Hồ Ngọc Hà thẳng thắn đáp trả vì bị nói "hành hạ con cái"

Hai bé sinh đôi Lisa và Leon nhà Hồ Ngọc Hà nhận được rất nhiều sự yêu thích của khán giả nên nữ ca sĩ cũng không ngại cho con xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội. Gần đây nhất, cô còn cho hai bé Lisa và Leon lên sóng livestream cùng mình. Tuy nhiên, hành động này của Hồ Ngọc Hà đã vấp phải một số ý kiến trái chiều.

Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã phải lên tiếng giải thích. Cô bày tỏ: "Lisa và Leon được lên sóng là vì các cô chú yêu cầu, chứ Hà không hành hạ các con nhé... *** là thương hiệu mỹ phẩm của Hà, nên việc giới thiệu sản phẩm mới tới khách hàng là điều bình thường. Trên thế giới cũng giống vậy, nên có bạn nói dịch phải livestream là sai nha".

Hình ảnh Hồ Ngọc Hà và con lên sóng livestream giới thiệu sản phẩm

Mặc dù có nhiều cư dân mạng yêu thích và nhắc Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đáng yêu của hai bé Lisa và Leon nhưng nữ ca sĩ cũng không ít lần phải đối mặt với những bình luận công kích.

Hồ Ngọc Hà từng chia sẻ khi bị nói đưa con lên để câu like: "Mấy đứa nhỏ có được yêu thương cũng là niềm hạnh phúc của má nó mà. Không lẽ nó nhiều like hơn em mà em ghét. Dăm ba cái like, cái view nó không vui lâu bằng việc cuộc sống mình có đủ đầy và hạnh phúc thật sự hay không. Những thứ ảo mãi mãi là ảo thôi".