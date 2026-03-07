Từng ấp ủ tham vọng trở thành một tượng đài phong cách sống mới, nhưng có vẻ như thực tế kinh doanh lại phũ phàng hơn những mộng tưởng hoàng gia. Việc gã khổng lồ trực tuyến Netflix quyết định dừng hợp tác với thương hiệu As Ever của Meghan Markle không chỉ là một bước lùi đơn thuần. Dưới góc nhìn của các chuyên gia quản trị truyền thông, đó là một "đòn chí mạng", một màn tự hủy tước đi vầng hào quang cuối cùng của cô tại Hollywood, buộc người ta phải đặt câu hỏi: Rốt cuộc Meghan Markle có thật sự sở hữu lượng khán giả trung thành, hay tất cả chỉ là bong bóng xà phòng rỗng tuếch?

Cú ngã ngựa mang tên "Tự sát trong chiếc tạp dề cashmere"

Tham vọng bành trướng tầm ảnh hưởng của Meghan Markle vừa nhận một gáo nước lạnh buốt giá khi Netflix chính thức phất cờ trắng với thương hiệu phong cách sống As Ever của cô. Khởi đầu với bao ồn ào truyền thông, series With Love, Meghan (Thương mến, Meghan) những tưởng sẽ vẽ nên hình ảnh một người phụ nữ hoàng gia khéo léo, hiện đại, đảm đang. Thế nhưng, chương trình đứt gánh giữa đường chỉ sau vỏn vẹn hai mùa lên sóng. Trong mắt những người sành sỏi ở Hollywood, sự thất bại này không chỉ đơn thuần là chuyện một show truyền hình bị ế khách, mà nó bóc trần một sự thật phũ phàng về sức hút thực sự của Nữ công tước.

Chuyên gia quản trị danh tiếng Eric Schiffer đã không ngần ngại gọi đây là màn "tự sát thương hiệu trong chiếc tạp dề cashmere xa xỉ". Ông thẳng thắn chỉ ra rằng series của Meghan chẳng khác nào một bản sao nhạt nhòa của bà hoàng nội trợ Martha Stewart, nhưng lại thiếu đi cái cốt lõi chân thật.

Việc đánh mất sự hậu thuẫn của Netflix đối với dự án As Ever là một cú đánh trả tàn khốc của thị trường. Vầng hào quang hoàng gia lấp lánh vốn bao bọc lấy Meghan nay đã bị xé toạc, để lộ ra bề chìm của thứ mà dư luận mỉa mai là "trò vơ vét tiền bạc thất bại ở giới thượng lưu Montecito". Người ta bắt đầu chán ngấy sự xa hoa hào nhoáng nhưng trống rỗng, thiếu tính kết nối với cuộc sống đời thường.

Vết trượt dài từ Spotify đến Netflix: Nụ hôn thần chết cho tương lai

Nhìn lại một chút, chúng ta sẽ thấy đây không phải là lần đầu tiên Meghan "đứt gánh" với các ông lớn. Việc Netflix giữ khoảng cách với cô gợi nhớ ngay đến cái kết đắng ngắt mà Spotify đã dành cho hợp đồng podcast của hai vợ chồng nhà Sussex trước đó. Khi sự đứt gãy lặp lại, nó không còn là tai nạn, mà hình thành nên một khuôn mẫu của sự quản lý thương hiệu yếu kém đến mức báo động.

Schiffer nhận định rằng, đối với Meghan, việc mất đi một đối tác tầm cỡ như Netflix chính là "nụ hôn thần chết". Nó phá nát bài thuyết trình mĩ miều rằng các thương hiệu cao cấp sẽ luôn nhận được lợi ích vô hạn khi bắt tay với cô. Ở cái chốn Hollywood thực dụng, nơi các giám đốc điều hành luôn đề cao cảnh giác, việc liên tục chia tay đối tác để lại một "mùi hương tồi tệ".

Meghan giờ đây đang mang trên mình "mùi vị của sự thất vọng được khoác lớp áo chảnh chọe, đòi hỏi cao". Khi các nhà đầu tư phải tự hỏi xem người phụ nữ 44 tuổi này liệu có còn "khán giả thực sự" hay không, thì cái mác "hoàng gia" chẳng khác nào thứ thuốc độc khiến bất cứ ai cũng phải chùn bước trước khi đặt bút ký hợp đồng.

Hãy bước ra khỏi bong bóng tinh hoa ảo tưởng

Tất nhiên, giới truyền thông vẫn luôn có cách nói giảm nói tránh để giữ thể diện cho nhau. Netflix phát đi thông cáo đầy lịch sự, bày tỏ sự vui mừng vì đã giúp đưa tầm nhìn của Meghan vào thực tế, đồng thời úp mở về những tập đặc biệt theo mùa của With Love, Meghan có thể lên sóng. Về phía mình, đại diện của As Ever cũng mạnh miệng tuyên bố thương hiệu mang hơi hướng Goop này đã "sẵn sàng tự đứng trên đôi chân của mình" và gửi lời cảm ơn đối tác.

Nhưng đằng sau những lời lẽ hoa mỹ của PR, thực tế vẫn đang bày ra đó. Bản hợp đồng trị giá 100 triệu USD mà cặp đôi có được năm 2020 sau khi rời bỏ nghĩa vụ hoàng gia từng mang lại thành công vang dội với phim tài liệu Harry & Meghan. Nhưng tại sao nó thành công? Vì khán giả tò mò về những thâm cung bí sử, về những lời bóc phốt gia đình. Còn khi bước sang mảng phong cách sống cần sự thực lực, cần kiến tạo giá trị thực tế như phim tài liệu Polo hay show nấu ăn của Meghan, họ lập tức đuối sức.

Lời khuyên chân thật nhất dành cho Meghan lúc này có lẽ là hãy mạnh dạn "cắt bỏ đi ảo tưởng về một đế chế khổng lồ". Đã đến lúc cô cần thôi dựa dẫm vào những "cỗ máy tạo khói mang mác hoàng gia" để làm mờ mắt dư luận. Thay vì cố khoác lên mình lớp áo tinh hoa xa rời thực tế, Meghan cần bắt tay vào xây dựng một sản phẩm, một công việc kinh doanh thực thụ mà người tiêu dùng thực sự muốn mua, chứ không phải tạo ra một thứ chỉ để người đời lấy ra làm trò cười hay mỉa mai sau những màn hào nhoáng.