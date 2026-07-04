Những ngày gần đây, mạng xã hội châu Á đang lan truyền một phương pháp giảm cân được gọi là "kế hoạch 8 ngày giảm 5kg". Con số ấn tượng này khiến không ít người lưu lại để thử trước những sự kiện quan trọng hoặc kỳ nghỉ.

Điểm đặc biệt của chế độ ăn này là không cắt giảm thực phẩm trong suốt quá trình. Ngược lại, sau 3 ngày đầu hạn chế tinh bột, thực đơn bắt đầu bổ sung carbohydrate trở lại và đến 2 ngày cuối còn quay về chế độ ăn 3 bữa/ngày. Vì sao ăn nhiều hơn mà vẫn được cho là hỗ trợ giảm cân? Dưới đây là cách thực hiện và những điều cần lưu ý.

3 ngày đầu: Chỉ ăn 2 bữa, ưu tiên protein và rau xanh

Ba ngày đầu được xem là giai đoạn "khởi động" với mức cắt giảm năng lượng khá mạnh.

Người thực hiện chỉ ăn 2 bữa mỗi ngày.

Bữa trưa: 200g rau lá xanh cùng 150g thịt bò hoặc ức gà.

Bữa tối: 200g rau lá xanh cùng 150g thịt bò hoặc ức gà.

Bên cạnh đó, mỗi ngày cần uống từ 2-3 lít nước.

Về vận động, phương pháp này khuyến khích tập khoảng 90 phút cardio cường độ thấp mỗi ngày. Theo người chia sẻ thực đơn, đi bộ nhanh cũng được tính là một hình thức cardio.

Việc cắt giảm đáng kể lượng tinh bột trong những ngày đầu có thể khiến cân nặng giảm khá nhanh. Tuy nhiên, phần lớn mức giảm này không hẳn đến từ mỡ mà còn liên quan đến lượng glycogen dự trữ và nước trong cơ thể.

Ngày thứ 4 đến ngày thứ 6: Bắt đầu ăn lại tinh bột

Điểm khiến nhiều người bất ngờ là sau 3 ngày đầu, chế độ ăn không tiếp tục cắt tinh bột mà bắt đầu bổ sung trở lại.

Thực đơn gồm:

Bữa trưa: 200g rau xanh và 150g thịt bò.

Bữa tối: 200g rau xanh, 150g thịt bò và khoảng 90g bánh bao hấp.

Lượng nước vẫn duy trì ở mức 2-3 lít mỗi ngày, đồng thời tiếp tục tập 90 phút cardio.

Theo những người ủng hộ phương pháp này, việc bổ sung một lượng carbohydrate vừa phải giúp cơ thể có thêm năng lượng để duy trì cường độ vận động, đồng thời giảm cảm giác mệt mỏi so với việc ăn rất ít tinh bột trong thời gian dài.

Hai ngày cuối: Ăn đủ 3 bữa nhưng tăng cường vận động

Ở giai đoạn cuối, thực đơn tiếp tục được nới lỏng.

Bữa sáng: 2 quả trứng, 1 ly sữa và 80g việt quất.

Bữa trưa: 200g rau xanh cùng 150g thịt bò.

Bữa tối: 200g rau xanh, 150g thịt bò và 90g bánh bao hấp.

Điều đáng chú ý là dù được ăn nhiều hơn, khối lượng tập luyện lại tăng lên.

Ngoài 90 phút cardio, người thực hiện còn tập thêm khoảng 30 phút các bài tập với trọng lượng cơ thể, như nhảy dây, burpee hoặc các bài tập cho mông và chân. Tổng thời gian vận động mỗi ngày có thể lên tới khoảng 2 giờ.

Có thực sự giảm được 5kg sau 8 ngày?

Con số "giảm 5kg trong 8 ngày" nghe rất hấp dẫn, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, rất khó để toàn bộ số cân nặng mất đi đều là mỡ.

Trong những ngày đầu cắt giảm carbohydrate, cơ thể sẽ sử dụng glycogen dự trữ. Mỗi gram glycogen thường đi kèm một lượng nước nhất định, vì vậy khi glycogen giảm, lượng nước cũng giảm theo. Điều này khiến cân nặng trên bàn cân sụt khá nhanh.

Bên cạnh đó, việc giảm tổng năng lượng nạp vào kết hợp với thời gian vận động kéo dài cũng góp phần làm giảm cân trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp phù hợp để áp dụng lâu dài. Chế độ ăn quá ít năng lượng cùng cường độ tập luyện cao có thể khiến nhiều người khó duy trì, thậm chí dẫn đến mệt mỏi nếu không được theo dõi phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu mục tiêu là giảm mỡ bền vững và hạn chế tăng cân trở lại, vẫn nên ưu tiên một chế độ ăn cân bằng, đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng, kết hợp tập luyện đều đặn và phù hợp với thể trạng của mỗi người. Giảm cân an toàn không chỉ nằm ở con số trên bàn cân, mà còn ở khả năng duy trì kết quả trong thời gian dài.