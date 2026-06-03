Kết quả nghiên cứu được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO) – hội nghị về ung thư lớn nhất thế giới.

Trong thử nghiệm quốc tế thực hiện tại 11 quốc gia, các bác sĩ đã tiêm thuốc Amivantamab cho 102 bệnh nhân mắc ung thư đầu và cổ - loại ung thư phổ biến thứ 6 trên thế giới và cực kỳ khó điều trị. Kết quả cho thấy khối u đã co lại hoặc biến mất hoàn toàn ở 43 bệnh nhân.

Thuốc tiêm trị ung thư giai đoạn cuối có khả năng làm teo hoặc làm mất hoàn toàn khối u

Cụ thể, có 15 trường hợp ghi nhận tế bào ung thư bị đánh bay sạch sẽ và 28 người khác có kích thước khối u giảm đáng kể.

Nhóm bệnh nhân này đạt thời gian sống thêm trung vị 12,5 tháng kể từ ngày bắt đầu dùng thuốc. Đây là con số vô cùng ý nghĩa vì họ mang tiên lượng rất xấu và từng thất bại với hóa trị lẫn liệu pháp miễn dịch, tờ Guardian đưa tin.

Amivantamab do hãng dược Johnson & Johnson phát triển và hiện đang được đánh giá trong khoảng 60 thử nghiệm lâm sàng, chủ yếu liên quan đến ung thư phổi, đồng thời mở rộng sang ung thư đại trực tràng, não và dạ dày.

Loại thuốc này được đánh giá là “thông minh” vì tấn công tế bào ung thư theo ba cơ chế cùng lúc.

Ông Carl Walsh, 56 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5/2024, đã tham gia thử nghiệm lâm sàng OrigAMI-4 tại bệnh viện Royal Marsden vào tháng 7/2025 - Ảnh: Institute for Cancer Research

Thứ nhất, thuốc chặn EGFR (thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì) – một loại protein giúp khối u phát triển. Thứ hai, thuốc ngăn chặn MET, con đường mà tế bào ung thư thường sử dụng để né tránh tác động của điều trị. Và thứ ba, thuốc kích hoạt hệ miễn dịch nhận diện và tấn công khối u.

Một trong những bệnh nhân đầu tiên hưởng lợi từ phương pháp này là Carl Walsh, 56 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư lưỡi vào tháng 5/2024 và tham gia thử nghiệm OrigAMI-4 tại Bệnh viện Royal Marsden từ tháng 7/2025.

“Tôi đã được điều trị bằng cả hóa trị và liệu pháp miễn dịch nhưng không thành công", ông Walsh kể.

“Sau đó tôi được giới thiệu tham gia thử nghiệm OrigAMI-4. Hiện tôi đã bước sang chu kỳ điều trị thứ 17 và rất hài lòng với những tiến triển đạt được.”

Khác với nhiều liệu pháp hiện nay phải thực hiện qua đường truyền tĩnh mạch phức tạp, Amivantamab được đưa vào cơ thể bằng cách tiêm dưới da. Phương pháp này giúp quá trình điều trị diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn cho bệnh nhân và dễ dàng triển khai tại các phòng khám ngoại trú.

Theo phác đồ, bệnh nhân sẽ được tiêm định kỳ ba tuần một lần với các tác dụng phụ chỉ ở mức nhẹ đến trung bình. Tỷ lệ người bệnh phải ngừng điều trị do tác dụng phụ không mong muốn là dưới 10%.

Hiện nay, bên cạnh ung thư đầu cổ, Amivantamab đang được mở rộng thử nghiệm trên khoảng 60 chương trình lâm sàng khác nhau để đánh giá hiệu quả đối với ung thư phổi, đại trực tràng, não và dạ dày. Giám đốc điều hành ICR Kristian Helin khẳng định mũi tiêm này là một bước tiến lớn của y học hiện đại, mang lại tỷ lệ sống sót khả quan ngay cả với những ca bệnh phức tạp nhất.

Theo Reuters, CNN