Chúng ta thường chỉ nghĩ đến việc mát xa chân như một phương pháp thư giãn, giảm căng thẳng sau ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng, các chuyên gia nhãn khoa và trị liệu tại Nhật Bản đã chỉ ra rằng, việc tác động đúng cách vào các "vùng phản xạ" ở lòng bàn chân mang lại hiệu quả kinh ngạc trong việc nuôi dưỡng đôi mắt. Phương pháp này giúp cải thiện rõ rệt chứng lão thị, giảm áp lực nội nhãn và chủ động phòng ngừa căn bệnh tăng nhãn áp nguy hiểm.

Vì sao đôi bàn chân lại quyết định sức khỏe của mắt?

Cận thị là tật khúc xạ khiến thị lực suy giảm, nhất là khi nhìn xa và nó đang cực kỳ phổ biến ở mọi lứa tuổi. Lão thị là tình trạng suy giảm thị lực phát triển dần theo tuổi tác, khiến hầu hết mọi người sau tuổi 40 đều gặp phải hiện tượng nhìn mờ khi đọc sách, xem điện thoại... Trong khi đó, áp lực nội nhãn tăng cao lại là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến bệnh tăng nhãn áp, gây teo dây thần kinh thị giác không thể phục hồi và có nguy cơ dẫn đến mù lòa.

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Giải thích về mối liên hệ bất ngờ giữa chân và mắt, bác sĩ Tomomi Tanabe (Nhật Bản) cho biết, lòng bàn chân chứa các vùng phản xạ tương ứng với mọi cơ quan và hệ thống trên cơ thể. Việc kích thích vào các điểm phản xạ của mắt sẽ thúc đẩy lưu thông khí huyết, đẩy nhanh quá trình đào thải chất thải cũ tích tụ. Từ đó, áp lực nội nhãn được giải tỏa và thị lực được cải thiện đáng kể.

Tomomi Tanabe sử dụng kinh nghiệm cá nhân và các trường hợp bệnh nhân thực tế để minh họa lợi ích của "mát xa chân thải độc" cho cơ thể. Bà cho biết trước đây bà cần đeo kính để đọc sách, nhưng sau khi kích thích mạnh các vùng phản xạ mắt tích tụ tế bào da chết, thị lực mờ của bà đã biến mất và màn hình điện thoại trở nên rõ nét hơn. Một bệnh nhân ngoài 60 tuổi thậm chí còn thấy thị lực của mình cải thiện từ 0,3 lên 1,0 sau khi mát xa.

Mặt khác, kích thích các vùng phản xạ mắt ở lòng bàn chân thậm chí có thể cải thiện lưu lượng máu và thúc đẩy quá trình giải độc, từ đó cải thiện bệnh tăng nhãn áp. Một phụ nữ 43 tuổi có áp lực nội nhãn là 21 mmHg ở cả hai mắt (áp lực nội nhãn bình thường là 10-20 mmHg), và thị trường mắt phải của bà cũng bắt đầu thu hẹp. Sau khi xoa bóp, áp lực nội nhãn của bà không chỉ giảm xuống còn 19 mmHg mà thị trường mắt phải cũng trở lại bình thường.

Ảnh minh họa

Một phụ nữ 46 tuổi khác có áp lực nội nhãn cao tới 28 mmHg và được chẩn đoán mắc bệnh tăng nhãn áp. Sau khi điều trị nhãn khoa và mát xa chân, áp lực nội nhãn của bà đã giảm thành công xuống còn 18 mmHg trong vòng 2-3 tháng, khiến ngay cả bác sĩ nhãn khoa cũng ngạc nhiên.

Tomomi Tanabe tiết lộ thêm, những người có triệu chứng về mắt thường cảm thấy đau khi ấn vào các vùng này do sự ứ trệ của khí, huyết và dịch cơ thể, dẫn đến sự tích tụ chất thải cũ. Dựa trên kinh nghiệm khám bàn chân của hơn 20.000 người, bà nhận thấy rằng bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp thường bị cứng khớp ở ngón chân thứ hai và thứ ba, các khớp dễ bị cong và nhấc lên.

Đồng quan điểm đó, chuyên gia y học cổ truyền Kiyomi Suzuki (Nhật Bản) cũng khẳng định, việc kích thích vùng phản xạ này giúp người hiện đại giải tỏa tình trạng mỏi mắt và ngăn chặn áp lực nội nhãn tăng cao do làm việc quá sức. Mát xa đều đặn còn có tác dụng trong cải thiện thị lực ở mức độ nhất định.

