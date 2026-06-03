Ở tuổi 19, Chu Linh Linh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và giành cả hai danh hiệu "Hoa hậu Ảnh" và "Hoa hậu Hồng Kông", trở thành người đầu tiên trong lịch sử giành được hai danh hiệu này và được ca ngợi là "Hoa hậu Hồng Kông xinh đẹp nhất". Đến nay, khi đã 67 tuổi, vẻ đẹp của bà vẫn được gìn giữ trọn vẹn.

Mới đây, Chu Linh Linh được bắt gặp tại một khu chợ ở Phật Sơn (Trung Quốc) và được cư dân mạng chụp ảnh lại. Bà diện một chiếc áo hoa đơn giản ôm sát người và quần jeans thường ngày, toát lên vẻ thanh lịch nổi bật dưới cam thường. Nhiều cư dân mạng khen ngợi, nói rằng bà "trông trẻ hơn 20 tuổi so với tuổi thực" và sở hữu "vẻ đẹp vượt thời gian".

Chống lão hóa thực sự không chỉ dựa vào các phương pháp chăm sóc da bên ngoài. Khả năng duy trì vẻ ngoài tuyệt vời của Chu Linh Linh trong nhiều thập kỷ hoàn toàn là nhờ vào một phương pháp cân bằng kết hợp "chế độ ăn uống, tập luyện và tư duy".

1. Duy trì chế độ ăn uống cân bằng mà không cố tình ăn quá ít

Nhiều người cho rằng chế độ ăn của Chu Linh Linh chắc hẳn rất nhạt nhẽo, nhưng trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, bà nói rằng mình không cố tình ăn kiêng; bà có thể ăn bất kỳ loại thức ăn nào.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh đến sự "vừa phải" và "cân bằng", tránh ăn quá nhiều. Tâm thế thoải mái này giúp bà duy trì tinh thần khỏe mạnh.

2. Chế độ ăn nhiều màu sắc giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu và giảm cholesterol

Theo Sohu, Chu Linh Linh tuân thủ "nguyên tắc cầu vồng" trong chế độ ăn uống của mình. Bữa sáng, bà ăn salad bơ với các loại hạt; bữa trưa, cá hấp với rau theo mùa; và bữa trà chiều, bà thay thế các món tráng miệng truyền thống bằng súp nấm trắng và hạt sen.

Các bữa ăn của bà nhẹ nhàng và lành mạnh. Bơ và các loại hạt giàu axit béo không bão hòa, giúp giảm cholesterol xấu và duy trì độ đàn hồi của mạch máu; cá hấp cung cấp protein dễ hấp thụ; và nấm trắng, thường được gọi là "tổ yến của người nghèo", có thể giữ ẩm cho da và duy trì độ đàn hồi của da.

3. Chơi cầu lông giúp tăng cường hệ tim mạch và làm sáng da

Ngoài làn da tuyệt vời, Chu Linh Linh còn sở hữu vóc dáng rất cân đối. Bà cho biết mình là một người hâm mộ cuồng nhiệt môn cầu lông và tiết lộ rằng tay chân bà bị nứt nẻ chỉ sau vài tháng không chơi.

Cầu lông là môn thể thao cường độ cao, giúp tăng cường cơ bắp vùng bụng, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, duy trì vẻ rạng rỡ của làn da và cải thiện sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, nghiên cứu chỉ ra rằng các môn thể thao dùng vợt (như cầu lông) có thể giảm nguy cơ tử vong khoảng 47% . Đó là lý do tại sao Chu Linh Linh vừa có làn da săn chắc vừa có vóc dáng khỏe mạnh.

4. Niềm đam mê nhiếp ảnh giúp giảm căng thẳng và rèn luyện trí não

Chu Linh Linh đam mê hoạt động ngoài trời, đã gắn bó sâu sắc với nhiếp ảnh hơn 30 năm và đã tổ chức nhiều triển lãm ảnh. Bà thẳng thắn thừa nhận rằng nhiếp ảnh là một "sở thích ích kỷ".

Nhiếp ảnh đòi hỏi sự tập trung hoàn toàn, tìm kiếm những góc độ và vẻ đẹp độc đáo trong các khung cảnh khác nhau, giúp giải tỏa căng thẳng và rèn luyện trí não. Đồng thời, việc mang theo thiết bị máy ảnh trong các chuyến đi cũng gián tiếp giúp rèn luyện thể lực.

5. Hãy giữ tinh thần vui vẻ và đừng sợ tuổi già

Chu Linh Linh tin rằng sự viên mãn và hạnh phúc nội tâm là những sản phẩm làm đẹp tự nhiên nhất, chứ không phải là những thứ làm đẹp bên ngoài. Chỉ cần giữ được tâm trí bình tĩnh và thanh thản, bạn có thể duy trì trạng thái dễ chịu, dù đối mặt với áp lực cuộc sống hay tuổi già.

Nguồn và ảnh: HK01