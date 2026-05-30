Bước vào tuần đầu tiên của tháng 6, không khí mùa hè đậm đà. Giữa lúc nhiều người loay hoay tìm cách lấy lại năng lượng, một chi tiết nhỏ thường bị xem nhẹ lại có thể tạo nên khác biệt rõ rệt, đó là màu sắc trang phục mỗi ngày. Theo quan niệm Á Đông, mỗi con giáp gắn với một bản mệnh ngũ hành riêng, và việc khoác lên người một gam màu hợp vía vào đúng thời điểm có thể giúp tâm trạng nhẹ nhõm, công việc trôi chảy, đường tài lộc cũng theo đó mà thông suốt hơn. Tuần từ 1/6 đến 7/6 là cơ hội để mỗi người làm mới chính mình từ những điều giản đơn nhất.

Nhóm Tý, Sửu, Dần, Mão: Chọn sắc tinh tế cho khởi đầu nhẹ nhàng

Người tuổi Tý vốn nhạy bén, tuần này nên ưu tiên các gam xanh nước biển sâu hoặc xanh hồ thủy để giữ sự điềm tĩnh khi bước vào nhịp việc đầu hè. Vào Thứ Ba (2/6), khi nhiều cuộc trao đổi quan trọng có thể xuất hiện, một chiếc áo xanh navy sẽ khiến bạn trông đáng tin hơn hẳn so với việc chọn màu sáng chói. Tuy nhiên, nên hạn chế đỏ rực hoặc cam cháy trong cả tuần này vì dễ tạo cảm giác căng thẳng cho người đối diện.

Tuổi Sửu thuộc Thổ, hợp với màu vàng đất, kem, nâu nhạt. Bạn nên khởi động Thứ Hai (1/6) bằng một set đồ tông kem trầm, tạo cảm giác chỉn chu vừa vặn mà không phô trương. Đến Thứ Năm (4/6), thêm phụ kiện ánh vàng nhẹ như dây chuyền nhỏ hay đồng hồ mặt vàng đồng sẽ giúp bạn ghi điểm trong các buổi gặp gỡ công việc, đặc biệt khi cần thuyết phục đối tác lớn tuổi hơn.

Người tuổi Dần năng lượng mạnh, tuần này nên thân thiện với xanh lá đậm hoặc xanh rêu. Riêng Thứ Tư (3/6), khi giao tiếp được kích hoạt, bạn hãy thử một chiếc áo xanh bạc hà hoặc xanh lá non để giảm sự gay gắt vốn có. Tránh diện đen tuyền nhiều ngày liền vì dễ khiến bạn tự đẩy mình vào trạng thái quá sức, dù bên ngoài trông vẫn rất vững vàng.

Tuổi Mão dịu dàng, hợp gam pastel. Trong tuần, các tông hồng phấn, xanh mint hay be sáng đều nâng đỡ vận may. Cuối tuần, nhất là Chủ Nhật (7/6) khi bạn cần thư giãn và làm mới tinh thần, một chiếc đầm hồng nhạt hoặc áo be cát sẽ giúp tâm trạng đi lên rõ rệt. Tránh xám tro vào đầu tuần để khỏi bị cuốn theo cảm xúc tiêu cực từ người xung quanh.

Nhóm Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi: Gam màu kích vận cho giữa tuần bứt tốc

Tuần này tuổi Thìn nên mạnh dạn với vàng ánh kim, be ấm và nâu hoàng thổ. Riêng Thứ Hai (1/6), một bộ có điểm nhấn vàng ánh đồng sẽ giúp bạn tạo ngay khí thế dẫn dắt nhóm. Đến giữa tuần, chuyển sang be ấm để tiết chế bớt sự áp đặt vô tình. Tránh trắng tinh toàn thân vào Thứ Sáu (5/6) vì dễ làm vận khí loãng đi, nên thêm một chi tiết nâu vàng nhỏ để giữ độ vững.

Tuổi Tỵ thuộc Hỏa, sẽ rất hợp đỏ đất, đỏ gạch và mù tạt trong tuần. Thứ Ba (2/6) là ngày bạn nên đẩy nhẹ vận may bằng một chiếc áo đỏ terracotta hoặc khăn cùng tông. Đừng dùng đỏ tươi chói vào sáng sớm vì dễ kéo bạn vào trạng thái nóng vội. Ngày cuối tuần, đổi sang vàng nghệ ấm để giữ năng lượng dồi dào nhưng không gây áp lực cho người đối diện.

