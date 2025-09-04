Gặp gỡ chàng trai "ăn rắn thật" trong phim Mưa đỏ: Từ vận động viên chuyên nghiệp thành diễn viên, từng mong muốn diễn vai... Sen

Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.

Xuất hiện ở nửa sau của phim Mưa đỏ nhưng chiến sĩ Tấn của tiểu đội 1 vẫn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Tấn là người được tăng cường vào tiểu đội, khi còn đang học những năm đầu đại học. Tấn có vẻ ngoài nhẹ cân, chỉ vào khoảng 40kg (theo lời của tiểu đội trưởng Tạ), tính cách thật thà và ngây thơ. Thế nhưng, Tấn lại rất can đảm, chẳng sợ gì, chỉ lo đói bụng, không đủ sức chiến đấu. Tấn cũng là người duy nhất của tiểu đội 1 sống sót trở về, và có những khoảng lặng đầy cảm xúc trước sự hy sinh của đồng đội.

Đảm nhận nhân vật Tấn là nam diễn viên Trần Gia Huy, sinh năm 2002. Nam diễn viên tốt nghiệp Trường Đại Học Sân Khấu - Điện Ảnh Hà Nội. Khi vẫn còn là sinh viên, Gia Huy đã rèn luyện khả năng diễn xuất bằng cách tham gia những bộ phim ngắn. Nam diễn viên còn ghi dấu ấn với vai diễn Hùng Xà Beng hài hước, duyên dáng trong phim Tình trạng: Đã ly hôn – phim truyền hình dài tập được phát sóng trên HTV7 và Netflix.

Gần đây, vai diễn Tấn trong phim Mưa đỏ đã giúp Trần Gia Huy được khán giả biết đến rộng rãi. Xoay quanh nhân vật Tấn và bộ phim Mưa đỏ, Trần Gia Huy đã có nhiều chia sẻ thú vị, nhưng cũng không kém phần cảm động.

Mong muốn diễn vai Sen nhưng… trượt

Giống như các diễn viên mới khác thì trước khi gia nhập một bộ phim, Trần Gia Huy cũng cần trải qua một quá trình tuyển chọn gắt gao. Dẫu vậy, Trần Gia Huy lại khá có lợi thế khi được chính đạo diễn gọi đi casting. Thậm chí, Trần Gia Huy còn chia sẻ rằng, đạo diễn Đặng Thái Huyền đã mất 2 năm để tìm kiếm nam diễn viên sau khi thấy ấn tượng với cậu qua một số phim ngắn: "Nói về quá trình casting cho vai diễn thì thật ra là từ khi em chưa ra trường. Em tốt nghiệp vào tháng 6 thì từ tháng 3 năm 2024, khi đang ngủ thì em được gọi là để lịch cuối năm để đi casting".

Gây ấn tượng đặc biệt với vai Tấn nhưng thực chất ban đầu, Trần Gia Huy lại mong muốn đảm nhận một nhân vật khác: "Khi em đi casting buổi đầu tiên thì thực ra là lúc đầu em đăng ký thử vai Sen. Nhưng mà khi tới thì trông em hơn non, hơi trẻ so với vai Sen, nên chị Huyền nói với em là casting thử một đoạn của vai Tấn với cảnh là em ăn con rắn". Và thế là với màn thể hiện của mình, Gia Huy đã vượt qua vòng 1, đồng thời trải qua quá trình casting tiếp theo, cũng như huấn luyện gian khổ để trở thành một phần trong tiểu đội 1 của phim Mưa đỏ.

Trần Gia Huy cũng chia sẻ rằng bản thân không cảm thấy khó khăn trong việc bắt kịp với đoàn làm phim, dù trong nửa sau của phim, nhân vật Tấn mới xuất hiện. "Bước vào quá trình quay phim thì em là người quay đầu tiên, bởi vì bọn em quay cảnh ở Nhà hát Lớn trước. Em quay ở Hà Nội xong em mới vào Quảng Trị với các anh.

Còn để nói về sự bỡ ngỡ thì không có sự bỡ ngỡ nào. Trước khi bọn em quay thật thì bọn em đã có rất nhiều thời gian tập luyện ở Củ Chi và Sài Gòn, rồi bay ra Quảng Trị để quay diễn tập tất cả những cảnh khó và tương tác với nhau hết rồi. Em chỉ đến đấy và giữ cảm xúc chân thật, đến quay là hết mình".

