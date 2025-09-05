HOT: Mưa Đỏ xô đổ kỷ lục của Trấn Thành, cán mốc 500 tỷ nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt

Tối ngày 5/9, tròn 2 tuần kể từ ngày công chiếu chính thức kèm thêm 1 buổi chiếu sớm, bộ phim Mưa Đỏ đã cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng. Vậy là sau chưa đầy 15 ngày ra rạp, phim đã ghi nhận con số mà từ trước đến nay, chỉ có duy nhất bộ phim Mai của Trấn Thành làm được. Đáng nói hơn khi Mai phải mất tới 27 ngày mới chạm được đến dấu mốc huy hoàng này trong khi Mưa Đỏ chỉ mất 2 tuần. Điều này khiến Mưa Đỏ trở thành phim cán mốc 500 tỷ nhanh nhất lịch sử điện ảnh Việt và chắc chắn sẽ sớm phá kỷ lục của Mai trong thời gian gần.

Mưa Đỏ chính thức cán mốc 500 tỷ

Theo số liệu từ nhà sản xuất công bố, Mai của Trấn Thành hiện đang nắm ngôi vương với tổng doanh thu 551 tỷ. Hiện tại, Mai vẫn đang bán vé rất ổn, dù là trong tuần, đã hết nghỉ lễ cũng thu hơn 20 tỷ mỗi ngày. Hai ngày cuối tuần tới đây, chắc chắn doanh thu ngày của Mưa Đỏ sẽ còn tăng đáng kể và có lẽ sẽ chỉ trong tuần này, phim sẽ vượt kỷ lục của Mai để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Thậm chí nhiều khán giả, giới chuyên môn còn dự đoán Mưa Đỏ có khả năng cán mốc 700 tỷ trước khi rời rạp.

Ngay từ khi công chiếu, Mưa Đỏ đã chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ khắp mọi nền tảng. Trên mạng xã hội, hàng loạt hashtag liên quan đến bộ phim nhanh chóng leo top thịnh hành, kéo theo vô số bài viết, bình luận, video phân tích, gần như tất cả đều là những lời khen ngợi dành cho dự án này. Tuần vừa qua, chỉ số mức độ thảo luận của phim trên mạng xã hội còn lên tới 1,17 triệu, trở thành phim Việt đầu tiên vượt mốc 1 triệu trong năm nay. Dù đã chiếu 2 tuần, phim vẫn là từ khóa cực hot, chưa hạ nhiệt một ngày nào, ngay cả khi kỳ nghỉ lễ đã kết thúc.

Bên cạnh sức lan tỏa, giá trị mà Mưa Đỏ mang lại cũng khiến người xem phải lặng người suy ngẫm. Bộ phim tái hiện trận chiến Thành cổ Quảng Trị năm 1972, một trong những trang sử hào hùng nhưng cũng đầy bi thương, nơi hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Không sa vào những cảnh chiến đấu khốc liệt đơn thuần, tác phẩm khắc họa chân dung người lính trẻ với khát vọng, tình đồng đội và cả nỗi nhớ nhà da diết. Hình ảnh mưa bom bão đạn hòa lẫn dòng sông nhuộm đỏ máu trở thành biểu tượng điện ảnh mạnh mẽ, khiến người xem không chỉ nhớ về quá khứ mà còn thấm thía giá trị của hòa bình hôm nay. Chính sự kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, kịch bản chặt chẽ, dàn diễn viên nhập vai, cùng tinh thần tri ân lịch sử đã giúp Mưa Đỏ vượt lên ranh giới một bộ phim thông thường, trở thành phim chiến tranh, lịch sử có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lớn nhất lịch sử điện ảnh Việt.