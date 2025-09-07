Trấn Thành chúc mừng khi phim Mưa Đỏ trở thành phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt

Ngày 7/9, một cột mốc mới đã được thiết lập trong ngành điện ảnh Việt Nam khi bộ phim Mưa Đỏ chính thức vượt qua Mai của Trấn Thành để trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt. Cụ thể, sau 17 ngày công chiếu, Mưa Đỏ đã ghi nhận doanh thu ấn tượng lên tới 552 tỷ đồng, đánh bại kỷ lục trước đó của Mai với doanh thu 551,2 tỷ đồng sau 41 ngày trình chiếu.

Không chỉ vượt qua Mai, Mưa Đỏ còn thiết lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng khác, bao gồm: trở thành phim đạt mốc 500 tỷ nhanh nhất trong lịch sử, phim có doanh thu trong ngày cao nhất, và là phim có chỉ số thảo luận trong tuần cao nhất năm 2025. Thành tích này của Mưa Đỏ đã khẳng định sức hút mạnh mẽ của bộ phim với khán giả, cũng như chất lượng làm phim vượt trội trong thể loại phim chiến tranh cách mạng, lịch sử.

Ngay sau khi biết tin, Trấn Thành đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân để chúc mừng phim Mưa Đỏ. Anh viết: "Chúc mừng Mưa Đỏ trở thành phim top 1 Doanh thu phòng vé." Lời chúc mừng từ Trấn Thành cho thấy sự ngưỡng mộ đối với bộ phim điện ảnh đang "làm mưa làm gió" lại phòng vé Việt.

Không dừng lại ở việc chúc mừng, Trấn Thành còn không giấu được sự thán phục dành cho Mưa Đỏ khi từng chia sẻ trải nghiệm cá nhân sau khi xem phim. Anh từng viết: "Mấy ngày hôm nay, Trấn Thành liên tục bận việc ghi hình cho bộ phim Tết của mình năm nay nên thật sự không còn thời gian để làm gì khác. Tối hôm qua, có đúng 1 ngày nghỉ nên vội chạy ngay ra rạp xem bộ phim hot nhất hiện nay "MƯA ĐỎ" thì… tôi thật sự ngỡ ngàng về chất lượng và độ wow của 1 bộ phim được làm hay, hoành tráng và chỉn chu đến như thế!"

Trấn Thành cũng dành những lời ngưỡng mộ cho đạo diễn và DOP (đạo diễn hình ảnh) của phim Mưa Đỏ. Anh cho biết, trong suốt buổi chiếu, anh đã phải thốt lên "hay quá" ít nhất 20 lần và đứng vỗ tay suốt một phút sau khi bộ phim kết thúc. Anh đặc biệt ấn tượng với khả năng kể chuyện của đạo diễn và sự xuất sắc của những cảnh quay, âm thanh và hình ảnh đã giúp khán giả cảm nhận được sự kiên cường của những người lính trẻ trong cuộc chiến bảo vệ thành cổ Quảng Trị.