Đã hơn 7 năm rưỡi trôi qua kể từ chuyến công du đình đám thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế với tư cách là những thành viên Hoàng gia mới cưới, vợ chồng Vương tử Harry và Meghan Markle đã chính thức xác nhận sẽ quay trở lại nước Úc. Tuy nhiên, trái ngược với những lễ nghi hoàng tộc gò bó của lần trước, chuyến đi dự kiến diễn ra vào giữa tháng 4 tới đây mang một tâm thế hoàn toàn khác: Họ trở lại xứ sở chuột túi với tư cách là những công dân tự do để tham gia vào một loạt các hoạt động cá nhân, kinh doanh và thiện nguyện. Động thái này được giới mộ điệu đánh giá là một nước cờ chiến lược đầy toan tính nhằm giúp cặp đôi "F5" lại hình ảnh, đặc biệt là nỗ lực vực dậy sau những biến động và lùm xùm xoay quanh bản hợp đồng với gã khổng lồ Netflix.

Vực dậy sau cú "ngã ngựa" và khát vọng làm chủ thương hiệu cá nhân

Cuộc sống của vợ chồng nhà Sussex đã trải qua những cuộc lột xác ngoạn mục xen lẫn không ít thăng trầm kể từ chuyến công du Úc vô cùng thành công gắn liền với Thế vận hội Invictus cách đây nhiều năm. Chỉ chưa đầy 18 tháng sau chuyến đi rực rỡ ấy, họ đã đưa ra quyết định chấn động là từ bỏ các nhiệm vụ chính thức của Hoàng gia, rời khỏi "chiếc kén" an toàn để chuyển đến Mỹ chật vật tự rẽ lối đi riêng cho mình.

Thế nhưng, con đường độc lập tài chính chưa bao giờ là dễ dàng, minh chứng rõ nét nhất là thông tin vừa được rò rỉ vào thứ Sáu tuần trước về việc cặp đôi đã chính thức "đường ai nấy đi" với nền tảng Netflix trong việc định hình mảng kinh doanh phong cách sống. Sau sự đổ vỡ này, Meghan hiện đã nắm toàn quyền kiểm soát thương hiệu As Ever của riêng mình, một thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm nấu ăn và phong cách sống mang đậm cá tính của cô như kẹo hoa rắc ăn được, mứt, nến và rượu vang.

Thương hiệu này từng được ra mắt song song với series With Love, Meghan do chính Netflix sản xuất, một chương trình đã trải qua hai mùa phát sóng cùng một tập đặc biệt dành cho kỳ nghỉ lễ, và nay được cho là sẽ chỉ quay trở lại dưới dạng các tập phát sóng độc lập trong tương lai. Trong bối cảnh ngổn ngang ấy, chuyến đi Úc lần này, vốn đã được âm thầm lên kế hoạch từ gần một năm trước, dường như là một cú huých hoàn hảo để Meghan hâm nóng lại tên tuổi và tìm kiếm những cơ hội bứt phá mới.

Nước cờ truyền thông của Meghan và chốn bình yên thanh xuân của Harry

Dù đại diện của cặp đôi cho biết những thông tin chi tiết về lịch trình sẽ được công bố trong thời gian tới, nhưng những tin đồn râm ran trong giới truyền thông đã phần nào phác họa được một chuyến đi vô cùng bận rộn. Nhiều nguồn tin rỉ tai nhau rằng nữ công tước xứ Sussex sẽ xuất hiện để hâm nóng tên tuổi trên podcast Her Best Life, một dự án nổi tiếng do Jackie “O” Henderson và Gemma O’Neill đồng sáng lập thông qua công ty Besties của họ.

Chưa dừng lại ở đó, rất có thể Meghan sẽ tiếp bước minh tinh Gwyneth Paltrow để trở thành diễn giả khách mời VIP tại một sự kiện hoành tráng sắp tới của Besties. Nhớ lại năm 2023, màn giao lưu hỏi đáp của Gwyneth Paltrow với Henderson đã thu hút khoảng 3.000 người hâm mộ đổ về Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Sydney, nên sức hút từ sự xuất hiện của Meghan chắc chắn cũng không hề kém cạnh.

Trong khi vợ bận rộn với các kế hoạch truyền thông, lịch trình của Vương tử Harry nhiều khả năng sẽ gắn liền với những người bạn cũ, lực lượng vũ trang hoặc cộng đồng cựu chiến binh Úc. Nước Úc không chỉ là một điểm dừng chân mà còn là nơi xoa dịu tâm hồn và lưu giữ những mảnh ghép thanh xuân tuyệt đẹp của Harry. Trong cuốn hồi ký Spare xuất bản năm 2023, anh từng dành những lời chan chứa tình cảm để miêu tả về những tuần lễ rong ruổi làm nông dân tập sự (jackaroo) tại một trang trại ở vùng nông thôn Queensland hồi năm 19 tuổi (năm 2003), gọi đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất giúp anh tìm thấy sự bình yên sâu thẳm.

Những mối quan hệ tại Úc của anh còn được bồi đắp qua nhiều chuyến đi khác, điển hình như tháng ngày gắn bó với Lực lượng Phòng vệ Úc tại doanh trại ở Darwin vào năm 2015. Hiện tại, câu hỏi duy nhất còn bỏ ngỏ là liệu hai nhóc tỳ Hoàng gia là Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi) có đồng hành cùng bố mẹ, hay sẽ ngoan ngoãn ở lại ngôi biệt thự tại Montecito, California.