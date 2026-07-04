Gen Z bị chê "nhạt", nhưng có thể họ đang là thế hệ sống khỏe nhất: Ít rượu bia, ngủ sớm, chăm tập luyện và biết nói "không"

Nếu như trước đây, tuổi trẻ thường được gắn với những đêm tiệc tùng thâu đêm, những ly cocktail nối tiếp hay những cuộc vui bất tận, thì Gen Z lại đang viết nên một "định nghĩa thanh xuân" rất khác.

Họ thích lớp Pilates lúc 8 giờ sáng hơn là quẩy trong quán bar đến nửa đêm. Họ chọn nước ép xanh thay vì tequila, ngủ đủ giấc thay vì thức trắng rồi vật vờ cả ngày hôm sau. Nhiều người còn chủ động nói không với những mối quan hệ hời hợt để tập trung chăm sóc bản thân.

Chính vì vậy, Gen Z thường bị gắn mác là "thế hệ nhạt nhẽo". Nhưng liệu đó có thực sự là điều tiêu cực?

Theo góc nhìn của Addison Aloian, huấn luyện viên thể hình được chứng nhận (NASM-CPT) và cây bút của Women's Health, việc gọi Gen Z là "nhàm chán" không chỉ thiếu công bằng mà còn vô tình tạo áp lực khiến người trẻ cảm thấy mình phải uống nhiều hơn, thức khuya hơn hay sống "quá đà" chỉ để hòa nhập.

Đại dịch COVID-19 đã thay đổi cách Gen Z tận hưởng cuộc sống

Sau đại dịch COVID-19, thói quen ở nhà dần trở thành một phần trong lối sống của nhiều người trẻ. Thay vì xem đó là sự cô lập, Gen Z học cách tận hưởng không gian riêng, dành thời gian nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Cùng lúc đó, ngày càng nhiều bằng chứng khoa học về tác hại của rượu bia khiến họ thay đổi lựa chọn. Đặc biệt, năm 2025, Tổng Y sĩ Hoa Kỳ đã cảnh báo việc tiêu thụ đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ mắc ít nhất 7 loại ung thư. Thông điệp này khiến không ít người trẻ chủ động cắt giảm rượu bia.

Không chỉ vậy, việc hẹn hò ngày càng trở nên phức tạp cũng khiến nhiều phụ nữ Gen Z lựa chọn sống độc thân hoặc theo xu hướng "boysober" - tạm ngừng các mối quan hệ tình cảm để ưu tiên phát triển bản thân.

"Không đi bar" không có nghĩa là không biết tận hưởng cuộc sống

Nhiều người thuộc các thế hệ trước cho rằng tuổi trẻ phải ra ngoài, phải thức khuya, phải "quậy" thì mới đúng nghĩa thanh xuân. Trên TikTok, Reddit hay nhiều chương trình truyền hình, không ít ý kiến còn cho rằng Gen Z đang khiến "văn hóa tiệc tùng" dần biến mất.

Tuy nhiên, theo tác giả, thực tế chỉ đơn giản là Gen Z đang tìm thấy niềm vui ở những hoạt động yên bình và lành mạnh hơn.

Một buổi tối đọc sách, ngâm bồn nước ấm, ngủ đủ 9 tiếng trước khi đi tập vào sáng hôm sau mang lại cảm giác hạnh phúc không kém một đêm tiệc kéo dài đến 3 giờ sáng.

Thay vì chạy theo những cuộc vui liên tục, họ ưu tiên sự cân bằng giữa giao tiếp xã hội và thời gian phục hồi năng lượng.

"Bảo vệ sự bình yên" đang trở thành ưu tiên của người trẻ

Một trong những cụm từ xuất hiện nhiều nhất ở Gen Z là "protect your peace" (bảo vệ sự bình yên của bản thân).

Điều đó có nghĩa là họ sẵn sàng từ chối một cuộc hẹn nếu cảm thấy không thật sự muốn tham gia, không ép mình xuất hiện ở mọi buổi tiệc hay sinh nhật chỉ vì ngại mất lòng.

Theo khảo sát của NTIA Consumer Research năm 2025 với hơn 2.000 người, 61% người từ 18-30 tuổi cho biết họ ra ngoài ít hơn so với năm trước.

