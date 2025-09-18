Hoa hậu Ngọc Hân sinh con đầu lòng ở tuổi 36

Mới đây, Hoa hậu Ngọc Hân đã chia sẻ lên trang cá nhân niềm hạnh phúc của mình. Nàng hậu cho biết cô đã đón con gái đầu lòng cách đây 1 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong sự xúc động và hạnh phúc trọn vẹn.

Bé gái – được mẹ trìu mến gọi là “bé Pi” – đã chọn ra đời đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngành Ngoại giao Việt Nam, cũng chính là ngày bố em đang bận công tác. “Có lẽ đây là định mệnh, là sự kết nối kỳ diệu của gia đình mình", Ngọc Hân chia sẻ trên trang cá nhân.

Từ những ngày đầu thai kỳ, gia đình mong ngóng con sẽ là bé “Quốc Khánh” hay “Khai Giảng”, nhưng rồi “Pi” đã tự quyết định cất tiếng khóc chào đời vào ngày mang dấu ấn lịch sử đặc biệt. Khoảnh khắc mẹ tròn con vuông đã khép lại hành trình 9 tháng 10 ngày đầy hồi hộp, mở ra một chặng đường mới với bao niềm hân hoan.

Ngọc Hân xúc động gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng tận tâm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vì đã đồng hành cùng gia đình từ những ngày đầu thai kỳ cho đến khi bé Pi cất tiếng khóc đầu đời.

“Không thể thiếu lời cảm ơn đến bệnh viện – nơi đã giúp mẹ con Pi vượt cạn thành công, an toàn và trọn vẹn yêu thương,” nàng hậu chia sẻ.

Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, bé Pi xuất hiện khỏe mạnh, đáng yêu trong vòng tay bố mẹ. Từ giây phút da kề da với mẹ đến khi được chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ, bé đã mang lại niềm vui vỡ òa cho gia đình nhỏ. Hành trình “làm mẹ” của Ngọc Hân giờ đây đã bước sang một trang mới – nhiều thử thách nhưng cũng tràn đầy hạnh phúc.

Ngọc Hân (tên đầy đủ Đặng Thị Ngọc Hân, sinh năm 1989 tại Hà Nội) đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010 khi mới 21 tuổi. Cô được khán giả yêu mến bởi hình ảnh giản dị, gần gũi, ít ồn ào thị phi. Sau khi đăng quang, Ngọc Hân theo đuổi sự nghiệp thiết kế thời trang và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là các dự án vì cộng đồng và môi trường.

Tháng 12/2022, Ngọc Hân tổ chức hôn lễ cùng bạn trai lâu năm. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức ấm cúng nhưng vẫn gây chú ý bởi tình yêu bền chặt, kín tiếng và giản dị.

Sau gần 3 năm kết hôn, tin vui Ngọc Hân đón con đầu lòng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hình ảnh hoa hậu trong phòng sinh, ân cần chăm sóc con gái, cùng khoảnh khắc gia đình nhỏ quây quần đã khiến cộng đồng mạng xúc động.

Từng chia sẻ quan điểm về hôn nhân, Ngọc Hân khẳng định với cô gia đình mới là giá trị cốt lõi. Nay, khi chính thức làm mẹ, nàng hậu tuổi 36 bước vào một hành trình mới đầy hạnh phúc và thử thách.