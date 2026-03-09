Với Meghan Markle, mùng 8/3 năm nay dường như lại mang nhiều tâm sự hơn thế. Giữa những ồn ào bủa vây quanh sự nghiệp kinh doanh đang gặp sóng gió, Nữ tước xứ Sussex đã chọn cách ăn mừng ngày lễ này bằng một hành động vô cùng dịu dàng: Chia sẻ một khoảnh khắc vô cùng hiếm hoi và ngọt ngào bên cô con gái nhỏ Lilibet. Bức ảnh giản dị nhưng dạt dào cảm xúc ấy như một khoảng lặng bình yên, khiến những ai quan tâm đến gia đình nhỏ này không khỏi xao xuyến.

Khoảnh khắc hai mẹ con bình yên trước biển và lời nhắn gửi xốn xang

Để kỷ niệm ngày lễ toàn cầu nhằm tôn vinh những thành tựu cũng như nâng cao nhận thức về quyền phụ nữ và bình đẳng giới, Meghan Markle đã chọn cách đăng tải một bức ảnh vô cùng mộc mạc. Không váy áo lộng lẫy, không ánh đèn hào nhoáng, bức ảnh chỉ đơn giản ghi lại cảnh cô ôm chầm lấy bé Lilibet (hiện 4 tuổi) trên một bãi biển đầy nắng gió. Trong khung hình hoàn mỹ của một ngày đẹp trời, hai mẹ con ngồi tựa vào nhau trên một mỏm đá, cùng hướng ánh nhìn ra đại dương bao la. Meghan xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng gần gũi trong chiếc áo choàng màu xanh dài có cổ cùng chiếc mũ bóng chày năng động, vòng tay siết chặt lấy cô con gái nhỏ đang diện một bộ đồ màu hồng vô cùng đáng yêu.

Điểm nhấn đặc biệt khiến những người hâm mộ không khỏi thích thú chính là việc Meghan đã tự hào ghi danh người chụp bức ảnh này là chồng mình, Vương tử Harry, với một danh xưng vô cùng dễ thương: "Papa Sussex" (Bố Sussex). Đi kèm với khoảnh khắc đầy chất thơ ấy, người sáng lập thương hiệu As Ever đã viết một dòng chú thích ngắn gọn nhưng chứa đựng trọn vẹn tình mẫu tử thiêng liêng: "Dành cho người phụ nữ mà con sẽ trở thành vào một ngày nào đó… Chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ". Lời nhắn gửi ấy không chỉ là tình yêu của một người mẹ, mà còn là sự trao truyền sức mạnh, kỳ vọng vào sự trưởng thành rực rỡ của cô con gái bé bỏng trong tương lai.

Dần cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh các con sau nhiều năm giữ kín

Với những ai theo dõi gia đình Sussex từ lâu, hẳn sẽ nhận ra sự thay đổi lớn trong cách họ bảo vệ hình ảnh của các con. Bức ảnh ngọt ngào ngày 8/3 này là một minh chứng nữa cho thấy Meghan dường như đang dần cởi mở hơn với công chúng. Mới tháng trước, ngay đúng dịp Lễ Tình nhân (Valentine), cô cũng đã phá lệ khi chia sẻ một bức ảnh lộ rõ gương mặt của Lilibet, điều mà cả hai vợ chồng từng rất hạn chế và luôn cố gắng che giấu trong suốt nhiều năm qua.

Trong bức ảnh Valentine đáng yêu đó, người ta thấy Vương tử Harry đang ẵm gọn cô con gái nhỏ trên tay. Lilibet trông như một thiên thần nhí trong bộ đồ múa ballet, tay cầm những quả bóng bay màu đỏ rực rỡ. Meghan đã không giấu nổi niềm hạnh phúc khi gọi chồng con là tình yêu vĩnh cửu của đời mình: "Hai cha con + Archie = Valentine mãi mãi của tôi", khéo léo nhắc đến cả cậu con trai lớn 6 tuổi, Archie, để khẳng định một tổ ấm trọn vẹn.

Góc khuất đằng sau bức ảnh yên bình: Nốt trầm trong sự nghiệp kinh doanh

Tuy nhiên, đằng sau nụ cười rạng rỡ và khung cảnh gia đình êm ấm bên bờ biển ấy, ít ai biết rằng người phụ nữ 44 tuổi này đang phải đối mặt với một cú sốc không nhỏ trong sự nghiệp cá nhân. Thương hiệu phong cách sống As Ever do chính tay cô dày công gây dựng vừa phải nhận một gáo nước lạnh khi "ông lớn" Netflix quyết định cắt đứt quan hệ hợp tác. Một nguồn tin trong ngành giải trí đã thẳng thắn tiết lộ với trang Page Six rằng: "Chương trình của cô ấy không được tiếp tục sản xuất, vì vậy việc duy trì mối quan hệ hợp tác này là không hợp lý".

Cụ thể, dự án series kéo dài hai mùa mang tên "With Love, Meghan" (Bằng tất cả tình yêu, Meghan) đã chính thức bị hủy bỏ, để lại một khoảng trống lớn trong kế hoạch phát triển thương hiệu của Nữ tước. Có lẽ, chính trong những giai đoạn chênh vênh nhất của sự nghiệp, cái ôm ấm áp của con gái nhỏ và bến đỗ bình yên mang tên gia đình lại trở thành nguồn sức mạnh lớn lao nhất để Meghan vững bước.