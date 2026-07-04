Cảnh báo: 5 thực phẩm siêu nhiều calo, càng ăn càng khó giảm cân nhưng rất nhiều người vẫn mê

Không ít người nghĩ rằng muốn giảm cân chỉ cần cắt cơm, giảm đồ ngọt và thay bằng các món được quảng cáo là "healthy". Thế nhưng, trên thực tế, rất nhiều thực phẩm tưởng như vô hại lại có mật độ năng lượng cao, khiến lượng calo nạp vào vượt xa những gì chúng ta hình dung. Đó cũng là lý do không ít người ăn kiêng nhiều tháng nhưng cân nặng vẫn "đứng yên", thậm chí còn tăng lên.

Dưới đây là 5 món ăn quen thuộc mà người đang giảm cân nên cân nhắc trước khi đưa vào thực đơn mỗi ngày.

1. Chân gà - Ít thịt nhưng không hề ít calo

Nhiều người thích gặm chân gà vì nghĩ phần này chủ yếu là da, gân và xương nên không đáng kể về năng lượng. Thực tế hoàn toàn ngược lại.

Chân gà chứa khá nhiều collagen nhưng cũng đi kèm lượng chất béo không nhỏ, đặc biệt khi được chế biến thành chân gà nướng, chiên hoặc ngâm sốt. Các loại nước sốt còn bổ sung thêm đường, dầu và muối, khiến tổng lượng calo tăng lên đáng kể.

Nếu ăn vài chiếc chân gà trong lúc xem phim hoặc tụ tập bạn bè, lượng năng lượng nạp vào có thể tương đương một bữa ăn chính mà bạn không hề nhận ra. Đối với người giảm cân, chân gà không phải thực phẩm cần kiêng tuyệt đối, nhưng nên ăn với lượng vừa phải và hạn chế các cách chế biến nhiều dầu mỡ.

2. Snack rau củ, trái cây sấy - "Healthy" nhưng vẫn rất giàu năng lượng

Snack rau củ đang trở thành món ăn vặt được nhiều người yêu thích vì nghĩ rằng chúng được làm từ rau và trái cây nên sẽ ít calo.

Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm trên thị trường được chế biến bằng phương pháp chiên chân không hoặc sấy kết hợp dầu thực vật. Trong quá trình này, lượng nước giảm mạnh nhưng chất béo và năng lượng lại tăng lên.

Chưa kể, nhiều loại còn được tẩm thêm đường hoặc gia vị để tăng hương vị. Điều đáng nói là sau khi sấy khô, thể tích thực phẩm nhỏ lại rất nhiều. Một gói snack có thể tương đương lượng rau củ của vài bữa ăn, khiến người dùng dễ ăn hết cả gói chỉ trong vài phút. Nếu muốn bổ sung vitamin và chất xơ, lựa chọn tốt hơn vẫn là rau củ, trái cây tươi.

3. Bánh quy ngũ cốc nguyên hạt - Không phải cứ "nguyên cám" là ít calo

Các dòng chữ như "whole grain", "giàu chất xơ", "nguyên cám" thường tạo cảm giác đây là món ăn phù hợp để giảm cân.Thực tế, nhiều loại bánh quy nguyên cám vẫn chứa khá nhiều bơ, dầu thực vật, đường hoặc mật ong để tạo độ giòn và hương vị hấp dẫn.

Một số sản phẩm còn có lượng chất béo tương đương, thậm chí cao hơn bánh quy thông thường. Nếu ăn liên tục nhiều chiếc trong bữa sáng hoặc bữa phụ, tổng năng lượng nạp vào hoàn toàn có thể vượt quá nhu cầu. Khi mua sản phẩm, nên đọc kỹ bảng thành phần thay vì chỉ nhìn mặt trước bao bì.

4. Nước ép trái cây - Không phải lúc nào cũng tốt hơn ăn trái cây

Một ly nước ép tươi luôn tạo cảm giác rất "healthy". Tuy nhiên, trong quá trình ép, phần lớn chất xơ của trái cây đã bị loại bỏ hoặc phá vỡ cấu trúc. Điều này khiến lượng đường tự nhiên được hấp thu nhanh hơn.

Để làm một cốc nước ép, bạn cũng thường sử dụng nhiều trái cây hơn so với khi ăn trực tiếp. Vì vậy, lượng đường và năng lượng đưa vào cơ thể cũng tăng lên. Ngoài ra, nước ép tạo cảm giác no trong thời gian ngắn, khiến nhiều người nhanh đói và tiếp tục ăn thêm. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép hằng ngày.

5. Váng đậu khô - Giàu protein nhưng cũng rất nhiều năng lượng

Váng đậu (yuba) là thực phẩm giàu protein thực vật và được nhiều người giảm cân lựa chọn. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, nước bị loại bỏ gần như hoàn toàn nên protein và chất béo được cô đặc lại. Vì vậy, năng lượng của váng đậu khô cao hơn khá nhiều so với đậu phụ tươi.

Nếu ăn với lượng lớn hoặc kết hợp nhiều loại sốt dầu mè, sa tế, mayonnaise trong các món salad, tổng lượng calo sẽ tăng nhanh. Đây vẫn là thực phẩm tốt nhưng nên kiểm soát khẩu phần, khoảng 30-50g mỗi lần là phù hợp với đa số người trưởng thành.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, “nhiều thực phẩm có mật độ năng lượng cao, nếu không kiểm soát khẩu phần, người dùng rất dễ vượt ngưỡng calo cần thiết mỗi ngày mà không nhận ra”. Đây chính là lý do khiến việc giảm cân thất bại dù ăn uống tưởng như rất khoa học.

Muốn giảm cân, hãy ưu tiên thực phẩm ít chế biến

Thay vì tìm kiếm những món ăn "thần thánh", các chuyên gia khuyến nghị xây dựng chế độ ăn dựa trên thực phẩm tươi như rau xanh, trái cây nguyên quả, thịt nạc, cá, trứng, sữa không đường và ngũ cốc nguyên hạt.

Giảm cân bền vững không đến từ việc loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm, mà nằm ở khả năng cân bằng năng lượng và duy trì thói quen ăn uống khoa học trong thời gian dài. Đôi khi, chính những món ăn được gắn mác "healthy" lại là nguyên nhân khiến bạn nạp nhiều calo hơn mà không hề hay biết.