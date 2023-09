Hiếm lắm mới có phim Việt khiến khán giả chán nhân vật chính thế này, phe ác diễn quá hay làm netizen khoái chí

Trong số những phim giờ vàng đang lên sóng VTV hiện nay, Biệt dược đen là tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Nhìn chung, khán giả dành nhiều lời khen cho kịch bản phim, cho rằng đây là một tác phẩm ấn tượng, mang màu sắc mới mẻ của dòng phim cảnh sát hình sự trên sóng VTV. Thế nhưng tác phẩm vẫn gây ra một số tranh cãi, chủ yếu xoay quanh các diễn viên chính trong phim.

Dàn diễn viên chính với diễn xuất gây tranh cãi

Biệt dược đen theo chân một đội cảnh sát toàn là những người còn tương đối trẻ, đang theo đuổi những vụ án vô cùng cam go mà khởi đầu là án mạng của Vương - thủ lĩnh City Boy - một nhóm các công tử giàu có chuyên tụ tập đàn đúm, sử dụng chất kích thích. Khán giả kỳ vọng rất nhiều phải đội cảnh sát thế hệ mới của VFC sau khá nhiều năm dòng phim hình sự không tạo được tiếng vang. Thế nhưng màn thể hiện của các diễn viên lại gây ra nhiều thất vọng.

Hai diễn viên chủ chốt trong phim là Huỳnh Anh và Lương Thanh đảm nhận vai những cảnh sát trẻ tài giỏi, mạnh mẽ nhưng đều không thể hiện được tinh thần của nhân vật. Trong khi Huỳnh Anh chỉ thỉnh thoảng gặp vấn đề với biểu cảm của mình thì Lương Thanh lại bị chê bai xuyên suốt hành trình tác phẩm lên sóng. Gương mặt không đủ cương nghị, mắt trợn quá nhiều, giọng nói yếu ớt, không phù hợp với một nữ cảnh sát,... là những bình luận của khán giả về Lương Thanh.

Cả Huỳnh Anh lẫn Lương Thanh đều bị chê bai

Nếu Lương Thanh - Huỳnh Anh còn tỏ ra non nớt trong lần đầu thử sức với vai cảnh sát thì Bảo Anh - người dành cả sự nghiệp để đóng cảnh sát cũng không thực sự ghi được dấu ấn. Trước đó anh từng hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới ở dạng vai diễn cũ nhưng trên thực tế, khán giả không thấy Bảo Anh có gì khác biệt so với những lần đóng công an trước đây của anh.

Bảo Anh cũng không tạo được dấu ấn

Hội phản diện ghi điểm mạnh mẽ

Trong khi hội chính diện không ghi được dấu ấn thì những những nhân vật mang màu sắc phản diện lại là điểm mạnh, giúp phim được quan tâm nhiều hơn. Tất cả những cái tên trong hội City Boy, do Bình An - Duy Nam - Hoàng Anh Vũ thậm chí là người đã hết vai - Tuấn Anh đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình.

Bình An có một màu sắc mới trong sự nghiệp sau loạt phim tình cảm, quen thuộc với hình ảnh "trai hư", khán giả khen ngợi cho rằng anh tiến bộ rõ nét. Duy Nam có một màn thể hiện quá xuất sắc, nhất là trong những phân cảnh nhân vật giả điên. Hoàng Anh Vũ chưa thực sự có đất diễn nhưng nhìn chung diễn xuất lẫn tạo hình đều không có gì để chê bai. Tuấn Anh - vai Vương, người bị ám sát ngay tập 1, được khán giả khen ngợi rằng ngay cả khi đóng vai xác chết thì ánh mắt vẫn vô cùng ám ảnh.

Bốn diễn viên đảm nhận các thành viên City Boy

Những nhân vật này, kết hợp với rất nhiều cái tên khác có liên quan đến vụ án của Vương, khiến tác phẩm trở nên màu sắc, thú vị hơn rất nhiều trong mắt khán giả.

