HOT: Mưa Đỏ chính thức lật đổ Trấn Thành, chiếm top 1 doanh thu cao nhất Việt Nam

Ngày 7/9, sau đúng 17 ngày kể từ ngày chiếu sớm đầu tiên, Mưa Đỏ đã chính thức vượt mặt Mai của Trấn Thành để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt. Cụ thể, tính đến chiều ngày 7/9, doanh thu Mưa Đỏ đã ghi nhận con số 551,8 tỷ. Trước đó, Mai mất 41 ngày chinh chiến ở phòng vé Việt để ghi nhận thành tích 551,2 tỷ và giữ vị trí ngôi vương phòng vé suốt gần 2 năm qua.

Đáng nói hơn khi đây là doanh thu "chốt sổ" sau 41 ngày công chiếu ở Việt Nam, trong khi Mưa Đỏ chỉ mất chưa đầy 20 ngày để vượt qua thành tích này. Hiện tại, doanh thu Mưa Đỏ vẫn tăng chóng mặt, kể cả ngày trong tuần thì cũng chưa từng dưới 20 tỷ/ngày. Chính bởi vậy, con số mà phim gặt hái được chắc chắn sẽ còn tăng hơn rất nhiều. Nhiều khán giả dự đoạn phim có thể cán mốc 700, thậm chí là 800 tỷ đồng trước khi chính thức rời rạp.

Ngoài việc đứng top 1 lịch sử phòng vé, Mưa Đỏ còn nắm giữ một loạt kỷ lục khủng như việc cán mốc 500 tỷ nhanh nhất lịch sử; phim có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử; phim có chỉ số thảo luận trong tuần cao nhất 2025,... Với ức ảnh hưởng mạnh mẽ như hiện tại, Mưa Đỏ chắc chắn sẽ còn tiếp tục thiếp lập những kỷ lục đáng gờm hơn nữa.

Bộ phim Mưa Đỏ lấy bối cảnh trận chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị mùa hè năm 1972 - một trong những cuộc chiến cam go và bi tráng nhất trong lịch sử dân tộc. Nội dung xoay quanh những người lính trẻ, phần lớn là sinh viên, học sinh, đã bỏ lại giảng đường, ước mơ riêng để khoác lên mình màu áo lính, kiên cường bám trụ suốt 81 ngày đêm giữa mưa bom bão đạn. Trong khói lửa chiến tranh, họ không chỉ đối mặt với cái chết cận kề mà còn trải qua tình đồng đội, tình yêu và sự trưởng thành khắc nghiệt. Phim khắc họa sự tàn khốc của bom đạn song song với vẻ đẹp lấp lánh của tinh thần quật cường, sự hi sinh vô điều kiện vì lý tưởng lớn lao là độc lập dân tộc.

Giá trị lớn nhất mà Mưa Đỏ mang lại nằm ở việc tái hiện lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, giúp thế hệ hôm nay và mai sau cảm nhận sâu sắc hơn về cái giá của hòa bình. Tác phẩm không chỉ gợi lại những mất mát đau thương mà còn truyền đi thông điệp về niềm tin, lòng dũng cảm và trách nhiệm với Tổ quốc. Đó chính là lý do khiến bộ phim không đơn thuần là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một tượng đài tri ân, để nhắc nhớ rằng máu xương của cha anh đã đổ xuống để làm nên bình yên hôm nay.