Cùng một gia đình hoàng tộc, hai con đường hoàn toàn khác nhau. Trong khi người chị gái Mako đã từ bỏ tước hiệu, từ chối 1,3 triệu đô la bồi thường từ chính phủ để theo người mình yêu sang New York làm vợ một luật sư bình thường, thì em trai cô, Hoàng tử Hisahito, đang từng bước tiến vào vai trò mà cả hoàng tộc Nhật Bản đặt kỳ vọng. Tối 27/5 vừa qua, chàng trai 19 tuổi lần đầu xuất hiện trong một quốc yến tại Hoàng cung Tokyo.

Lần đầu tiên ở tuổi 19

Tối 27/5, Hoàng tử Hisahito tham dự quốc yến tại Hoàng cung Tokyo để chào đón Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cùng phu nhân Liza Araneta-Marcos trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước. Đây là lần đầu tiên Hisahito tham gia sự kiện tiếp đón quốc khách, theo hãng tin Jiji Press.

Điểm thú vị là chàng hoàng tử 19 tuổi đến dự tiệc ngay sau giờ học. Hisahito hiện là sinh viên năm hai ngành Khoa học Sinh học tại Đại học Tsukuba. Naomasa Yoshida, quan chức cấp cao của Hoàng thất, xác nhận rằng Hisahito có thể tham dự vì buổi tiệc không ảnh hưởng đến lịch học. Cơ quan Hoàng gia Nhật Bản cũng cho biết thêm rằng hai chị gái của hoàng tử, cựu Công chúa Mako và Công chúa Kako, đều đã tham dự các sự kiện tương tự khi còn là sinh viên đại học.

Hisahito là con trai duy nhất của Thái tử Akishino và Thái tử phi Akishino, đứng thứ hai trong thứ tự kế vị Ngai vàng Hoa cúc. Anh là cháu trai của Hoàng đế đương nhiệm Naruhito. Trong một hoàng tộc chỉ cho phép nam giới kế thừa ngai vàng, sự xuất hiện của Hisahito mang ý nghĩa không nhỏ.

Chị gái chọn tình yêu, từ bỏ tất cả

Bốn năm trước, chính gia đình này đã xuất hiện trên mặt báo khắp thế giới vì một quyết định chưa từng có. Tháng 10/2021, cựu Công chúa Mako, lúc đó 29 tuổi, từ bỏ tước hiệu hoàng gia để kết hôn với Kei Komuro, người bạn học thời đại học và cũng là tình yêu nhiều năm của cô.

Hành trình đến đám cưới của Mako và Kei không hề bằng phẳng. Hai người đính hôn từ năm 2013, nhưng khi thông báo kết hôn vào năm 2017, làn sóng phản đối dữ dội nổ ra. Nguyên nhân xuất phát từ tranh chấp tài chính liên quan đến mẹ của Kei với người đính hôn cũ của bà. Đám cưới dự kiến tháng 11/2018 bị hoãn lại, Thái tử Akishino cũng không đồng ý với hôn sự của con gái trong giai đoạn đó.

Phải đến năm 2020, Thái tử Akishino mới chấp thuận. Đám cưới diễn ra vào năm 2021 trong âm thầm, không lễ nghi hoàng gia, chỉ là một buổi đăng ký kết hôn giản dị tại văn phòng hộ tịch địa phương. Mako không chỉ từ bỏ tước hiệu mà còn từ chối khoản tiền 1,3 triệu đô la mà chính phủ Nhật Bản thường chi trả cho các công chúa khi rời hoàng gia để lấy chồng thường dân.

Tại buổi họp báo sau lễ cưới, Mako Komuro phát biểu: "Chúng tôi sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tôi chắc chắn sẽ có những khó khăn phía trước. Nhưng cũng như cho đến nay, tôi muốn tiếp tục sát cánh cùng Kei, cùng nhau bước đi".

Cuộc sống mới ở Mỹ

Một tháng sau đám cưới, Mako và Kei chuyển đến New York, nơi chồng cô hành nghề luật. Tháng 5/2025, Cơ quan Hoàng gia Nhật Bản xác nhận cặp đôi đã chào đón đứa con đầu lòng, dù tên, giới tính và ngày sinh của em bé chưa được tiết lộ. Tháng 4 vừa qua, tờ New York Post đăng ảnh Mako và Kei đang đi mua sắm cùng con tại Fairfield County, Connecticut, nơi gia đình nhỏ của họ đang sinh sống.

Hai chị em, hai lựa chọn, hai cuộc đời song song. Mako chọn tình yêu và sự bình thường. Còn Hisahito, dù muốn hay không, đang gánh trên vai tương lai của cả một hoàng triều.

*Theo People