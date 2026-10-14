3 công thức món ăn nhanh gọn từ loại "rau" có lượng kali gấp 15 lần chuối: Người trung niên và cao tuổi nên ăn cách ngày

Khi nói đến việc bổ sung kali, nhiều người nghĩ đến chuối. Tuy nhiên, chuối có hàm lượng đường cao, vì vậy người trung niên và người cao tuổi không nên ăn quá nhiều. Trên thực tế, có một loại thực phẩm có hàm lượng kali cao hơn nhiều so với chuối. Người trung niên và người cao tuổi có thể ăn rong biển cách ngày để tăng cường sức mạnh cho đôi chân và cũng tốt cho gan.

Rong biển rất giàu kali, giúp cơ thể loại bỏ lượng natri dư thừa, ngăn ngừa chứng yếu chân tay và cải thiện năng lượng. Nó cũng bổ dưỡng cho gan và thanh nhiệt, rất thích hợp cho mùa thu. Rong biển lại rẻ tiền, dễ tìm thấy ở các siêu thịt và phù hợp với túi tiền của mọi gia đình.

Hãy thử luân phiên nấu và thưởng thức 3 món ăn đơn giản từ rong biển nhé.

1. Canh rong biển và trứng

Chuẩn bị nguyên liệu: Xé nhỏ một ít rong biển, đánh tan 2 quả trứng, một ít tôm khô, và lượng hành lá thái nhỏ cùng dầu mè vừa đủ.

Cách nấu canh rong biển và trứng

Đun sôi nước trong nồi, cho rong biển và tôm khô vào, nấu trong 2 phút. Sau đó hạ nhỏ lửa và từ từ đổ hỗn hợp trứng vào, vừa đổ vừa khuấy đều để tạo thành những vân trứng. Thêm muối, vài giọt dầu mè, rắc hành lá thái nhỏ lên trên rồi dọn ra ăn.

Điểm quan trọng: Đổ hỗn hợp trứng vào nồi ở lửa nhỏ để làm mềm và tạo hình vân trứng. Không nên nấu rong biển quá lâu, nếu không nó sẽ bị nhão, giảm dinh dưỡng.

2. Rong biển xào trứng

Chuẩn bị nguyên liệu: Ngâm một ít rong biển trong nước ấm cho đến khi mềm, vắt bớt nước thừa và thái nhỏ. Đánh tan 3 quả trứng và thêm một chút muối. Cắt nhỏ hành lá.

Cách nấu món rong biển xào trứng

Cho rong biển đã thái nhỏ vào hỗn hợp trứng và khuấy đều. Làm nóng chảo với nhiều dầu, đổ hỗn hợp trứng vào và xào nhỏ lửa ở mức vừa cho đến khi hỗn hợp trứng đông lại và chuyển sang màu vàng nâu nhạt. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên, đảo đều và tắt bếp.

Những điểm cần lưu ý: Ngâm rong biển cho đến khi nở ra, vắt hết nước thừa, rồi mới xào; nếu không, dầu sẽ bắn tung tóe khi cho vào chảo. Không nên dùng lửa quá to; lửa vừa là tốt nhất để xào trứng nhằm đảm bảo trứng chín mềm.

3. Canh rong biển và đậu phụ

Chuẩn bị nguyên liệu: Xé một ít rong biển thành từng miếng nhỏ, cắt một khối đậu phụ non thành từng miếng vuông, và chuẩn bị lượng gừng bào sợi vừa đủ, hành lá thái nhỏ và dầu mè vừa đủ.

Cách nấu món canh rong biển và đậu phụ

Đun sôi nước trong nồi, cho gừng bào sợi và đậu phụ cắt miếng vào, nấu trong 3 phút. Cho rong biển vào và nấu trong 1 phút. Thêm muối, vài giọt dầu mè, rắc hành lá thái nhỏ lên trên rồi dọn ra ăn.

Lưu ý quan trọng: Cho đậu phụ vào sau khi đã nấu sôi nước, nếu nấu quá lâu đậu phụ sẽ bị nát. Cho rong biển vào cuối cùng, nếu không rong biển sẽ bị nhão vì nấu quá lâu.

Tóm lại với 3 món ăn trên, canh rong biển và trứng - Nhanh chóng và dễ làm, với những miếng trứng mềm mại, hoàn hảo cho bữa sáng kèm món chính. Món rong biển xào trứng - tươi ngon, thơm lừng khi ăn kèm cơm. Canh đậu phụ rong biển - Nhẹ nhàng và bổ dưỡng, đậu phụ sẽ không bị nát, và rong biển mềm mướt rất ngon.

Điểm chung của 3 món ăn này là: Không nên nấu rong biển quá lâu; chỉ cần chần sơ qua là xong. Hãy ăn ba món này xen kẽ nhau, cách ngày, để giữ cho đôi chân khỏe mạnh và nuôi dưỡng chức năng gan của bạn tốt hơn.