Hướng dẫn 3 phút mát xa chân giúp thải độc cơ thể, tốt cho mắt tại nhà

Để giảm nhức mỏi mắt, cải thiện tật viễn thị và bảo vệ đôi mắt khỏi nguy cơ tăng nhãn áp, các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn bài tập mát xa thải độc kéo dài 3 phút, tập trung vào vùng phản xạ mắt và các cơ quan bài tiết.

Bước 1: Kích thích vùng phản xạ mắt (Khoảng 1 phút)

Vùng phản xạ của mắt nằm tại ngón chân thứ hai và thứ ba (ngón trỏ và ngón giữa). Khi thực hiện, bạn dùng lực vừa phải, áp dụng động tác ấn theo chiều dọc tạo cảm giác hơi đau nhẹ, tránh miết mạnh làm tổn thương da. chi tiết như sau:

- Dùng ngón tay cái và ngón trỏ ấn định vị vào gốc ngón chân thứ hai trong vòng 3 giây.

- Tiếp tục ấn vào vùng phía trên khớp thứ hai, sau đó là vùng nằm giữa khớp thứ nhất và khớp thứ hai, mỗi vị trí giữ nguyên trong 3 giây.

- Thực hiện tương tự với cả hai bên của ngón chân thứ hai, sau đó chuyển sang làm hoàn toàn tương tự với ngón chân thứ ba.

Bước 2: Kích hoạt hệ thống thải độc ở lòng bàn chân (Khoảng 15 giây)

Để độc tố và chất thải cũ được đào thải ra ngoài nhanh hơn, giúp nhân đôi hiệu quả sáng mắt, bạn hãy bấm dọc theo đường đào thải ở lòng bàn chân theo hướng dẫn cực dễ dưới đây:

- Vị trí xuất phát (Điểm giao giữa lòng bàn chân): Bạn nhìn vào lòng bàn chân, tìm khoảng lõm nằm ngay chính giữa. Điểm này nằm trên đường thẳng kéo từ kẽ ngón chân thứ hai và thứ ba xuống. Gập khớp ngón tay trỏ lại, dùng phần xương gồ lên ấn mạnh vào điểm này 2 lần, mỗi lần giữ chặt trong 3 giây.

- Đường miết thải độc (Đường chéo nối xuống gót chân): Từ điểm chính giữa lòng bàn chân vừa ấn, bạn dùng khớp ngón tay trỏ miết đều và ấn nhẹ một đường chéo dọc xuống hướng về phía gót chân. Động tác miết dọc này thực hiện mượt mà trong vòng 3 giây.

- Điểm dừng (Vùng rìa trên của gót chân): Điểm dừng nằm ở phần thịt mềm ngay phía trên gót chân một chút (khoảng giữa lòng bàn chân và gót chân). Tại vùng này, bạn tiếp tục dùng khớp ngón tay ấn giữ vào 2 điểm bất kỳ, mỗi điểm bấm chặt trong vòng 3 giây là hoàn thành.

Ảnh minh họa

Bước 3: Mát xa bắp chân để lưu thông khí huyết (Khoảng 15 giây)

Dùng lòng bàn tay nắm chặt bắp chân, từ từ ấn tiến dần lên dọc theo gân Achilles. Ấn đều vào nhiều điểm khác nhau với lực vừa phải để tạo cảm giác đau nhẹ, kích thích máu huyết lưu thông ngược về tim.

Mẹo nhỏ giúp tăng hiệu quả đến mắt khi mát xa chân

Bên cạnh việc mát xa trên theo 3 bước trên, 2 chuyên gia Tomomi Tanabe và Kiyomi Suzuki khuyên bạn nên bấm thêm vùng phản xạ gan chỉ có ở lòng bàn chân phải để giải tỏa áp lực cho đôi mắt nhanh gấp đôi. Vị trí này nằm ở phần thịt dày ngay dưới gốc ngón áp út và ngón út dịch xuống khoảng bằng bề ngang 4 ngón tay khép lại. Khi thực hiện, bạn chỉ cần gập khớp ngón tay trỏ, dùng phần xương gồ lên ấn một lực thật mạnh và giữ chặt vào điểm này trong 3 giây, lặp lại từ 2 đến 3 lần là hoàn thành.

Đặc biệt, cần nhớ rằng mắt xa chân ở điểm nào thì 1 vài lần chưa thể có kết quả rõ rệt ngay, nên kiên tì thực hiện đều đặn, tốt nhất là mỗi ngày. Thời điểm vàng để mát xa là sau khi tắm, lúc cơ thể còn ấm và các mạch máu đang giãn nở giúp việc thải độc đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, bạn tuyệt đối tránh đi những đôi giày quá chật khiến các ngón chân bị ép cong vì điều này dễ gây tích tụ chất thải và ảnh hưởng tiêu cực đến thị lực.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Health 2.0, Asia One