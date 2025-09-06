Dạo này MXH xứ Trung ngập tràn hình ảnh một cây lựu cổ: Hóa ra “kho báu mùa thu” nằm ngay ở Tô Châu!

Trong khi nhiều người vẫn quen thuộc với Di Viên hay những khu vườn cổ nổi tiếng, thì Tô Châu lại ẩn chứa một góc thu khác biệt và bình yên: Cây lựu đỏ rực bên bức tường cổ kính của đạo quán Tùng Trạch. Khi hè qua, thu tới, quả lựu chuyển dần sang sắc đỏ, in bóng lên tường son, tạo nên khung cảnh tựa như một bức tranh cổ họa. Không quá đông người, không ồn ào, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm một chốn tĩnh lặng, vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp, vừa cảm nhận hơi thở ngàn năm của thành phố di sản.

Cây lựu cổ bốn trăm tuổi ở Tô Châu đã vào mùa.

Cây lựu bên tường đỏ - “người mẫu bất đắc dĩ” gây sốt mạng xã hội

Những ngày đầu thu, từ Douyin, Xiaohongshu cho đến Weibo, đâu đâu cũng xuất hiện hình ảnh một cây lựu đỏ nổi bật trên nền tường cổ. Nhiều người gọi vui đây là “phiên bản Trung Hoa của bức tường đỏ Cambridge”, nhưng thay vì lá phong, nơi đây lại là những chùm lựu căng mọng báo mùa.

Cây lựu ấy nằm trong khuôn viên Đạo quán Tùng Trạch - một công trình có lịch sử gần 400 năm, khởi dựng từ niên hiệu Sùng Trinh đời Minh. Vị trí của đạo quán khá đặc biệt: Ở cuối phía nam phố Tinh Hồ, trong công viên ven sông Giang Tân, thuộc thị trấn Xa Phường.

Vào mùa thu, khách du lịch rất thích chụp ảnh cùng cây lựu cổ ở Tô Châu.

Nếu Di Viên mang đến nét đẹp cầu kỳ, tao nhã với hồ sen và kiến trúc cổ kính, thì Đạo quán Tùng Trạch lại gợi cảm giác mộc mạc, tĩnh lặng. Ngay khi bước qua cổng, bên tay phải, ba gốc lựu vươn mình bên tường son. Đến mùa, quả chuyển sang đỏ, căng mọng, chen nhau điểm sắc trên cành.

Tường đỏ - lựu đỏ - bóng thu hòa quyện, tạo nên một bức tranh thơ mộng, khiến du khách cảm giác như đang đứng trước một “bức thư mùa thu” mà thiên nhiên gửi gắm.

Hành trình ghé thăm cây lựu cổ ở Tô Châu

- Địa điểm: Đạo quán Tùng Trạch, thị trấn Xa Phường, Tô Châu.

- Cách đi: Từ ga Xa Phường trên tuyến Metro số 8, đi bộ khoảng 2 km là tới.

- Tips chụp ảnh: Thời điểm đẹp nhất là buổi sáng sớm hoặc chiều muộn khi ánh nắng nhẹ chiếu nghiêng, tạo hiệu ứng bóng cây trên tường. Đặc biệt, hãy giữ không gian yên tĩnh, tôn trọng sự thanh tịnh nơi đạo quán.

Người dân địa phương coi cây lựu là biểu tượng của sự sinh sôi, may mắn và đoàn viên. Quả lựu đỏ rực khi vào thu không chỉ đẹp mắt, mà còn gợi nhắc về mùa gặt hái, về sự đủ đầy. Trong bối cảnh một ngôi đền đạo có tuổi đời hàng trăm năm, cây lựu ấy như một sợi dây nối liền quá khứ với hiện tại, vừa khoác lên mình vẻ đẹp thiên nhiên, vừa chan chứa ý nghĩa tâm linh.

Giữa một Tô Châu vốn nổi tiếng với vườn cổ, hồ nước và cầu đá, cây lựu đỏ bên bức tường cổ tại Đạo quán Tùng Trạch lại mang đến một sắc thái mới mẻ: Bình yên, tinh tế và rất đỗi lãng mạn. Có lẽ vì vậy mà MXH xứ Trung những ngày này mới ngập tràn hình ảnh ấy không chỉ vì đẹp, mà còn vì nó đánh thức trong mỗi người một góc ký ức mùa thu, nơi màu đỏ của lựu hòa cùng màu đỏ của tường, vẽ nên bức tranh không thể nào quên.