Không coi quãng thời gian huấn luyện là khó khăn, mà đây là cơ hội để học hỏi

Được biết, các diễn viên của phim Mưa đỏ đã trải qua một quá trình huấn luyện rất kỹ lưỡng về cách sử dụng vũ khí, rèn luyện thể lực và võ thuật để hóa thân vào nhân vật một cách thuyết phục nhất. Dù quá trình này diễn ra khắc nghiệt, nhưng Trần Gia Huy lại coi đây là một cơ hội đắt giá: "Bọn em được huấn luyện 1 tháng ở Củ Chi. Xong bọn em được ra Sài Gòn 10 ngày để tập võ, rồi về Quảng Trị quay rehearsal. Nếu để nói về khó khăn trong lúc tập luyện thì em thấy đấy không phải là khó khăn. Mà đó là quá trình mình được đi học. Em được trải nghiệm và thử rất nhiều những kỹ năng mà em chưa có. Sau bộ phim thì em rất là thích những kỹ năng đấy, như là bơi, dùng súng, võ thuật điện ảnh. Em không thấy có sự khó khăn nào".

Đó là về quá trình huấn luyện còn khi bước vào giai đoạn quay tại phim trường, Gia Huy cũng luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái: "Nói về khó khăn hoặc những khúc mắc trong khi quay thì em nghĩ là ai cũng sẽ có. Nhưng để nói về tổng thể thì đối với diễn viên, đặc biệt là diễn viên trẻ như em, thì công sức em bỏ ra chưa là gì so với tập thể ê-kíp. Điện ảnh Quân đội Nhân dân đã lo cho bọn em rất là nhiều. Bọn em không có quá nhiều khó khăn trong khi tập trung vào cảm xúc diễn của mình. Nhân đây, em rất muốn cảm ơn Điện ảnh Quân đội Nhân dân".

Không chỉ quá trình tập luyện, quay phim mà nhân vật Tấn trong phim Mưa đỏ cũng có ý nghĩa quan trọng đối với con đường diễn xuất của Trần Gia Huy: "Đây là bộ phim điện ảnh đầu tay của em. Và cũng gần như là bộ phim chắc là cả đời em không đóng lại được. Ý nghĩa đối với em sau bộ phim thì có đúng 2 chữ, đó là "kế thừa" và điều này cũng có ý nghĩa đối với tất cả các bạn trẻ. Trong tiểu đội có 7 anh em, thì Tấn là người còn sống cuối cùng trở về. Nhân vật Tấn mang một yếu tố là "kế thừa" tất cả những gì mà các anh để lại, tất cả những gì những người nằm xuống để lại, để có Việt Nam hôm nay. Em muốn lan tỏa ý nghĩa về sự kế thừa ấy tới tất cả các bạn trẻ yêu nước giống em".

Sự thật sau phân cảnh ăn rắn sống gây ám ảnh của Tấn

Trong bộ phim Mưa đỏ, Trần Gia Huy đã có một phân cảnh khiến khán giả vừa thương xót, vừa ám ảnh chính là khi nhân vật Tấn do quá đói nên đã cắn một con rắn sống, kèm theo đó là lời thoại gây cảm động: "Em sợ chiều không có sức để đánh tiếp".

Nói về phân đoạn gây ấn tượng sâu đậm này, Trần Gia Huy chia sẻ rằng: "Đó là con rắn thật". Đây là con rắn mà nhân viên trong ê-kíp đã bắt tại phim trường và lấy đó làm đạo cụ để Trần Gia Huy diễn thật sự. Dù nói với đạo diễn Đặng Thái Huyền rằng bản thân không sợ rắn, nhưng thực chất, Trần Gia Huy vẫn có cảm giác sờ sợ loài động vật không chân này.

Bên cạnh sự can đảm khi dám ăn rắn thật, Trần Gia Huy còn thể hiện được tâm trạng của nhân vật Tấn trong phân cảnh này, khiến khán giả thấy xót xa: "Cảm xúc lúc đó là em thấy hơi tủi thân. Vừa nhớ nhà, vừa đói, vừa thương các anh. Em nghĩ là trong quá trình quay phim thì những cảm xúc đấy là thật hết, vì chemistry của bọn em rất là tốt. Bọn em ăn ở với nhau rất là lâu".

