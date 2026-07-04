3 thói quen buổi sáng cần bỏ càng sớm càng tốt để thải độc, "sửa chữa" dạ dày, ổn định đường huyết

Sau một đêm ngủ dài, sáng dậy là thời điểm cơ thể nhạy cảm cũng như bộc lộ rõ tình trạng sức khỏe. Bác sĩ Jin Suxing (Đài Loan, Trung Quốc) cũng nhấn mạnh, buổi sáng mà đặc biệt là 30 phút tới 1 giờ sau khi thức dậy chính là “thời điểm vàng’ để chăm sóc sức khỏe. Nhất là đối với quá trình thải độc, bài tiết, hệ tiêu hóa và ổn định đường huyết, huyết áp. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng không chỉ giúp bạn cảm thấy tốt hơn mà còn mang lại sự tỉnh táo suốt cả ngày, phòng bệnh tật.

Tuy nhiên, trên thực tế đây lại là thời điểm mọi người sinh hoạt, ăn uống theo sở thích, thói quen hoặc bị cuốn theo nhịp sống vội vã mà ít quan tâm tới sức khỏe. Vì vậy, bà khuyên dù ở lứa tuổi hay giới tính nào cũng nên tránh hoặc sớm bỏ 3 thói quen xấu này vào buổi sáng:

1. Dùng điện thoại, máy tính ngay khi thức dậy

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Trong thời đại công nghệ, nhiều người đã quen với việc kiểm tra điện thoại/máy tính ngay sau khi thức dậy. Tuy nhiên, thói quen này có thể khiến não bộ căng thẳng ngay từ khi bắt đầu ngày mới. Khi bạn tiếp nhận những thông tin không vui, lượng cortisol - hormone gây căng thẳng - sẽ tăng lên, dẫn đến cảm giác mệt mỏi và khó chịu suốt cả ngày.

Bác sĩ Jin khuyên hãy tránh nhìn vào điện thoại khi vừa thức dậy. Thay vào đó, bạn có thể dành vài phút để thư giãn, hít thở sâu hoặc nghe một bản nhạc nhẹ nhàng để giữ tâm trạng ổn định. Đợi đến khi đầu óc tỉnh táo rồi hãy bắt đầu xử lý các thông tin từ điện thoại, đặc biệt là các thông tin trên mạng xã hội.

2. Uống cà phê ngay sau khi thức dậy

Không thể phủ nhận rằng cơ thể cần được bổ sung chất lỏng sau đêm ngủ dài và cà phê giúp bạn tỉnh táo nhanh nhưng đây vẫn là lựa chọn tồi tệ cho sức khỏe nếu bụng đói. Cortisol - hormone giúp cơ thể tỉnh táo vốn đã ở mức cao nhất ngay khi bạn thức dậy. Nên nếu bạn bổ sung cà phê vào lúc này, sẽ làm tăng thêm mức độ căng thẳng.

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Nghiên cứu mới đây nhất của Đại học Bath (Anh) cho thấy uống cà phê buổi sáng, khi bụng đói làm tăng tới 50% lượng đường trong máu, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Ngoài ra, dạ dày của bạn sẽ ở trạng thái "nhịn ăn" suốt đêm, nên uống cà phê có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, dẫn đến viêm dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản.

Thay vì cà phê, bạn nên uống một cốc nước lọc, tốt hơn là nước ấm nhẹ ngay khi thức dậy để làm sạch dạ dày và chuẩn bị cho bữa sáng. Nước ấm không chỉ giúp thải độc mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, tốt hơn cho tim mạch.

3. Chỉ ăn carbohydrate và đường vào buổi sáng

Bác sĩ Jin nhắc nhở, không chỉ nhịn ăn sáng mới hại, ăn sáng sai cách cũng hại không kém. Các thực phẩm như bánh mì, ngũ cốc hay cơm nắm được yêu thích và tiện lợi nhưng chứa nhiều carbohydrate và đường.

Ảnh minh họa

Trong khi buổi sáng, cơ thể vẫn ở trạng thái hạ đường huyết sau một đêm ngủ dài, nên nếu ăn những thực phẩm chứa nhiều đường, lượng insulin sẽ bị kích thích tiết ra mạnh. Từ đó khiến lượng đường trong máu giảm đột ngột. Điều này sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ và thèm ăn liên tục.

Thay vì chỉ ăn các thực phẩm giàu đường hay tinh bột, bạn nên bổ sung vào bữa sáng các thực phẩm giàu protein và chất xơ như trứng, salad, hoặc các loại hạt. Nếu bạn thích đồ ngọt, một ít trái cây sẽ giúp cung cấp đường tự nhiên mà không làm biến động quá lớn lượng đường trong máu thay vì ăn bánh ngọt, uống nước ngọt. Tuy nhiên, không nên chọn trái cây chứa axit hoặc quá chua sẽ hại dạ dày.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, ETtoday