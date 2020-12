Học trò Binz - Hành Or hội ngộ Táo, Duy Andy, Kick sau khi bùng nổ ở "Rap Việt"

Tối 23/12, sự kiện âm nhạc Leo's Hiphop Roadshow đã diễn ra với sự xuất hiện của dàn Rapper đang được khán giả quan tâm là Hành Or, Táo, Duy Andy, Kick. Bước ra từ những cuộc thi về Rap gây sốt thời gian qua, Hành Or, Táo, Duy Andy, Kick được khán giả chào đón ngay từ khi mới xuất hiện.



Hành Or sinh năm 1998 được khen điển trai và "chất" hơn khi tết tóc. Hành Or hoạt động trong nhóm Rocker Jock, anh tham gia Rap Việt với tư cách thí sinh đội Binz. Anh xuất hiện trong khá nhiều cuộc thi dành cho Rapper và có nhiều bài hát gây chú ý với cộng đồng yêu rap như Anh không muốn về nhà, Ngày xa em là ngày mưa rơi, 7 lời dặn.

Hành Or là thí sinh Rap Việt của đội Binz.

Hành Or khá điển trai, chất giọng cuốn hút. Anh có phong cách trình diễn độc đáo riêng biệt cùng gu thời trang chất lừ nên rất được khán giả yêu mến mỗi khi trình diễn các sản phẩm âm nhạc của mình.

Hành Or có phong cách tết tóc khá độc đáo.

Mở màn cho show là tiết mục Hiphop sôi động đến từ Joker Rock và La Difference với những giai điệu sôi nổi. Nối tiếp chương trình là sự xuất hiện của Duy Andy với tiết mục beatbox, góp phần đẩy không khí nóng lên.

Duy Andy.

Táo.

Ngoài ra, anh chàng còn gửi đến các khán giả bài hát "Vạn sự khởi đầu nan" và được fan cổ vũ nhiệt tình. Sau phần biểu diễn của mình, Duy Andy cũng giới thiệu Kick - người anh em trong Jocker Rock. Kick mang đến tiết mục đầu tiên là "Baby Let's Dance", thể hiện khả năng rap và vũ đạo cực ngầu.

Hành Or - Duy Andy - Táo.

Các cô gái trình diễn trong chương trình.

Để "tạo nhiệt" cho chương trình, Rapper Hành Or team Binz tại Rap Việt bất ngờ lên sân khấu cùng Kick gửi đến khán giả liên tục 3 bài rap là "Drop Con Beat", "Money", "Beethoven Trapping". Cũng trong sự kiện, Hành Or đã giao lưu với khán giả, đồng thời cảm ơn những tình cảm mà mọi người dành cho anh trong suốt cuộc thi Rap Việt. Sau những màn trình diễn "chất lừ" của Hành Or, Duy Andy, Kick, sự kiện còn chào đón Rapper Táo với những bản rap sâu lắng, nhẹ nhàng, đọng lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem.