Ít ai biết rằng, nữ diễn viên được đánh giá là "Hoa hậu đẹp nhất xứ cảng thơm" từng trải qua giai đoạn tăng cân mất kiểm soát khi mang thai, từ 49kg lên tới 77kg, tức tăng khoảng 28kg.

Điều đáng chú ý là chỉ sau 3 tháng sau sinh, cô đã lấy lại vóc dáng nhờ thay đổi chế độ ăn uống và xây dựng những thói quen sinh hoạt khoa học. Dù một số phương pháp từng áp dụng hiện không còn được các chuyên gia khuyến khích thực hiện lâu dài, nhưng câu chuyện của Quách Thiện Ni vẫn mang đến nhiều bài học về việc kiểm soát cân nặng bằng lối sống lành mạnh.

Tăng 28kg khi mang thai, quyết tâm lấy lại vóc dáng sau sinh

Mang thai là giai đoạn khiến cân nặng của Quách Thiện Ni tăng nhanh chóng. Từ mức 49kg, cô tăng lên 77kg, cơ thể nặng hơn gần 30kg so với trước đó.

Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng sau khi sinh con, điều khiến cô quan tâm nhất không phải là giảm cân thật nhanh để xuất hiện trước công chúng, mà là lấy lại một cơ thể khỏe mạnh, nhẹ nhàng và linh hoạt. Vì vậy, cô bắt đầu điều chỉnh toàn bộ chế độ ăn uống thay vì phụ thuộc vào thuốc giảm cân hay các biện pháp cực đoan.

Chỉ sau khoảng 3 tháng, Quách Thiện Ni đã giảm được toàn bộ số cân tăng thêm trong thai kỳ và dần trở lại vóc dáng trước khi mang thai.

Sau khi lấy lại vóc dáng sau sinh, Quách Thiện Ni không tiếp tục theo đuổi các phương pháp giảm cân cấp tốc mà lựa chọn duy trì một lối sống lành mạnh để giữ cân nặng ổn định. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ rằng cô luôn ưu tiên chế độ ăn uống cân bằng, sinh hoạt điều độ và xây dựng những thói quen có lợi cho sức khỏe. Với cô, việc giữ dáng không phải là quá trình ngắn hạn mà là kết quả của sự kiên trì và kỷ luật trong cuộc sống hằng ngày.

Nhờ duy trì lối sống khoa học suốt nhiều năm, Quách Thiện Ni vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 51. Hình ảnh mới nhất của cựu Hoa hậu Hong Kong thường nhận về nhiều lời khen bởi thân hình cân đối, thần thái rạng rỡ và diện mạo gần như không thay đổi nhiều so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Hành trình của cô cũng cho thấy việc kiểm soát cân nặng và gìn giữ vóc dáng bền vững không đến từ những giải pháp tức thời, mà là kết quả của việc duy trì một lối sống khỏe mạnh trong thời gian dài.

Quách Thiện Ni tăng cân nhanh chóng khi mang thai.

5 bí quyết giữ gìn thanh xuân của hoa hậu đẹp nhất xứ cảng thơm

Không có chế độ "ép cân" khắc nghiệt hay bí quyết làm đẹp quá đắt đỏ, Quách Thiện Ni lựa chọn xây dựng lối sống lành mạnh để giữ vóc dáng và nhan sắc. Đây là 5 bí quyết được cựu Hoa hậu Hong Kong duy trì trong nhiều năm qua.

1. Uống nước ép rau xanh mỗi ngày để tăng chất xơ, hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một trong những thay đổi đầu tiên của Quách Thiện Ni là bổ sung nước ép rau xanh vào thực đơn hằng ngày.

Các loại rau như cần tây, rau bina hay những loại rau lá xanh chứa nhiều chất xơ, kali, vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa. Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, chế độ ăn giàu rau xanh có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ quá trình trao đổi chất và giảm lượng calo nạp vào nếu thay thế các loại đồ uống nhiều đường.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng lưu ý nước ép rau chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với chế độ ăn cân bằng, không nên coi đây là phương pháp giảm cân duy nhất.

2. Ăn nhạt, ít dầu mỡ và hạn chế đồ cay nóng

Quách Thiện Ni duy trì thực đơn với nguyên tắc ít muối, ít dầu và ít đường, đồng thời hạn chế các món chiên rán, nướng hoặc cay nóng.

