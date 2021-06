Hoàng tử Harry xấu hổ khi bị vạch trần chuyện nói dối một lần nữa với bằng chứng cụ thể khó lòng chối cãi

Trong cuộc phỏng vấn bom tấn hồi đầu tháng 3, nhà Sussex đã liên tục bị "bóc trần" chuyện nói không đúng sự thật khiến nhiều người hoài nghi về việc cặp đôi này nhân danh nói lên sự thật nhưng thực tế có bao nhiêu % sự thật trong những lời tuyên bố của họ?

Vào giữa tháng 5, Harry tiếp tục "dội bom" vào Hoàng gia Anh khi liên tục chỉ trích cha đẻ và gia đình đã khiến cuộc đời anh trở nên đau khổ. Tuy nhiên, vào ngày 1/6, trang tin Buzzfeed đã chỉ ra những dẫn chứng trong quá khứ để chứng minh Harry đã nói dối hoặc chỉ đơn giản là chàng hoàng tử 36 tuổi bị "mất trí nhớ tạm thời".

Xuất hiện trên podcast về sức khỏe tinh thần hôm 13/5 và trong bộ phim tài liệu The Me You Can't See, Apple TV+ phát sóng hôm 21/5, Harry tuyên bố không một ai trong hoàng gia khuyến khích anh tìm kiếm sự giúp đỡ về sức khỏe tinh thần hoặc nói về vấn đề này một cách cởi mở, nhất là khi điều đó liên quan đến cái chết của mẹ anh, Công nương Diana.

Harry chỉ trích hoàng gia đã phớt lờ, bỏ mặc lời cầu xin của anh.

Harry cũng cáo buộc hoàng gia đã hoàn toàn bỏ mặc, phớt lờ khi anh cầu cứu sự giúp đỡ xuất phát từ việc Meghan đòi tìm đến cái chết trong lúc mang thai bé Archie. Harry khẳng định chính Meghan đã giúp anh quyết tâm tìm kiếm các phương pháp trị liệu để anh vượt qua nỗi đau tinh thần.

Harry từng khẳng định: "Tôi sống trong một môi trường mà ở đó không được khuyến khích nói về sức khỏe tinh thần". Tuy nhiên dường như Công tước xứ Sussex đã quên rằng mình từng đưa ra một tuyên bố vào tháng 4/2019, trên Instagram của nhà Sussex với nội dung: "Công việc lâu dài của Harry là về các vấn đề và sáng kiến liên quan đến sức khỏe tinh thần. Đây là lĩnh vực mà Harry có thể thẳng thắn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và ủng hộ những người đang âm thầm chiến đấu trong cuộc chiến của riêng mình".

Nếu Hoàng gia Anh ngăn cản vấn đề sức khỏe tinh thần tại sao Harry lại có thể thoải mái tham gia các hoạt động về lĩnh vực này? Bên cạnh đó, Harry có lẽ đã tạm thời "mất đi trí nhớ" khi anh từng cùng vợ chồng Hoàng tử William - Công nương Kate khởi động chiến dịch #HeadsTogether vào tháng 5/2016.

Đây là chiến dịch "chấm dứt kỳ thị đối với sức khỏe tinh thần" và "thay đổi cuộc trò chuyện về sức khỏe tinh thần trên toàn quốc". Điều này cho thấy, các thành viên hoàng gia từ lâu đã ủng hộ và đẩy mạnh các hoạt động về sức khỏe tinh thần.

Harry cùng vợ chồng anh trai tham gia chiến dịch #HeadsTogether.

Harry từng nói trong cuộc họp báo giới thiệu về chiến dịch trên: "Cả 3 chúng tôi sẽ làm việc với tất cả các tổ chức từ thiện cũng như nhiều cá nhân khác để đưa ra những biện pháp thiết thực, cung cấp cho những người cần sự giúp đỡ các chế độ chăm sóc và hỗ trợ phù hợp".

Và những năm tiếp theo đó, với tư cách là một thành viên hoàng gia thực hiện các nhiệm vụ, Harry bắt đầu hoạt động nhiều hơn về sức khỏe tinh thần, nhất là khi nó liên quan đến cái chết của mẹ anh.

Vào ngày 25/7/2016, tại một sự kiện #HeadsTogether ở Cung điện Kensington, Harry cho hay anh rất hối hận khi không nói về cái chết của mẹ mình trong 28 năm đầu của cuộc đời. Harry cũng nhấn mạnh rằng "bất cứ ai cũng có thể gặp các vấn đề sức khỏe tinh thần ngay cả một thành viên hoàng gia".

Công nương Kate cũng từng công khai nói về sức khỏe tinh thần của mình sau khi ra mắt #HeadsTogether. Nữ công tước thừa nhận cô cảm thấy tội lỗi khi công việc đã cản trở cô dành thời gian cho gia đình và các con. Cô cũng từng cảm thấy cô đơn và cô lập trong khi lần đầu làm mẹ. Rõ ràng, các thành viên hoàng gia được phép thoải mái nói về sức khỏe tinh thần của họ trên truyền thông, trái ngược so với những gì Harry tuyên bố mới đây.

Phải chăng Harry bị mất trí nhớ tạm thời?

Trong bộ phim tài liệu mới, Harry khẳng định chính Meghan là người đã khuyến khích anh tìm cách điều trị sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, Harry đã "quên" việc anh từng ca ngợi anh trai William là động lực để giúp anh quyết định bắt đầu việc điều trị sức khỏe tinh thần.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, Harry chia sẻ: "Chỉ mới cách đây 3 năm thôi, anh trai tôi và những người thân thiết nói với tôi rằng: 'Cậu thực sự cần giải quyết vấn đề này'. Anh trai tôi là chỗ dựa rất lớn đối với tôi. William luôn tìm cho tôi người hỗ trợ phù hợp".

Và vào tháng 4/2017, trong một video ngắn được phát hành cho chiến dịch #HeadsTogether, Harry nhắc lại rằng chính William đã cổ vũ anh đối diện với nỗi đau mất mẹ. Có thể thấy rằng, từ những dẫn chứng không thể chối cãi ở trên, ai cũng nhận ra Harry đang nói dối về việc Hoàng gia Anh không quan tâm đến sức khỏe tinh thần.

Với những bằng chứng mới nhất này, dư luận tiếp tục đặt ra câu hỏi: Có bao nhiêu % sự thật trong những lời tuyên bố gần đây của Harry?

