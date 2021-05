Hoàng tử Harry kích hoạt "quả bom" làm rung chuyển Hoàng gia Anh trong bộ phim tài liệu mới: "Tôi đã bị gia đình bỏ mặc hoàn toàn"

Vào tối ngày 20/5 (giờ địa phương), bộ phim tài liệu "The Me You Can't See" đã chính thức được lên sóng. Tại đây, Hoàng tử Harry nói về cuộc đấu tranh với các vấn đề sức khỏe tinh thần của bản thân và những tổng thương đã đeo bám anh sau cái chết của mẹ, cố Công nương Diana.

Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Công tước xứ Sussex đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào người thân của mình và thậm chí thừa nhận đã từng sử dụng chất kích thích và uống rượu để tìm cách thoát khỏi nỗi thống khổ.

Harry xuất hiện trong bộ phim tài liệu mới.

Khi trò chuyện với Oprah Winfrey trong bộ phim tài liệu của Apple TV+, Harry nói rằng anh và vợ đều cảm thấy bị người thân bỏ rơi và đây là một trong lý do lớn nhất khiến cặp đôi rời bỏ hoàng gia, đến California vào năm ngoái. Harry khẳng định mình "không hề hối hận" với quyết định này.

"Tôi nghĩ gia đình mình sẽ giúp đỡ nhưng mọi lời khẩn cầu, đề nghị, cảnh báo, kiểu gì cũng có, đều chỉ nhận lại sự im lặng hoặc bỏ mặc hoàn toàn", Harry nói về việc bị gia đình từ chối giúp đỡ sau khi Meghan gặp vấn đề trong lúc mang thai bé Archie, từng khiến cô muốn tìm đến cái chết.

Công tước xứ Sussex tiết lộ rằng vợ chồng anh đã cố làm mọi thứ để ở lại hoàng gia và tiếp tục thực hiện vai trò cũng như nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, Meghan thực sự đã gặp khó khăn. Harry cho biết, gia đình anh đã cố gắng ngăn cản cặp đôi rời đi khi Meghan từng tìm cách tự tử.

Harry tuyên bố đã bị hoàng gia bỏ mặc hoàn toàn.

Harry cho biết thêm: "Đó là cảm giác bị mắc kẹt trong gia đình mình, không có lựa chọn nào để rời đi. Cuối cùng khi tôi đưa ra quyết định đó cho gia đình nhỏ của mình nhưng tôi vẫn bị yêu cầu: 'Anh không thể làm điều này'. Và thâm tâm tôi nghĩ: 'Tình hình phải tồi tệ đến mức nào thì họ mới cho phép tôi được rời đi?. Cô ấy sắp kết thúc cuộc đời mình rồi'".

Harry cũng đã nhắc lại quá khứ Meghan tâm sự với chồng rằng cô muốn tự sát và từng nghĩ đến việc sẽ kết liễu cuộc đời mình như thế nào khi đang mang thai bé Archie được 6 tháng. Tuy nhiên, Harry cho hay, Meghan đã quyết định chống lại suy nghĩ tiêu cực ấy vì cô không muốn chồng mình "mất thêm một người phụ nữ khác trong cuộc đời này".

Công tước xứ Sussex cho hay, "lịch sử đang lặp lại" khi so sánh những chuyện xảy ra với Meghan giống với những gì mà Công nương Diana đã trải qua. Trong phim tài liệu mới, Harry cho biết anh vô cùng hối tiếc "vì không đưa ra lập trường sớm hơn trong mối quan hệ với vợ, cũng như lên tiếng về sự phân biệt chủng tộc" mà vợ phải đối mặt từ báo chí và mạng xã hội Anh.

Hoàng tử Harry không đưa ra cáo buộc phân biệt chủng tộc với người cụ thể trong Hoàng gia Anh, dù hồi tháng 3, anh từng tiết lộ một người thân rất lo lắng về màu da của con trai anh trước khi cậu bé ra đời.

Cáo buộc này làm rung chuyển Cung điện Buckingham, khiến Hoàng tử William phải lên tiếng rằng: "Chúng tôi chắc chắn không phải là gia đình phân biệt chủng tộc". Hiện Hoàng gia Anh vẫn giữ im lặng trước cuộc tấn công mới của Harry.