Từ vận động viên chuyên nghiệp thành diễn viên, thay bố thực hiện ước mơ diễn xuất

Có một điều khá bất ngờ là trước khi ghi dấu ấn với vai trò diễn viên, Trần Gia Huy là một vận động viên đá cầu chuyên nghiệp. Ở hiện tại, Trần Gia Huy vẫn hoạt động song song ở hai lĩnh vực, bằng sự sắp xếp thời gian khéo léo: "Em là vận động viên đá cầu chuyên nghiệp của đội tuyển đá cầu Hà Nội từ năm lớp 5. Đến bây giờ, em vẫn là người của đội tuyển đá cầu Hà Nội. Em vẫn đi thi đấu bình thường, nhưng mà em thiên về đóng phim nhiều hơn. Em chia thời gian để có thể vừa đi đóng phim, vừa đi thi đấu.

Em nghĩ có hai tác động để em chuyển từ một vận động viên sang một diễn viên, đó là bố em ngày xưa cũng là diễn viên. Nhưng bố em bỏ ngang và không thành công lắm trong lĩnh vực này. Và chị em cũng vậy, từng là 1 diễn viên nhưng cũng bỏ ngang và không được thành công lắm. Em được xem phim của bố từ nhỏ, cũng xem phim chị diễn, nên em rất là muốn làm những việc đấy. Em có nói với bố em là thôi bố không làm được thì để con thực hiện ước mơ đấy cho bố".

Cách một diễn viên gen Z tìm sự kết nối với nhân vật thuộc thế hệ cha anh đi trước

Là một diễn viên thuộc thế hệ gen Z, thậm chí trẻ nhất trong dàn cast Mưa đỏ, Trần Gia Huy vẫn nhập vai rất tự nhiên và chiếm được cảm tình của khán giả khi đóng chiến sĩ Tấn – một nhân vật thuộc về thế hệ cha anh đã trải qua chiến tranh khốc liệt. Chia sẻ về cách để tìm sự kết nối với nhân vật, Trần Gia Huy cho biết: "Trong khi chuẩn bị tâm lý nhân vật, em đã suy nghĩ phải làm thế nào để trông ngây thơ, giống với chàng trai Hà Nội 18 tuổi mới vào chiến đấu rất là sung sức, rất là muốn lao mình ra trận địa. Em đã đọc kịch bản, đọc tiểu thuyết và bọn em còn được Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho tập luyện và tiếp xúc với những cựu chiến binh, những người còn sống, những người trở về. Nhân vật của em cũng là người trở về, và em học được ở các bác là nhiều nhất".

Nhân vật Tấn là chiến sĩ duy nhất của tiểu đội 1 sống sót và trở về sau khi chiến tranh kết thúc, hòa bình được lập lại. Phân đoạn chiến sĩ Tấn ngồi tại Nhà hát Lớn, lắng nghe bản nhạc giao hưởng được sáng tác bởi người đồng đội đã hy sinh là một hình ảnh gây xúc động mạnh. "Lúc ngồi ở Nhà hát Lớn, khi nhìn người mẹ của đồng đội, thì em không thể nào kìm được nước mắt. Cảm xúc lúc đấy là áy náy, nhớ và thương. Mình ngồi đây mà đồng đội mình đã nằm hết xuống rồi".

Bên cạnh vai diễn vẫn đang rất được quan tâm, chưa hề có dấu hiệu "hạ nhiệt" trong phim Mưa đỏ, Trần Gia Huy còn đang gây chú ý với nhân vật Trung úy Nam trong phim truyền hình giờ vàng Có anh, nơi ấy bình yên. Anh có tuyến tình cảm với cô chủ tiệm tạp hóa Anh Thư. Cả hai được dân tình "đẩy thuyền" nhiệt tình vì sự đáng yêu, ngọt ngào.

Nói về kế hoạch sắp tới, Trần Gia Huy tiết lộ rằng nam diễn viên vẫn đang trong quá trình hoàn thành vai diễn của phim Có anh, nơi ấy bình yên, song song với đó là rèn luyện thể lực cùng một số kỹ năng để chuẩn bị cho vai diễn phim điện ảnh dự kiến được quay vào năm sau.