Nhan sắc thật của "geisha" 10X đang bị truy tìm gắt nhất phim "Biệt dược đen"

Bộ phim Biệt dược đen đang đi tới giai đoạn cao trào khi cảnh sát vẫn đang ráo riết truy tìm kẻ gây ra cái chết của Vương. Một trong những nghi can số một chính là cô gái geisha đeo mặt nạ từng xuất hiện trong đêm Vương bị giết. Cô gái này do Long (Bình An) đưa tới. Chưa ai biết mặt cô gái này, nhưng theo lời đồn thì đây là một cô nàng cực kỳ nóng bỏng và xinh đẹp. Hiện tại, nam chính - cảnh sát Tuấn đang điều tra về nhân vật này và cho rằng cô ta chính là chìa khóa để mở ra chân tướng của vụ án mạng.

Thủ vai cô gái geisha trong phim là diễn viên Bùi Hà, tên thật là Bùi Hồng Nhật Hà. Cô sinh năm 2000, đến từ Hải Phòng. Bùi Hà là một hot girl sở hữu lượng follow lớn trên mạng xã hội. Cô từng vào bán kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2018, lọt top 10 thế hệ 2x bảng xếp hạng online Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Hiện tại, Bùi Hà theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch hát Dân tộc tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Cùng ngắm những hình ảnh đời thường của Bùi Hà:

Bùi Hà sở hữu hình thể chuẩn với 3 vòng nóng bỏng.

Nữ diễn viên từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc.

Ảnh đời thường của Bùi Hà cũng vô cùng quyến rũ, gợi cảm.

Khán giả tò mò không biết liệu cô có phải là kẻ chủ mưu trong vụ án của "Biệt dược đen".

Đón xem "Biệt dược đen" tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.