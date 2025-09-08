Hoá ra vai chính Mưa Đỏ suýt về tay nam diễn viên này, biết danh tính ai cũng đồng tình “đạo diễn sáng suốt quá”

Cùng với Nhật Hoàng và Hạ Anh, Steven Nguyễn là một trong 3 diễn viên chính của Mưa Đỏ. Trong phim, Steven vào vai Quang, người lính Việt Nam Cộng Hoà, ban đầu gia nhập quân ngũ chỉ vì hiếu thắng. Anh có tình cảm với Hồng (Hạ Anh) nhưng đến tên của người thương cũng chưa một lần được biết. Bởi Hồng một lòng yêu nước và cũng đã trao trái tim của Cường (Nhật Hoàng). Dù thuộc tuyến phản diện của phim nhưng Quang là nhân vật được yêu khán quả quan tâm không thua kém gì Cường. Đặc biệt, Steven Nguyễn còn trở thành cái tên được khán giả quan tâm nhất trong cả dàn diễn viên trẻ bởi ngoại hình cuốn hút, body sáu múi và diễn xuất quá xuất sắc.

Steven Nguyễn cực nổi tiếng nhờ vai Quang

Thể hiện vai diễn xuất sắc là vậy, ai cũng nghĩ Steven được đạo diễn đo ni đóng giày cho vai Quang nhưng sự thật lại không phải như thế. Trước khi anh nhận vai thì Lâm Thanh Nhã đã từng được đạo diễn nhắm tới và cho thử vai. Chính Lâm Thanh Nhã từng chia sẻ ban đầu đạo diễn Đặng Thái Huyền đã để cho anh thử vai Quang. Thế nhưng sau khi cân nhắc, xem xét về diễn xuất, nữ đạo diễn kết luận: “Ánh mắt em có sự hiền hậu trong cái ác. Khi cầm súng, em vừa lạnh lùng vừa day dứt.” (Thanh Nhã tường thuật lại lời của đạo diễn).

Chính vì ánh mắt này, nữ đạo diễn đã giao thay đổi ý định, giao cho Lâm Thanh Nhã vai Bình, một chiến sĩ phe mình, người có nụ cười rạng rỡ, ấm áp, từng sự sợ hãi chiến trường nhưng sau cùng cũng mạnh mẽ cầm súng chiến đấu. Ánh mắt vừa day dứt vừa lạnh lùng của Thanh Nhã chính là yếu tố tiên quyết giúp xây dựng diễn biến tâm lý nhân vậy Bình, từ người đến súng còn đeo ngược tới chiến sĩ kiên cường, không ngại hi sinh cho dân tộc.

Thanh Nhã từ được chọn để thử vai Quang, sau cùng lại được giao vai Bình

Xem màn thể hiện xuất sắc của cả Thanh Nhã lẫn Steven Nguyễn trên phim, khán giả nể phục vì đạo diễn đã có lựa chọn quá sáng suốt. Nếu để hai người đổi vai cho nhau, với năng lực diễn xuất và kỹ năng hoá trang, chắc chắn họ vẫn làm tròn vai diễn nhưng để xuất sắc như xé truyện bước ra thì có lẽ hơi khó. Lâm Thanh Nhã thực sự là Bình, Steven Nguyễn chính xác là Quang, đạo diễn đã có màn lựa chọn quá chính xác và đầy thuyết phục. Về Lâm Thanh Nhã, dù hụt vai chính và chỉ đóng phụ nhưng với một vai đủ hay, anh vẫn toả sáng, được khán giả yêu mến hơn bao giờ hết. Đó là chưa kể đến việc màn nhập vai ấn tượng lần này đã giúp Thanh Nhã dập tan những nghi ngờ của khán giả khi trước đây, anh thường xuyên gây tranh cãi về diễn xuất. Một vai diễn phù hợp, một màn thể hiện xuất sắc thì dù thời lượng lên hình không nhiều nhưng cũng đủ để Thanh Nhã một bước đổi đời.

Ánh mắt và ngoại hình quá hợp vai

Nụ cười này của Lâm Thanh Nhã thực sự sinh ra để dành cho Bình

Nguồn ảnh: NSX