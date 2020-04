Hồ sơ bất hảo của Đường "Nhuệ"

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường trước khi bị khởi tố

Thường xuyên trúng đấu giá

Ngày 13/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan vụ án “Cố ý gây thương tích” xảy ra tại số 366 đường Lê Quý Đôn (TP Thái Bình), nâng tổng số bị can trong vụ lên 6 người. Số này gồm Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”, SN 1971, ở TP Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (vợ Đường, SN 1980), Nguyễn Đức Mạnh (lái xe riêng của Dương, SN 1992, ở TP Thái Bình), Phạm Ngọc Quý (SN 2003, ở Vũ Thư, Thái Bình), Phạm Xuân Hòa (SN 1976, ở Vũ Thư, Thái Bình), Đào Văn Bằng (SN 1986, ở TP Thái Bình).

Tất cả cùng bị khởi tố để điều tra hành vi cố ý gây thương tích với anh Trịnh Ngọc Anh (SN 1996, ở Kiến Xương, Thái Bình), là phụ xe khách của Cty vận tải Phúc Cường. Cụ thể, sáng 30/3, Ngọc Anh nhận chuyển 1 gói tài liệu của Cty TNHH Đường Dương (do Đường làm chủ) từ Thái Bình lên Hà Nội nhưng giao chậm hơn dự kiến. Vì vậy, Đường “Nhuệ” đã yêu cầu Ngọc Anh tới nhà mình và tại đây, nạn nhân bị các đối tượng đánh đập, gây thương tích 14%.

Một số người dân tại Thái Bình cho biết thêm, vợ chồng Đường- Dương có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, cho vay nặng lãi… Đặc biệt, Đường “Nhuệ” còn được biết tới khi rất thường xuyên trúng đấu giá đất như tại các dự án Nhà máy bia cũ, khu đất sau Bệnh viện Lâm Hoa (cùng ở TP Thái Bình).

Nguyễn Xuân Đường thường cho “đàn em” xăm trổ tới các khu đấu giá, đeo dọa người mua phải rút hồ sơ… Trong tháng 3 vừa qua, có hơn 700 hồ sơ xin đấu giá 46 khu đất tại huyện Kiến Xương (Thái Bình) nhưng riêng gia đình Đường Nhuệ mua được tới hơn 30 lô.

Được biết đến là người cho vay nặng lãi, thường đe dọa người khác… nhưng vợ chồng Đường- Dương lại nổi trên mạng xã hội bởi thường tổ chức những bữa tiệc lớn; làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo; có quan hệ với nhiều ca sĩ, diễn viên… Thậm chí, sau chiến thắng của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam tại một giải quốc tế, Nguyễn Xuân Đường còn mời được cầu thủ nổi tiếng về nhà mình giao lưu. Bị can này cũng tham gia đóng phim ngắn cùng các “giang hồ mạng” khác.

Bị tố đánh người trong đồn công an

Đây là nội dung tố cáo Đường “Nhuệ” của bà Nguyễn Thị Lý (SN 1964, ở TP Thái Bình). Bà Lý cho biết vốn không quen biết Đường nhưng đối tượng này cho đàn em tới nhà bà đập phá, chửi bới vào ngày 17/11/2014. Nguyên nhân do Đường được người khác “thuê” giải quyết việc vay nợ giữa bà Lý với họ. Sáng sau, bà và con trai là Mai Thế Duy (SN 1988) tới phòng tiếp dân trong trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) giải quyết nhưng bị Đường và các đàn em đi theo, tiếp tục chửi bới, đe dọa.

Bà Lý khẳng định, Nguyễn Xuân Đường đã yêu cầu đàn em đóng cửa phòng tiếp dân để đánh đập 2 mẹ con bà. “Nó đánh có “thế” để không gây nhiều dấu vết, như dùng cẳng tay chẹn cổ cho ngạt thở…” - người phụ nữ chia sẻ.

Chỉ đến khi Đường đánh xong, cửa phòng tiếp dân mới mở ra và lúc này, bà Lý ra ngoài hô hoán, kêu cứu trong khi con trai bà bị tổn hại 15% sức khỏe. Công an sau đó có mặt để lập biên bản. Theo bà Lý, vợ Đường là Nguyễn Thị Dương hôm ấy cũng tới nơi, cùng nhiều phụ nữ khác chửi bới bà trước mặt chỉ huy Công an phường Trần Lãm.

Bà Lý khẳng định, công an phường đề nghị bà “giảng hòa” với Đường “Nhuệ” nhưng bà không đồng ý và yêu cầu giải quyết theo quy định. Theo tố cáo của bà, Công an TP Thái Bình tiến hành xác minh và khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích” vào ngày 5/1/2015. Tuy vậy, ngày 5/7/2015, phía điều tra ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do: “Chưa xác minh được bị can trong vụ án; Hết thời hạn điều tra”.

Trao đổi với Tiền Phong, bà Lý chia sẻ: “Suốt bao năm qua tôi đi kiện, các cấp chính quyền cũng yêu cầu giải quyết việc của tôi nhưng Công an TP Thái Bình không trả lời tôi. Từ hôm nghe tin vợ chồng Đường bị bắt, tôi rất vui và đang đề nghị Công an tỉnh Thái Bình giúp giải quyết việc của mình, tôi không tin cấp thành phố nữa”.

Đến ngày 13/4, vợ chồng Đường “Nhuệ” và 4 đàn em bị bắt về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng công an cho biết sẽ mở rộng điều tra các vụ khác nếu đủ điều kiện. Được biết, lực lượng chức năng đang tổ chức xác minh việc Nguyễn Xuân Đường “bảo kê” hoạt động hỏa táng.