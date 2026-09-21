Công chúa Charlotte có thể một ngày trở thành Princess Royal, tước hiệu chỉ 7 người từng có

Hiện tại, tước hiệu chính thức của Charlotte là Her Royal Highness Công chúa Charlotte Elizabeth Diana of Wales. Sau khi William trở thành Thân vương xứ Wales vào năm 2022, ba con của anh cũng đổi họ từ Cambridge sang Wales, đánh dấu một thay đổi rõ rệt trong cách gọi tên của các con trong gia đình.

Tước hiệu đặc biệt

Princess Royal là tước hiệu thường dành cho con gái cả của quốc vương, nhưng không phải lúc nào cũng được truyền ngay lập tức. Đây là một danh hiệu mang tính truyền thống rất cao trong hoàng gia Anh, và trong lịch sử mới chỉ có bảy người từng nắm giữ.

Danh hiệu này không tự động truyền cho người con gái lớn tiếp theo. Nó sẽ quay trở lại với Nhà Vua hoặc Nữ hoàng đang trị vì và chỉ được ban lại khi phù hợp. Vì vậy, dù Charlotte có đủ điều kiện về nguyên tắc, cô bé vẫn phải chờ đến khi tước hiệu này thực sự "trống".

Vì sao Charlotte được nhắc đến?

Hiện Vương nữ Anne vẫn đang là người giữ tước hiệu Princess Royal. Theo thông tin được biết, sau khi bà qua đời, tước hiệu có thể tạm thời để ngỏ, và khi William lên ngôi, Charlotte có khả năng sẽ được trao danh hiệu này nếu hoàng gia quyết định như vậy.

Điều này cũng hợp với truyền thống lâu đời của hoàng gia Anh: Con gái cả của quốc vương thường là người được cân nhắc đầu tiên cho tước hiệu này. Trong trường hợp của Charlotte, nhiều người xem đây là một khả năng rất tự nhiên trong tương lai, dù không có gì được đảm bảo tuyệt đối.

Charlotte hiện vẫn là một công chúa nhỏ, nhưng trong tương lai danh xưng của cô bé có thể tiếp tục thay đổi khi gia đình hoàng gia bước sang một giai đoạn mới. Một số chuyên gia hoàng gia từng cho rằng cô bé cũng có thể được trao thêm những tước hiệu khác, tùy theo quyết định của Nhà Vua khi thời điểm đến.

Tuy vậy, chính sự linh hoạt đó lại khiến câu chuyện về Charlotte được quan tâm. Không chỉ vì cô bé là con gái của William và Kate, mà còn vì mỗi bước chuyển trong tương lai của Charlotte đều gắn với lịch sử, truyền thống và cách hoàng gia Anh tự điều chỉnh qua nhiều thế hệ.

*Theo Express