Theo các chuyên gia, việc giảm lượng muối trong khẩu phần ăn giúp hạn chế giữ nước, nhờ đó cơ thể bớt phù nề và cân nặng cũng ổn định hơn. Trong khi đó, giảm thực phẩm nhiều dầu mỡ giúp cắt giảm lượng calo dư thừa, hỗ trợ kiểm soát mỡ cơ thể nếu duy trì lâu dài.

Đây cũng là kiểu ăn uống được nhiều tổ chức y tế khuyến nghị để giảm nguy cơ béo phì và các bệnh chuyển hóa.

Người đẹp ưu tiên chế độ ăn lành mạnh, ít gia vị.

3. Từng cắt tinh bột để giảm cân nhanh nhưng không nên áp dụng lâu dài

Quách Thiện Ni từng tiết lộ rằng cô hạn chế gần như hoàn toàn các thực phẩm giàu carbohydrate như cơm và bánh mì trong giai đoạn giảm cân.

Việc cắt giảm tinh bột có thể khiến cơ thể nhanh chóng tiêu hao lượng glycogen dự trữ. Do glycogen giữ nước nên cân nặng thường giảm khá nhanh trong những tuần đầu.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh đây không phải phương pháp nên duy trì trong thời gian dài. Carbohydrate vẫn là nguồn năng lượng quan trọng của cơ thể. Nếu loại bỏ hoàn toàn tinh bột, người thực hiện có thể gặp tình trạng mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, mất khối cơ, rụng tóc hoặc rối loạn nội tiết.

Thay vì cắt bỏ hoàn toàn, các chuyên gia khuyến khích lựa chọn tinh bột nguyên cám, kiểm soát khẩu phần và kết hợp vận động để giảm cân bền vững.

4. Duy trì thói quen uống khoảng 8 cốc nước mỗi ngày

Bên cạnh chế độ ăn uống, Quách Thiện Ni còn hình thành thói quen uống khoảng 8 cốc nước mỗi ngày.

Việc bổ sung đủ nước giúp cơ thể duy trì hoạt động trao đổi chất bình thường, hỗ trợ điều hòa thân nhiệt và hạn chế nhầm lẫn giữa cảm giác đói và khát. Một số nghiên cứu cũng cho thấy uống nước trước bữa ăn có thể giúp giảm lượng thức ăn tiêu thụ ở một số người, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Dù vậy, nước không có tác dụng "đốt mỡ" trực tiếp như nhiều lời quảng cáo trên mạng. Hiệu quả giảm cân chỉ đến khi kết hợp với chế độ ăn hợp lý và vận động thường xuyên.

5. Giảm căng thẳng để hạn chế tăng cân do hormone

Quách Thiện Ni cho biết cô rất thích đi dạo và dành thời gian hòa mình với thiên nhiên. Theo nữ diễn viên, khi tinh thần thực sự vui vẻ, cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh hơn.

Quan điểm này cũng được nhiều nghiên cứu ủng hộ. Căng thẳng kéo dài có thể làm tăng hormone cortisol, khiến cơ thể dễ tích mỡ, đặc biệt ở vùng bụng, đồng thời kích thích cảm giác thèm đồ ngọt và thực phẩm giàu năng lượng. Vì vậy, ngủ đủ giấc, thư giãn và duy trì trạng thái tinh thần tích cực cũng là những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát cân nặng lâu dài.

Hoa hậu nổi tiếng một thời vẫn căng tràn sức sống ở tuổi trung niên.

Không có "bí quyết thần kỳ", chỉ có lối sống cần được duy trì

Hành trình giảm 28kg sau sinh trong 3 tháng của Quách Thiện Ni thu hút sự chú ý bởi kết quả ấn tượng. Tuy nhiên, không phải tất cả phương pháp cô từng áp dụng đều phù hợp với mọi người, đặc biệt là việc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột.

Điểm đáng học hỏi nhất từ nữ diễn viên không nằm ở tốc độ giảm cân, mà là việc ưu tiên thực phẩm lành mạnh, hạn chế đồ chế biến sẵn, uống đủ nước và duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe. Đây cũng là những nguyên tắc được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giữ vóc dáng bền vững theo thời gian.