Việc ở nhà nhiều hơn giúp họ có thêm thời gian nghỉ ngơi, ngủ sớm và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Tất nhiên, yếu tố tài chính cũng đóng vai trò quan trọng. Có tới 68% người được khảo sát cho biết chi phí sinh hoạt tăng cao khiến họ hạn chế đi chơi, trong khi 53% cắt giảm ngân sách dành cho các hoạt động giải trí bên ngoài.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Gen Z thiếu niềm vui. Khảo sát của Talker Research năm 2026 cho thấy người trẻ ngày càng thích những buổi tụ tập tại nhà, trong sân vườn hoặc không gian riêng tư hơn là đến quán bar hay hộp đêm.

Gen Z đang đầu tư mạnh cho sức khỏe thay vì các cuộc vui

Nếu các thế hệ trước chi nhiều tiền cho những cuộc vui cuối tuần thì Gen Z lại sẵn sàng đầu tư vào sức khỏe.

Theo McKinsey, Gen Z và Millennials hiện đóng góp hơn 41% tổng chi tiêu cho ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe (wellness) tại Mỹ, dù chỉ chiếm khoảng 36% dân số trưởng thành.

Khoản tiền đó được dùng để mua đồng hồ theo dõi sức khỏe, thiết bị massage, ứng dụng thiền, chăm sóc tinh thần, thiết bị theo dõi giấc ngủ hay các sản phẩm hỗ trợ luyện tập.

Điều này cũng góp phần giúp họ hạn chế tình trạng kiệt sức (burnout). Báo cáo Aflac WorkForces năm 2024 cho thấy 56% Gen Z cho biết đang trải qua mức độ burnout từ trung bình đến cao, thấp hơn Millennials (66%) và Gen X (60%).

Thế hệ có tỷ lệ béo phì thấp nhất

Một điểm đáng chú ý khác là Gen Z hiện được ghi nhận là thế hệ có tỷ lệ béo phì thấp nhất.

Theo báo cáo của United Healthcare, tỷ lệ béo phì ở phụ nữ Gen Z chỉ khoảng 9%, còn nam giới là 5%, thấp hơn rất nhiều so với thế hệ trước đó.

Dĩ nhiên, Gen Z không hoàn hảo.

Họ cũng đối mặt với vấn đề "doomscrolling" - thói quen lướt mạng xã hội liên tục để theo dõi các tin tức tiêu cực. Theo các chuyên gia của Harvard Health, hành vi này có thể làm tăng căng thẳng, gây đau đầu, mất ngủ, đau cổ vai gáy, giảm cảm giác ngon miệng và thậm chí làm tăng huyết áp.

Ngoài ra, nếu lấy lý do "bảo vệ sự bình yên" để thường xuyên né tránh các mối quan hệ xã hội, sức khỏe tinh thần về lâu dài cũng có thể bị ảnh hưởng.

Có lẽ Gen Z không hề "nhạt", họ chỉ đang sống khác

Điều đáng chú ý là nhiều thói quen của Gen Z thực chất lại chính là những lời khuyên sức khỏe mà các chuyên gia đã nhắc đến suốt nhiều năm: uống ít rượu, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn, ăn uống điều độ và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Theo báo cáo về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên năm 2025 của UNICEF, hơn một nửa Gen Z cho biết các hoạt động như tập thể dục, vận động và chăm sóc bản thân giúp họ kiểm soát căng thẳng và lo âu hiệu quả.

Có lẽ vì thế, thay vì coi việc không thích tiệc tùng là biểu hiện của sự "nhạt nhẽo", chúng ta có thể nhìn nhận đây là dấu hiệu của một thế hệ đang chủ động định nghĩa lại cách sống khỏe.

Một bữa tối sớm cùng bạn bè, một buổi tập sáng, một tối cuối tuần nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng hay đơn giản là một giấc ngủ đủ 8-9 tiếng có thể không tạo nên những câu chuyện "ăn chơi" để kể lại, nhưng lại là nền tảng giúp sức khỏe thể chất và tinh thần bền vững hơn.

Và biết đâu, điều từng bị gọi là "nhàm chán" hôm nay sẽ trở thành chuẩn mực sống lành mạnh của tương lai.

(Theo WH, Yahoo)