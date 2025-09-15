Bức ảnh "Ngày của Mẹ" từng khiến Hoàng gia Anh lao đao. Tháng 3/2024, Vương phi Kate cùng Thân vương William chia sẻ hình ảnh tưởng chừng bình dị: Vương phi tươi cười bên cạnh ba con – Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Nhưng chỉ ít lâu sau, công chúng nhận ra nhiều chi tiết trong bức ảnh đã bị chỉnh sửa.

Theo chuyên gia Hoàng gia Valentine Low trả lời GB News, chính phủ Anh khi ấy đã có cách nhìn khá gay gắt: "Tôi không biết chính xác Phủ Thủ tướng nghĩ gì, nhưng tôi cho rằng họ xem chuyện này là dại dột và thiếu chuyên nghiệp". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: "Họ có sự cảm thông nhất định và chắc chắn sẽ không làm gì để khiến tình hình thêm rắc rối. Tôi hình dung đó chính là quan điểm của Downing Street".

Sự cố này bùng phát trong giai đoạn Vương phi Kate rút lui khỏi đời sống công chúng, trước khi công khai chẩn đoán ung thư. Chính vì vậy, bức ảnh chỉnh sửa càng trở thành "mồi lửa" cho hàng loạt thuyết âm mưu xoay quanh Hoàng gia.

Để xoa dịu dư luận, Vương phi Kate đã thẳng thắn nhận trách nhiệm: "Cũng như nhiều người yêu nhiếp ảnh, tôi thỉnh thoảng thử chỉnh sửa ảnh. Tôi xin lỗi vì bức ảnh gia đình mà chúng tôi chia sẻ hôm qua đã gây hiểu lầm. Mong rằng mọi người đã có một Ngày của Mẹ hạnh phúc", Vương phi viết trên X (Twitter).

Dẫu vậy, như nhà viết tiểu sử Hoàng gia Robert Hardman chia sẻ với People, gia đình Thân vương William thực sự bị "tổn thương": "Khi ấy, nhiều người xem nó như một vụ gian dối lớn. Họ cảm thấy rất đau lòng".

May mắn thay, vụ bê bối dần lắng xuống. Vương phi Kate sau đó đã trở lại với đời sống công chúng và tiếp tục được công chúng Anh lẫn quốc tế đón nhận bằng sự nồng nhiệt vốn có.

