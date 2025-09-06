Áo len luôn là lựa chọn không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu, và khi nói đến phong cách hoàng gia, Vương phi Kate chính là nguồn cảm hứng bất tận. Năm 2021, hình ảnh cô xuất hiện trong chiếc áo len hồng viền scallop của Boden từng "gây bão" vì vẻ ngoài vừa ngọt ngào vừa chỉn chu. Mùa thu 2025, mẫu áo ấy đã trở lại nhưng với một chút thay đổi đầy thú vị – phiên bản mới mang tên Melina Cotton Ruffle Jumper.





Nếu bản gốc mang sắc hồng kẹo ngọt trẻ trung, thì lần tái xuất này Boden đã tinh chỉnh bảng màu với những gam nhã nhặn hơn: Hồng phớt, trắng ngà và xanh navy. Thiết kế vẫn giữ cổ tròn quen thuộc, nhưng được thêm điểm nhấn bèo nhún lãng mạn cùng tay phồng nhẹ, tạo cảm giác mềm mại và nữ tính hơn. Chất liệu cotton pha len RWS (85% cotton và 15% wool đạt chứng nhận bền vững) vừa ấm áp vừa nhẹ nhàng, ôm vừa vặn cơ thể mà không gây nặng nề.





Điểm đáng chú ý, Melina có dáng slim-fit, nghĩa là phù hợp nhất với phụ nữ trung niên muốn tạo hiệu ứng gọn gàng, thon thả. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thoải mái hơn, hãy chọn size rộng một chút để mix theo phong cách "casual chic".

Vì sao phụ nữ trung niên nên thử?

- Tôn dáng mà vẫn kín đáo: Phần bèo nhún ở cổ và viền áo giúp thu hút ánh nhìn lên phía trên, che giấu khéo những khuyết điểm vòng eo.

- Dễ phối đồ: Chỉ cần một chiếc quần jeans xanh nhạt hoặc quần tây ống suông, cộng thêm đôi giày bệt hoặc ankle boots, bạn đã có set đồ vừa thanh lịch đi làm, vừa trẻ trung khi dạo phố.

- Thanh lịch như hoàng gia: Đây chính là item minh chứng rõ rệt nhất cho câu nói "ít mà tinh", giúp phụ nữ ngoài 40 vẫn giữ được sự sang trọng mà không cần cầu kỳ.





Những lựa chọn màu sắc

- Hồng phớt: Nhẹ nhàng, nữ tính, hợp với buổi gặp gỡ cuối tuần.

- Trắng ngà: Sang trọng, tinh khiết, dễ phối với phụ kiện ngọc trai.

- Navy: Hiện đại, trẻ trung, cực hợp đi làm hoặc họp hành.

Ngoài ra, Boden còn giới thiệu phiên bản cashmere mang tên Eva Jumper, giữ sắc hồng đậm hơn, mềm mại và sang trọng bậc nhất – một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn nâng cấp phong cách.

Mẫu áo Immi – tiền thân của Melina từng nhận được 4.5/5 sao từ hàng chục đánh giá toàn cầu. Người mặc yêu thích sự thoải mái, tinh tế và khả năng ứng dụng linh hoạt của thiết kế này. Một khách hàng từng nhận xét: "Đây là chiếc áo vừa có thể mặc đi làm, vừa diện trong dịp đặc biệt. Tôi yêu phần viền scallop, màu sắc dịu dàng và cảm giác mềm mại của nó".

Tất nhiên, khi mua online, đôi khi màu sắc có thể hơi khác so với ảnh, nhưng Boden có chính sách đổi trả miễn phí trong 90 ngày, nên bạn hoàn toàn yên tâm khi thử.

Cách phối theo gợi ý

Hãy học ngay cách kết hợp từ chính phong cách của Vương phi Kate:

- Diện cùng jeans trắng ống rộng và giày búp bê bạc để tạo vẻ ngoài trẻ trung, thời thượng.

- Phối cùng quần tây đen ống suông và khuyên tai ngọc trai để có set đồ đi làm thanh lịch.

- Khi trời se lạnh, chỉ cần khoác thêm áo khoác utility jacket hoặc blazer là đủ hoàn hảo.

Với sự trở lại của áo len viền scallop nhưng ở phiên bản "bèo nhún" mới lạ, phụ nữ trung niên hoàn toàn có thể làm mới tủ đồ thu 2025. Đây không chỉ là item hoàng gia gắn liền với Vương phi Kate, mà còn là gợi ý tuyệt vời để mỗi chị em tìm thấy sự trẻ trung, duyên dáng và tinh tế trong từng khoảnh khắc thường ngày.