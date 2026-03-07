Không ai có quyền chọn cha mẹ để sinh ra, và có lẽ lúc này, Công chúa Beatrice và Eugenie là những người thấm thía câu nói đó nhất. Khi cựu Vương tử Andrew chính thức vướng vòng lao lý ngay đúng dịp sinh nhật lần thứ 66, bị tước bỏ mọi danh xưng và phải rời khỏi dinh thự quen thuộc, mọi sự chú ý của giới truyền thông tàn nhẫn đổ dồn về phía hai cô con gái vô tội. Lời đồn bủa vây, những ánh nhìn soi mói từ công chúng khiến cuộc sống của họ chao đảo.

Thế nhưng, đằng sau những cánh cửa khép kín của Hoàng gia Anh, sự thật về cách hai chị em đối diện với nỗi bẽ bàng này, cũng như thái độ thực sự của những người anh chị em họ như Thân vương William và Vương phi Kate, lại mang đến một câu chuyện hoàn toàn khác: Xót xa, buồn bã nhưng cũng ánh lên hơi ấm của tình thân.

Nỗi kinh hoàng bủa vây và sinh nhật buồn nhất lịch sử Hoàng gia

Đối với bất kỳ người con nào, việc chứng kiến cha mẹ mình vướng vào vòng lao lý đều là một đòn giáng nặng nề về mặt tinh thần, và với những người mang dòng máu Hoàng gia như Beatrice và Eugenie, áp lực ấy còn nhân lên gấp bội. Mọi chuyện bắt đầu rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi ông Andrew Mountbatten-Windsor chính thức bị tước bỏ mọi tước vị, bao gồm cả danh xưng Vương tử và Công tước xứ York vào tháng 10 năm 2022. Nhưng đỉnh điểm của bi kịch gia đình lại rơi vào đúng ngày 19 tháng 2 vừa qua, vào sinh nhật lần thứ 66 của ông, với một lệnh bắt giữ liên quan đến những tài liệu mới được công bố từ vụ án của tỷ phú quá cố Jeffrey Epstein.

Theo chia sẻ từ những người thân cận với hai Công chúa, họ đang rơi vào trạng thái "kinh hoàng" tột độ. Điều đáng nói là, nỗi sợ hãi lớn nhất của Beatrice và Eugenie không hẳn nằm ở việc cha mình có thể phải ngồi tù, mà là sự ám ảnh về những góc khuất đen tối khác có thể tiếp tục bị phơi bày trước ánh sáng. Họ lo sợ rằng "sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn sắp ập đến".

Dư chấn của vụ việc được miêu tả là mang tính "hủy diệt" đối với tinh thần của hai chị em. Hiện tại ở London, đi đến đâu người ta cũng râm ran bàn tán về vụ việc ông Andrew bị cáo buộc có hành vi sai trái khi thi hành công vụ và việc ông phải dọn ra khỏi Royal Lodge – nơi từng là tổ ấm bao năm của gia đình. Giữa tâm bão ấy, Beatrice và Eugenie hoàn toàn bị mắc kẹt trong sự bẽ bàng và những ánh nhìn dò xét của người đời.

Lựa chọn lùi bước và sự thật về tin đồn bị "cấm cửa"

Khi sóng gió ập đến, bản năng tự vệ tự nhiên nhất của con người là thu mình lại, và hai Công chúa cũng không ngoại lệ. Mặc dù Eugenie vừa được bắt gặp xuất hiện chớp nhoáng cùng chồng là Jack Brooksbank hồi cuối tháng 2, nhưng một nguồn tin nội bộ khẳng định cả hai chị em đã quyết định hủy bỏ hàng loạt các kế hoạch công khai trong năm nay. Dù vốn dĩ không phải là những thành viên làm việc chính thức cho Hoàng gia, nhưng sự vắng bóng của họ sắp tới là một sự chủ động lánh nạn. Họ hiểu quá rõ quy luật của truyền thông: nếu họ xuất hiện, mọi ống kính và câu hỏi sẽ chỉ chĩa vào bê bối của đấng sinh thành.

Sự nhạy cảm này còn bị đẩy lên cao trào khi một số tờ báo lớn tại Anh đưa tin rằng hai chị em đã bị "đánh úp" và cấm không được tham dự sự kiện đua ngựa truyền thống danh giá Royal Ascot năm nay vì những rắc rối của cha mẹ. Tuy nhiên, sự thật lại giản dị và chua xót hơn thế nhiều. Không hề có một lệnh cấm hay sự hắt hủi nào được ban ra từ giới thượng tầng Hoàng gia.

Các nguồn tin uy tín đã lên tiếng minh oan cho hai chị em, khẳng định rằng ngay từ đầu họ đã tự gạch tên mình khỏi danh sách khách mời. Họ không định đến đó, vì họ biết sự xuất hiện của mình sẽ phá hỏng không khí của sự kiện và biến bản thân thành tâm điểm của những lời xì xầm to nhỏ. Sự tự tôn của những người phụ nữ trưởng thành không cho phép họ phơi bày vết thương của gia đình giữa chốn đông người.

Tình thân không quay lưng: Vòng tay che chở từ William và Kate

Trong những lúc hoạn nạn nhất, người ta mới thấy rõ giá trị thực sự của tình cảm gia đình. Trái ngược với những đồn đoán ác ý rằng Beatrice và Eugenie sẽ bị Hoàng gia biến thành những "kẻ ngoài rìa" hay bị cách ly để bảo vệ hình ảnh Vương triều, thực tế lại vô cùng ấm áp. Theo những nguồn tin thân cận, mối quan hệ giữa hai chị em và các thành viên cấp cao, đặc biệt là Thân vương William và Vương phi Kate, vẫn vô cùng gắn bó.

Hoàng gia Anh thấu hiểu một cách sâu sắc rằng tội lỗi của cha mẹ không phải là bản án dành cho những đứa con. Không ai đổ lỗi cho Beatrice và Eugenie. Thay vào đó, xung quanh họ lúc này là sự bao dung, tình yêu thương và lòng trắc ẩn khổng lồ. Mọi sự tức giận, thất vọng hay thay đổi thái độ đều chỉ hướng về phía ông Andrew và bà Sarah Ferguson.

Trong mắt những người anh chị em họ, Beatrice và Eugenie đơn thuần chỉ là những nạn nhân vô tội đang phải gánh chịu nỗi đau tột cùng. Dù sóng gió ngoài kia có dữ dội đến đâu, sợi dây liên kết ruột thịt và sự ủng hộ vững chắc từ những nhân vật quyền lực nhất Hoàng gia vẫn là điểm tựa duy nhất giúp hai Công chúa đứng vững qua những ngày tháng tăm tối này.