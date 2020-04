Hé lộ lý lịch, danh tính hai đàn em của "đại gia" Đường Nhuệ vừa bị khởi tố, bắt giam

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, Công an tỉnh Thái Bình cho hay, quá trình mở rộng vụ án "cố ý gây thương tích" xảy ra tại trụ sở Công ty TNHH Đường Dương, ngày 12/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Xuân Hòa (44 tuổi, trú huyện Vũ Thư) và Đào Văn Bằng (34 tuổi, trú TP.Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích.

Các quyết định và lệnh trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hòa (phải) (Ảnh: Vietnamnet).

Được biết, hai người vừa bị khởi tố và có lệnh bắt tạm giam là đàn em của đại gia Đường Nhuệ. Theo báo Gia đình Việt Nam, 2 đàn em của Đường Nhuệ được xác định là đồng phạm trong vụ án. Trong đó, Đào Văn Bằng đã có nhiều tiền án, tiền sự, đã bị cơ quan công an bắt giữ. Bị can Phạm Xuân Hòa đã trốn khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường (49 tuổi, biệt danh Đường Nhuệ) và Nguyễn Thị Dương (40 tuổi, vợ của Đường) để điều tra, làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích".

Ngoài ra, Nguyễn Đức Mạnh (28 tuổi, trú TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (17 tuổi, trú huyện Vũ Thư) liên quan đến vụ án cũng bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.