Chuyên gia tội phạm học phân tích việc làm từ thiện của vợ chồng nữ đại gia bất động sản Thái Bình

Ngày 7/4/2020, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thái Bình quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "cố ý gây thương tích" quy định tại Khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình. ). Cùng bị khởi tố với Dương còn có Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992) trú tại phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình và Phạm Ngọc Quý (SN 2003) trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư.

Tài liệu điều tra ban đầu xác định do mâu thuẫn trong việc gửi hàng hóa, nhóm người này đã hành hung nhân viên công ty xe khách Phúc Cường gây thương tích 14%.

Mở rộng điều tra vụ án, ngày 9/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, chồng Nguyễn Thị Dương) để phục vụ công tác điều tra.