Hôm nay không biết ăn gì, hãy nấu ngay món này, nước dùng trộn với cơm ăn siêu ngon

Khi không biết ăn gì, hãy thử món này ngay hôm nay. Nó có rau và thịt, và điểm độc đáo nhất là nước dùng đậm đà, rất ngon khi ăn kèm với cơm. Món này cũng dễ làm; chỉ cần xào hoặc hầm là được.

Nguyên liệu chính của món ăn này gồm thịt gà, cà rốt và khoai tây, cùng một ít ớt chuông xanh và đỏ để tạo màu sắc. Yếu tố quan trọng nhất là gia vị, được làm bằng cách hầm với bột cà ri cho đến khi nước dùng cực kỳ đậm đà và thơm ngon. Món này cực kỳ ngon khi chan lên cơm và trộn đều, tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn và hoàn hảo khi ăn kèm với cơm. Nếu bạn quan tâm, nhất định phải thử công thức này nhé.

Giờ thì không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món gà kho cà ri khoai tây này. Món ăn có mùi thơm đậm đà và các nguyên liệu được phủ đều nước sốt, khiến nó vô cùng hấp dẫn. Xem các bước chi tiết bên dưới để biết cách làm:

Nguyên liệu nấu món thịt gà kho cà ri khoai tây

3-4 cái đùi gà (hoặc bạn có thể thay bằng phần cánh tỏi gà), 2 củ khoai tây, một củ cà rốt, 1/4 quả ớt chuông xanh và đỏ (bạn có thể thay bằng ớt ngọt), một viên gia vị cà ri, hành lá, gừng và tỏi (tùy chọn), nước tương, bột tiêu, một chút muối và dầu ăn.

Cách nấu món thịt gà kho cà ri khoai tây

Bước 1: Rửa sạch đùi gà (nếu sử dụng cánh tỏi gà thì có thể dùng 12-15 cái), chặt nhỏ và ngâm trong nước sạch để loại bỏ bớt máu. Sau khi vớt ra, cho vào nồi nước, thêm vài lát gừng và rượu nấu ăn, rồi đun sôi trên lửa lớn để chần. Sẽ có rất nhiều bọt trong quá trình này, vì vậy hãy cố gắng hớt bỏ càng nhiều bọt càng tốt. Sau khi nước sôi, nấu thêm 3 hoặc 4 phút nữa. Sau khi vớt ra, rửa lại bằng nước ấm để tránh bọt bám vào.

Bước 2: Gọt vỏ khoai tây. sau đó rửa sạch và cắt miếng vừa ăn, gọt vỏ và rửa sạch cà rốt rồi cắt thành miếng nhỏ. Hành lá rửa sạch, thái nhỏ. Gừng và tỏi loại bỏ vỏ, rửa sạch rồi băm nhỏ. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm một ít ớt khô hoặc ớt tươi. Ngoài ra, hãy chuẩn bị thêm một ít ớt chuông xanh và đỏ cắt miếng để tăng hương vị và màu sắc. Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, chúng ta có thể bắt đầu nấu. Đặt nồi lên bếp, cho một ít dầu ăn vào và đun nóng. Sau đó, cho các miếng gà vào chảo, xào cùng hành lá, gừng và tỏi băm cho đến khi gà hơi vàng. Cuối cùng, rưới một ít nước tương vào rồi đảo đều.

Bước 3: Cho viên cà ri vào nồi, sau đó đổ lượng nước sôi vừa đủ, cho khoai tây và cà rốt thái miếng vào, đảo đều, và thêm một chút tiêu hoặc gia vị khác tùy theo khẩu vị. Vì viên cà ri đã có muối nên bạn không cần thêm muối nữa ở bước này. Sau đó đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 15 phút. Đun nhỏ lửa cho đến khi khoai tây chín mềm và nước dùng sánh lại. Sau đó cho ớt chuông xanh và đỏ vào nồi, xào trên lửa lớn để dậy mùi thơm, rồi tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món thịt gà kho cà ri khoai tây

Món ăn này nấ đơn giản mà thơm ngon với phần nước dùng đậm đà, thịt gà, khoai tây và cà rốt đều được phủ đều nước sốt. Món ăn này vô cùng hấp dẫn và rất hợp với cơm. Chỉ cần trộn nước dùng với cơm thôi cũng đủ khiến bạn muốn ăn thêm hai bát nữa. Chắc chắn đáng để thử.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với thịt gà kho cà ri khoai tây!