Tuần này tuổi Ngọ nên thử các sắc đỏ mận, tím rượu vang và xanh rêu. Thứ Sáu (5/6) là thời điểm tốt để tạo ấn tượng với cấp trên, một chiếc áo tím mận hoặc nâu đỏ sẽ phát huy hiệu quả rõ rệt. Tránh đen full body vào đầu tuần vì dễ kéo cảm xúc đi xuống. Cuối tuần, hãy mặc xanh lá nhẹ để cân bằng năng lượng đã tiêu hao sau những ngày dồn dập.

Người tuổi Mùi hợp với vàng đất, nâu cát và xanh ô liu trong tuần. Thứ Tư (3/6) là thời điểm bạn nên ưu tiên xanh ô liu hoặc xanh rêu mềm, vừa hợp khí trời đầu hè, vừa giúp các cuộc trò chuyện diễn ra êm xuôi. Tránh đỏ rực dài ngày vì có thể khiến bạn dễ cáu, dù bản chất vốn rất nhẫn nhịn và ít khi để lộ cảm xúc.

Nhóm Thân, Dậu, Tuất, Hợi: Sắc áo gọi tài lộc cho cuối tuần trọn vẹn

Tuổi Thân nên ưu tiên trắng kem, ghi sáng và xanh nhạt. Thứ Năm (4/6) có thể là ngày của những cuộc thương lượng quan trọng, một chiếc sơ mi trắng tinh tế sẽ giúp bạn nhìn thẳng vào vấn đề và đối phương cũng dễ tin tưởng hơn. Cuối tuần, hãy thử ghi xanh hoặc xanh khói để giải tỏa căng thẳng tích tụ, đặc biệt nếu bạn vừa trải qua những ngày nói quá nhiều.

Tuổi Dậu rạng rỡ với trắng, vàng nhạt và xanh dương baby. Thứ Bảy (6/6) là ngày tốt để bạn diện vàng kem hoặc trắng ngà nếu có sự kiện quan trọng. Tránh đen toàn thân vào ngày đầu tuần, hãy phối thêm một chi tiết trắng nhỏ để mở vận. Tuần này tài lộc đến từ những mối quan hệ ngắn ngày, nên trang phục thoáng nhẹ sẽ giúp bạn dễ giao tiếp và nhận lời mời bất ngờ.

Tuần từ 1/6 đến 7/6, tuổi Tuất nên thử nâu đất, đỏ tía và cam đất. Thứ Ba (2/6), một chiếc áo nâu trầm hoặc đỏ rượu sẽ giúp bạn được nhìn nhận nghiêm túc hơn trong công việc, nhất là khi bạn đang muốn đề xuất một ý tưởng mới. Tránh xanh dương đậm vào giữa tuần vì có thể khiến tinh thần lười vận động. Cuối tuần, chuyển sang cam đất hoặc gạch nung để hâm nóng các mối quan hệ thân thiết.

Tuổi Hợi hợp xanh dương, ghi xanh và trắng ngà. Các tông xanh khói hoặc xanh than nhạt sẽ phát huy tốt nhất vào Chủ Nhật (7/6), giúp bạn lùi lại để nhìn nhận tuần đã qua và lên kế hoạch mới cho tháng. Tránh hồng cánh sen rực rỡ vào Thứ Hai đầu tuần vì có thể khiến bạn xao nhãng. Đầu tuần nên ưu tiên trắng ngà ấm để tinh thần ổn định, dễ tập trung vào việc quan trọng.

Đầu tháng 6 năm 2026 không chỉ là tuần khởi động cho nửa cuối năm, mà còn là khoảng thời gian thích hợp để mỗi người nhìn lại nhịp sống của mình và làm mới từ những chi tiết nhỏ nhất. Chọn một sắc áo hợp vía vào đúng ngày không phải là ràng buộc, mà là cách bạn dành thêm sự chú tâm cho chính mình trong từng buổi sáng. Khi tâm trạng đã sẵn sàng, công việc và tài lộc tự khắc cũng tìm đường ghé thăm.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.