"Biệt dược đen" tập 8: Hung thủ giết Vương bị bắt, Long nhìn thấy bạn chết nhưng không cứu

Tập 8 Biệt dược đen lên sóng tối qua trên VTV3 cuối cùng cũng đã phơi bày toàn bộ sự thật vụ án thủ lĩnh City Boy bị sát hại.

Hung thủ giết Vương lộ diện

Hung thủ giết Vương chính là Phượng (Huyền Trang đóng) - chị gái của Diễm, cô gái từng bị City Boy cưỡng bức đến mức tự tử.

Đáng nói, Phượng bị bắt khi đang chuẩn bị sát hại Long (Bình An). Cô ta hóa trang thành nữ geisha đến để "tiếp" Long. Lợi dụng lúc thân mật, Phượng định sát hại Long nhưng không thành. Cảnh sát đã ập vào đúng lúc cả hai đang vật lộn.

Phượng đóng giả nữ geisha để giết Vương. Sau đó, cô còn tìm đến để sát hại Long nhằm trả thù cho em gái mình.

Thì ra, sếp Tuyển đã đi trước một bước. Anh cho rằng đôi giày đỏ mà họ tìm thấy chính là của Long. Thay vì cho người bám sát Phượng, Tuyển đã cử người theo sát Long 24/24. Cũng nhờ vậy, cảnh sát đã đến kịp thời lúc Long bị Phượng tấn công.

Khi Phượng và Long đối diện nhau, Long đã thương lượng với Phượng. Hắn nói rằng mình có đoạn clip Phượng giết Vương. Nếu cô ta ngoan ngoãn phục tùng thì Long sẽ không tung đoạn clip này lên. Còn Phượng buộc tội Long thấy Vương chết mà không cứu. Phượng cho rằng chính Long đã kéo xác Vương vào nhà vệ sinh. Nếu thật sự mọi chuyện như lời Phượng nói thì Long cũng không tránh khỏi liên đới trong vụ án lần này.

Câu chuyện đáng thương của Phượng

Sau khi Phượng bị bắt, cô đã kể lại mọi chuyện với công an. Hoàn cảnh của Phượng rất đáng thương. Cô bỏ học từ sớm, làm đủ mọi việc để nuôi em gái ăn học. Thế nhưng một ngày, em gái cô lại trở nên xa cách với chị gái vì cho rằng chị gái đang can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mình.

Phượng thuật lại mọi chuyện cho công an. Dù là thủ phạm nhưng Phượng cũng có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Nữ công an Dương (Lương Thanh) không khỏi xót xa cho số phận của nữ hung thủ.

Để gần gũi trở lại với em, Phượng tìm hiểu những sở thích của em, cố gắng đồng điệu với em. Cũng nhờ học cách trang điểm, quay TikTok mà cuối cùng, Phượng lại thành công trong mảng livestream bán hàng trên mạng. Thế nhưng dù có cố gắng thế nào, Phượng cũng không ngăn chặn được bi kịch đến với em gái mình.

Em gái Phượng bị trầm cảm nặng, cộng với việc bị City Boy cưỡng bức, cô đã tự tử khi tuổi còn quá trẻ. Em gái là cả cuộc đời của Phượng, nên cô đã quyết định lên kế hoạch giết Vương và vạch trần tội ác của City Boy.

Vào đêm Vương bị giết, Phượng đã hóa trang thành một geisha giống hệt Oanh - cô gái làng chơi cặp kè với Long. Sau khi Vương phê thuốc và bị Tuyết đẩy ngã, Phượng đã bước vào phòng và dùng dây siết cổ hắn.

Phượng sát hại Vương khi hắn đang trong trạng thái co giật và không có khả năng chống trả.

Vụ án của Vương khép lại, nhưng cũng mở ra nhiều tình tiết mới, khi Phượng khai nhận rằng mình đã có được nhiều thông tin mật từ City Boy qua một tổ chức hacker tên là Death Note. Đáng chú ý, đây cũng chính là tổ chức mà City Boy thuê trong nhiều năm qua.

Long sau khi bị Phượng tấn công thì nhập viện. Rõ ràng, tình trạng của hắn không tệ đến thế. Nhưng Long nhân chuyện này để lấy lý do né tránh bị triệu tập đến cơ quan công an. Khi Tuấn thẩm vấn Long trong bệnh viện, Long phủ nhận có liên quan đến mọi chuyện. Hắn nói rằng mọi hoạt động của City Boy trước giờ đều do Vương quản lý. Vương cũng là người ký mọi giấy tờ thủ tục.

Ngoài ra, ông bố đại gia của Long cũng gây cản trở không ít. Ông ta nói rằng mình sẽ thuê luật sư giỏi nhất để bảo vệ con trai. Chừng nào cơ quan chức năng chưa có bằng chứng thì không ai có thể buộc tội Long có liên quan đến vụ án.

Liệu Long có phải trả giá cho những hành động sai trái của mình? Death Note là tổ chức như thế nào, do ai cầm đầu? Thứ "nước khoái" mạnh hơn cả ma túy mà City Boy sử dụng có nguồn gốc từ đâu?

Đón xem "Biệt dược đen" tiếp tục lên sóng VTV3 tối thứ 2, 3, 4 hàng tuần.