Hoa hậu H'Nen Niê giảm liền 9kg, khoe bụng phẳng lỳ sau 10 ngày sinh nở

Mới đây, H'Hen Niê đăng tải bức ảnh khoe eo thon chỉ 10 này sau khi sinh nở. Người đẹp Ê Đê cho biết cô đã được 9 kg sau 10 ngày sinh con. Nhìn bức ảnh của H'Hen Niê, nhiều tài khoản mạng nhận xét là trông như chưa sinh em bé.

" Hành trình cân nặng của mẹ thật diệu kỳ: lúc mang thai là 59 kg, lên bàn sinh là hơn 70 kg và giờ đây, sau hơn 10 ngày, mẹ đã ở mốc 61 kg ", H'Hen Niê cho biết.

H'Hen Niê khoe eo thon chỉ 10 ngày sau sinh nở.

H’Hen Niê cho biết sức khỏe của cô đang hồi phục rất tốt. Các chỉ số như huyết áp, sản dịch, sự co hồi tử cung, nhiệt độ cơ thể và cả tinh thần đều được theo dõi sát sao mỗi ngày. Nàng hậu cũng ngủ ngon và sâu giấc, trung bình khoảng 8 tiếng vào ban đêm, đồng thời tranh thủ chợp mắt cùng con vào ban ngày để đảm bảo thể trạng luôn ổn định.

Người đẹp cho biết thường uống trà ấm thông sữa cùng nước ấm để có nguồn sữa dồi dào cho bé: " Mẹ luôn ăn hết các món được chuẩn bị, từ những bát canh giúp đẩy sản dịch hiệu quả cho đến các loại trà lợi sữa. Mom Hen đặc biệt rất thích và nhâm nhi hết 1,5 lít trà ấm thông sữa cùng 1 lít nước ấm mỗi ngày, và luôn tuân thủ việc ăn uống đồ ấm nón g", cô kể.

Người đẹp vui vì đủ nguồn sữa mẹ cho con bú.

H'Hen Niê cho biết nguồn sữa mẹ rất ổn. Cô không gặp tình trạng tắc tia hay cương cục, em bé thì ti rất ngoan và đúng khớp ngậm. Chia sẻ của nàng hậu thu hút sự chú ý từ đông đảo dân mạng. Nhiều người khen ngợi cô sở hữu vóc dáng đẹp, mau hồi phục sau sinh nở.

Hoa hậu H'Hen Niê và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi đón con đầu lòng hồi tháng 9/2025. Con gái của cô có tên thân mật là Harley. Trên trang cá nhân, vợ chồng nàng hậu thường chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện ghi lại hành trình chăm sóc con nhỏ.

Vợ chồng H'Hen Niê đón con đầu lòng hồi đầu tháng 9/2025.

Trước đó, H'Hen Niê khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải đoạn clip dạy con gái 3 tuần tuổi học với những hình ảnh đen trắng. Nàng hậu vui vẻ giới thiệu cho con gái về các con vật đồng thời minh họa tiếng kêu của các con vật một cách sinh động.

Đoạn clip của H’Hen Niê nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Một số người cho rằng bé Harley mới chỉ 3 tuần tuổi, chưa có nhiều nhận thức nên nhu cầu chính vẫn là ăn và ngủ, chưa thể học tập như những em bé lớn hơn.

H'Hen Niê dạy con gái học từ khi con được 3 tuần tuổi.

Vì vậy, việc H’Hen Niê bắt đầu dạy con ở thời điểm này bị nhận xét là hơi sớm. Ngoài ra, nàng hậu cũng chỉ mới sinh được 3 tuần, nên theo ý kiến của nhiều người, cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn và hạn chế nói năng.

Trước những bình luận từ “các mẹ chồng online”, Hoa hậu H’Hen Niê thẳng thắn chia sẻ quan điểm. Cô cho biết trẻ sơ sinh từ 0-3 tháng tuổi hoàn toàn có thể làm quen với các ô hình đen trắng. Bản thân H’Hen Niê cũng rất thích trò chuyện và kể chuyện cho con nghe. Cô viết: “Đây nhé các mom ơi. Các ô hình trắng đen này dành cho bé từ 0-3 tháng nhé các mom. Có nhiều cách để chơi cùng con lắm, Hen thì rất thích nói chuyện hoặc kể chuyện cho con nghe.”