt tỏi

Bạn thấy đấy, chỉ với các thao tác làm đơn giản một món ăn siêu ngon hợp với tiết trời mùa đông đã sẵn sàng. Mùi thơm của tỏi nồng nàn và lan tỏa khắp ngôi nhà, miến mềm mịn quyện cùng thịt tôm ngọt đậm đà cực ngon. Trời lạnh, hãy cứ làm món ăn này, vừa đậm đà, ngon lại phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhà tôi mỗi lần mẹ nấu món này là ai cũng đua nhau ăn sạch nồi!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món tôm om miến sốt tỏi!