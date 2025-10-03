Tình hình sức khỏe đáng lo của Trấn Thành

Mới đây, Trấn Thành cùng dàn sao Vbiz đã xuất hiện trong họp báo của chương trình Running Man 3. Tại đây, nam đạo diễn 8X đã tiết lộ tình trạng sức khỏe đáng lo của bản thân. Anh cho biết sau 6 năm sức khỏe của bản thân đã sa sút đáng kể.

" Mình không nghĩ là sau thời gian có 6 năm, hơn nửa thập kỷ thôi mà mình thấy tuổi già nó kéo tới. Hồi xưa khi chạy mình đâu biết mệt đâu. Đến giờ chạy xong mình mệt, thở như bò thở. Mình không dám nhận là khủng long nữa mà đã chuyển sang một con động vật hiền hơn, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với với tôi hơn. Nếu khủng long săn chắc, cơ bắp, chạy không biết mệt còn tôi chỉ dám nhận là một con bò biển thôi ", ông xã Hari Won hóm hỉnh chia sẻ.

Trấn Thành cho biết tình hình sức khỏe của anh đã sa sút đáng kể sau 6 năm. (Ảnh BTC)

Đạo diễn "Bộ tứ báo thủ" cho biết anh bị thoát vị đĩa đệm với gai đốt sống cổ. Đây cũng là lý do khiến anh sợ những trò chơi vận động mạnh. " Mình mong muốn có sức khỏe tốt để làm được nhiều việc nên mình cũng sợ trò vận động mạnh lắm ", anh chia sẻ thêm.

Trước đó, vào năm 2023, Trấn Thành tiết lộ anh đang gặp vấn đề giãn tĩnh mạch ở chân - hậu quả của nhiều năm phải thường xuyên đứng suốt thời gian dài khi dẫn chương trình.

Vào năm 2023, Trấn Thành tiết lộ anh đang gặp vấn đề giãn tĩnh mạch ở chân.

Ở tuổi 38, Trấn Thành có sự nghiệp thành công bên bà xã Hari Won. Chia sẻ về chuyện sinh con, Trấn Thành cho biết sức khỏe của vợ chưa được tốt và họ sẽ có con khi thực sự sẵn sàng. Có thể thấy, sau gần một thập kỷ gắn bó, Trấn Thành và Hari Won vẫn duy trì được sự tôn trọng và đồng hành trong tình yêu. Thay vì đặt ra những quy tắc khắt khe hay tìm cách kiểm soát nhau, cả hai lựa chọn cách sống thoải mái, cùng chia sẻ điểm chung và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Trấn Thành có hôn nhân hạnh phúc bên Hari Won.

Chính lối suy nghĩ hiện đại và cách yêu văn minh ấy đã trở thành nền tảng giúp họ giữ được sự bền chặt, dù đôi lần đối mặt với tin đồn rạn nứt. Trên mạng xã hội, Trấn Thành và Hari Won thường xuyên chia sẻ những hình ảnh du lịch, ăn uống và nhiều lời ngọt ngào đến đối phương. Hôn nhân của cặp đôi từng vướng nghi vấn chỉ là "hợp đồng", song Trấn Thành lên tiếng cho biết: " Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won ".

Chia sẻ quy tắc xây dựng hôn nhân của cả hai, Trấn Thành từng cho hay: " Thứ nhất, đừng làm phiền nhau, có quỹ thời gian riêng và tôn trọng giờ giấc của người còn lại. Thứ hai là phải biết điều. Biết điều sẽ khiến người yêu mê cái cảm giác được ở gần mình chứ không phải là làm phiền nên cả hai luôn nhớ nhau. Ngoài ra, đừng trách cứ nhau bất cứ chuyện gì, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không và đừng cố xé nó ra ".